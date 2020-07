Oroscopo del Giorno 10 Luglio 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 10 Luglio 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia polemica che pretende di darvi la lezioncina su una questione famigliare o di bon ton, va bene i parenti ma quando cominciano anche i vicini… Le esigenze famigliari mal si accordano con le incombenze professionali, oggi piuttosto stringenti, la ripartenza costa energia e impegno supplementare. Anzi peggio perché vi tocca sostituire anche il collega in ferie che non vi ha passato le consegne.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Distratti, la testa è concentrata sul lavoro e la passione sonnecchia: è il riposo del guerriero dopo una settimana da urlo, ma non mettete a dormire anche l’amore, nel lettone lui preferisce fare altro…Sul lavoro varie pratiche da chiudere e consegne da effettuare. Peccato che oggi non abbiate la chiarezza mentale e il mordente consueto: più meditativi che intraprendenti, le finanze costituiscono un problema.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Sentimenti confusi, a causa di emozioni sconosciute che faticate a cavalcare. Stranamente possessivi in amore, alternate momenti di alta tensione erotica ad altri di fastidio quasi epidermico, nei quali sentite il bisogno di isolarvi. Batterie scariche, neppure il pensiero del weekend riesce a rianimarvi e al solo pensiero di organizzare la giornata vi si rizzano i capelli in testa.

Oroscopo del Giorno 10 Luglio 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se amore ancora non è, ormai ci manca poco… dalla tenera amicizia alla passione il passo è breve. Chiacchierata online con una persona speciale, peccato che risieda dall’altra parte del mondo… Sul lavoro l’ambiente è stimolante, a volte competitivo, quello che ci vuole per aiutarvi a tenere duro fino all’ora di chiusura. Sicuri della vostra forma fisica, appena rientrati preparate lo zaino per un campeggio nei boschi!

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: In coppia voglia di chiarezza, ma davanti alle vostre domande incalzanti il partner butta fumo. Chiaro che qualcosa non va, se lo avete sorpreso con le dita nella marmellata, tenterà di negare l’evidenza, ma intanto la vostra fiducia subisce un attacco frontale. Stasera niente svaghi, vi concentrate sulla tattica da adottare, perciò volete starvene tranquilli.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Gelosi e pretenziosi, in coppia avete certamente le vostre pecche, ma il partner non è da meno, almeno a giudicare dalla sua suscettibilità e dalle sue reazioni polemiche. In sintesi, dio li fa e poi li accoppia! Sul lavoro l’ambiente è ambiguo, qualcosa non vi convince, perciò con le trattative andate cauti, prima di firmare pretendete una visione precisa e circostanziata della situazione.

Oroscopo del Giorno 10 Luglio 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Stranamente possessivi, più per principio che per amore, in barba alla colonnina di mercurio il cuore è freddino. Incendiario invece il letto, riprova che sesso e sentimento possono convivere anche marciando in direzioni opposte. Mente confusa, sarà il caldo o la mancanza di stabilità emotiva, sta di fatto che anche le vostre proposte e i progetti che mettete in campo hanno la stessa aria svaporata che avete voi.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: In famiglia il sentimento è solido, ma manca la volontà di esprimerlo e ristabilire la serenità e la pace di qualche tempo fa. Troppo presi dai vostri problemi professionali e finanziari, vi aspettate dagli altri comprensione e premure, dimenticando che anche loro hanno le loro ansie e i loro motivi di preoccupazione. Ritmo incessante dal mattino alla sera, con l’ansia di portare a termine tutte le incombenze.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sentimenti in standby, in coppia tendete a darvi per scontati, concentrando attenzione ed energie su altre tematiche, il lavoro in prima linea. Nuove iniziative da mettere in cantiere prima delle ferie, lì avranno il tempo necessario per lievitare, mentre voi ve la spassate in giro per il mondo affrontando nuove sfide e situazioni fuori dal comune.

Oroscopo del Giorno 10 Luglio 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se il partner è noioso e rompiscatole, voi non sarete da meno. Diverso, però, è il modo di esprimere il vostro disagio: lui silenzioso, freddo e arrogante, voi petulanti e polemici. Buone idee e belle intuizioni da mettere in pratica sul lavoro, la creatività non vi manca e un progetto che potrebbe rivelarsi vincente si va già delineando nella vostra testolina. Non illudetevi, però, la concorrenza spia ogni mossa!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se la coppia c’è, attraversate una fase dolcissima, vi volete un gran bene e non vi fate remore nel manifestare i sentimenti, di giorno in giorno più intensi e profondi. Sul lavoro, poche parole ma fatti, vi basta un’occhiata all’interlocutore per inchiodarlo, sapete di avere argomentazioni incontestabili e un eloquio carismatico e convincente. Fortuna all’estero e buone opportunità per chiunque viaggi per affari.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Situazione eccellente, potrebbe fornire la trama ideale per il prossimo film d’amore e avventura del vostro regista preferito. Variegate le possibilità, dall’amicizia che di colpo si trasforma in passione, alla cotta incendiaria che vi prende tra capo e collo.

Testa fra le nuvole, è il genio che crea e bisogna lasciarlo procedere, senza disturbare! In vacanza dedicatevi allo sport, i preferiti quelli acquatici…

Ottima forma, ruota tutto attorno all’attività sportiva che siete costretti a non interrompere nemmeno nelle giornate più calde. Colori da indossare: tutte le sfumature del mare!