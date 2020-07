Cucine Show cooking

Mangiare anche con gli occhi

Il design rispecchia il cambiamento dei costumi: la preparazione del cibo si trasforma nel pranzo stesso

Cucine Show cooking – In questo 2020, anno in cui Milano avrebbe dovuto ospitare la biennale Eurocucina, i fornelli si uniscono al tavolo da pranzo in un unico denominatore comune: “piacere”. C’è chi dice che, soltanto guardando ci si possa sentire sazi. Così le cucine show-cooking arrivano come sintesi di un design che rispecchia il cambiamento dei costumi: la preparazione del cibo trasformata nel pranzo stesso.

Il tratto distintivo delle cucine delle collezioni 2020 è la loro doppia funzione: la prima, quella di diventare teche da cui ammirare la trasformazione della materia in fonte di energia; la seconda di coniugare il gesto del cucinare con quello del mettersi intorno ad un tavolo.

Iniziamo da Erika, firmata Aran Cucine. Questa cucina lega caratteri eleganti e minimali in un elemento unico: un sistema di arredo con soluzioni modulari e oltre 41 finiture diverse. Armonizza l’ambiente e lo trasforma in un’onda su cui servire sapori unici.

Telero di Euromobil ispirata ai telai veneziani del Cinquecento. Fra le novità, le basi a giorno Image: la preparazione del cibo si trasforma in un momento fluido, ponte fra show-cooking e pranzo.

Contemporanea di Officine Gullo nasce da un’inedita unione fra tradizione, estetica essenziale ed elementi all’avanguardia tecnica. L’innovazione più preziosa è il led nascosto nella sua scanalatura, che può essere comandato a distanza da smartphone o tablet.

Carattere è la cucina firmata Scavolini: un restyling di sintesi fra classe e bellezza. La proposta modulare e capace di valorizzare sia spazi ridotti sia grandi ambienti, evolve le tendenze dell’abitare.

Il modello EGO di Febal Casa unisce estetica e funzionalità. La novità è il Kitchen Garden Revolution: un sistema dotato di vaschette per contenere terriccio e piante, con illuminazione led, per la crescita di frutti e ortaggi direttamente nella nostra cucina.

Due ambienti in uno: che lo show abbia inizio!