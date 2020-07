Oroscopo del Giorno 11 Luglio 2020 Sabato

Oroscopo del Giorno 11 Luglio 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT: Basta correre la cavallina, finisce l’epoca delle conquiste e inizia quella degli affetti consolidati, tutti casa e famiglia. Non fanno parte del vostro carattere indipendente e sperimentalista? Il capo è indisponente, vi precetta il sabato mattina e non vi molla più finché non gli avete risolto il problema. Fa piacere il pensiero che senza di voi potrebbe chiudere anche l’azienda, ma non basta a rincuorarvi per lo stress..

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sarà perché qualcuno ha deluso le vostre altissime aspettative (tipico del segno puntare sempre al massimo!), oppure perché avete la testa altrove, sta di fatto che all’impegno sentimentale oggi preferite fermarvi all’amicizia. In fibrillazione per un viaggio aereo che vi porterà oltreoceano, non state più nella pelle dalla smania di partire con pochi indumenti in valigia o nello zaino!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se siete pronti al colpo di fulmine, Cupido lo capta con le sue antenne invisibile e arriva: lo troverete proprio al momento giusto, con l’arco e la freccia puntata verso di voi!

Incontro o rincontro fa lo stesso, l’essenziale è che il cuore prenda a battere a mille ballando da solo il twist o la macarena nel mezzo del vostro petto!

Le finanze girano bene, gli investimenti fruttano e i guadagni, inizialmente lenti, si fanno via via più sostanziosi. Contenti per una multa revocata o una sanzione cancellata, anche sul piano tasse ottenete dilazioni inattese.

Oroscopo del Giorno 11 Luglio 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un messaggino romantico vi conferma ciò che finora era solo una sensazione: la passione arde sotto la cenere. Se la storia c’è già stata aspettatevi un revival, se è ai primi albori il sole sta spuntando all’orizzonte. Circondati da compagni di squadra e di merenda disposti a insegnarvi il loro trucco segreto e buone relazioni che in caso di bisogno non esiteranno ad appoggiarvi, vi sentite finalmente con le spalle al sicuro.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Che dolce scoprire al di là dell’eros anche una dimensione amicale con il vostro partner, fatta di complicità, confidenze e interessi condivisi. Creativi lo siete per natura, ma la timidezza a volte vi impedisce di sfoderare il vostro lato migliore. Oggi, però, sostenuti da un amico che vi apprezza e ha una grande stima di voi, decidete di cambiare registro e vi lanciate.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: In coppia avvertite una certa divergenza rispetto ai sentimenti e agli obiettivi, tuttavia siete complementari e la chimica funziona a meraviglia, perciò continuate a stare insieme. Complicazioni, invece, sul fronte familiare, specie per chi tiene il piede in due scarpe e non riesce a decidersi: o dentro o fuori. Un legame col passato va decisamente reciso, se le cose non hanno più senso, inutile tenerle in piedi.

Oroscopo del Giorno 11 Luglio 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Più curati, più romantici, più creativi… più tutto, insomma! Peccato che il partner sia così miope e non noti la differenza… Ben lo capiscono invece gli amici, con qualcuno che prende a corteggiarvi sfacciatamente. Guadagni finalmente in crescita, indirizzata a rimpolpare il gruzzoletto che non intendete toccare se non in caso di effettiva necessità. Un amico “inguaiato” potrebbe chiedervi un prestito…

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Nuvoloni si addensano sul fronte del cuore, preannunciando un temporale che lascerà il segno. Coi suoi comportamenti insoliti e un frasario a momenti sgarbato, il partner vi strattona facendovi cadere dal mondo dei sogni a quello della realtà. Il vostro ideale è un’intera giornata dedicata alla creatività, dove esprimere il potenziale artistico, la raffinatezza e il buongusto.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Grazie a un invito arrivato proprio all’ultimo minuto stasera farete parte di una banda di scalmanati, pronti a festeggiare chissà cosa o chi con grandi bevute e musica ad altissimo volume. La casa vi va stretta, specie se si litiga spesso e le pulizie toccano sempre a voi, guarda caso quando siete appena rientrati dal lavoro o da altre incombenze pesanti e non vedete l’ora di lanciare in aria le scarpe e buttarvi sul letto.

Oroscopo del Giorno 11 Luglio 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Di impegno sentimentale proprio non se ne parla, se la coppia c’è, l’attaccamento del partner oggi vi indispone, sentite il bisogno dispazio libero dove muovervi senza essere giudicati. Smaniosi di concludere le faccende di casa (o, se ne avete, il lavoro arretrato) per chiudere casa e correre ad abbracciare il mare. A cambiare la direzione dei vostri intenti un’emergenza di lavoro o un’emicrania improvvisa!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amori e viaggi procedono in tandem: se la coppia c’è, in ambienti insoliti e sotto altri cieli riguadagna mordente, se cercate il grande amore avrà un incarnato mediorientale o la pupilla azzurra dei nordici! Soluzione geniale a una questione di lavoro che vi teneva inchiodati, minacciando di farvi slittare la partenza: ha proprio ragione il proverbio, la necessità aguzza l’intelletto!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Coppia felice, il sentimento si va stabilizzando e insieme cominciate a fare progetti: dalla casetta al rito nuziale e perfino un pupetto nel passeggino. La creatività è la vostra riserva di felicità e benessere. Ma chi l’alimenterebbe se non l’amore? Tutto ha origine nella sfera del sentimento e più vi sentite amati, apprezzati e capiti, meglio comunicate con l’esterno, esprimendo il vostro ricchissimo potenziale interiore.