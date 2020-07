Oroscopo del Giorno 9 Luglio 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 9 Luglio 2020 Giovedì è il segno dello Scorpione è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 9 Luglio 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT: Le parole d’amore oggi ve le sognate soltanto, tuttavia meglio sognare che niente… vi aiutano i romanzi, le canzoni, il cinema. E magari chissà che non suggestionino anche la vostra dolce metà che per ora dolce non è. Sul lavoro l’imperativo è chiaro: rimboccarsi le maniche e sgobbare, sia in azienda alle dipendenze che in proprio, più si fa e prima si finisce, questa la logica comune alla quale oggi purtroppo siete estranei.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Sul fronte del cuore potete ritenervi con ragione fortunati, avete accanto una persona che vi piace veramente e vi convince al cento per cento. Giornata pesante sul lavoro, la forza e la motivazione dovete trovarle in voi stessi perché sul piano della vitalità fisica, in barba all’elemento Fuoco che griffa il vostro segno, oggi vi sentite uno straccio. Colpa del caldo, dell’età che avanza o di un lavoro poco motivante.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Innamoratissimi del partner e pienamente ricambiati, qualche problemino lo scatena casomai la sua famiglia, gelosa dell’affetto che prova nei vostri confronti. Se avete un lavoro in proprio stamattina non gira, sarà colpa del caldo e di qualche problema inconfessato che vi preoccupa… perciò ve ne state un pò tranquilli a occhi chiusi godendo della frescura delle prime ore del mattino.

Oroscopo del Giorno 9 Luglio 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amici affettuosi e sempre disponibili per un consiglio e un confronto, ottima l’idea di organizzarvi le prossime vacanze insieme o un trekking in montagna a stretto contatto con la natura. Sul lavoro vivaci nelle trattative ma per raggiungere la sede dove avrà luogo l’incontro evitate corse inutili, rischiereste comunque di arrivare in ritardo per un patatrac o una multa meritata… cioè che è giusto, è giusto.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Rispetto alle vostre aspettative il partner vi delude immancabilmente, nulla di eclatante, amanti segreti, errori e pecche taciuti apposta: sono i comportamenti quotidiani che vi urtano, i gusti che non collimano. Creatività spontanea, naturale come respirare, amici e colleghi vi stimano. Bella forza, non dovete muovere solo voi stessi ma trascinare tutta una cordata che si lascia bellamente portare…

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Voi chiusi in voi stessi e immusoniti, il partner polemico e provocatore: per non finire con una litigata epocale che farebbe preoccupare i vicini, conviene starsene ciascuno nel proprio brodo. Sul lavoro il giusto mix di razionalità e intuito vi rende sempre vincenti, a regalarvi questi bonus non solo le stelle ma soprattutto l’amore per il vostro lavoro, che svolgete volentieri.

Oroscopo del Giorno 9 Luglio 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se uno dei due punta a una storia libera e l’altro sogna di legalizzarla, questo sarà l’argomento del giorno. Rapporti confusi in famiglia, carichi di non detti e proprio qui sta l’inghippo, le bugie hanno le gambe corte. Sul lavoro nonostante la confusione che avete in testa quando si tratta di far girare il denaro siete bravissimi, guadagni e spese si alternano a getto continuo, ma non illudetevi di concludere grossi affari!

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Quanto vi dispiace, se ancora non vivete con il partner, dovervi salutare dopo ogni incontro per tornarvene ciascuno a casa propria… Per i single sensazione di solitudine, ma passa presto, non appena vi troverete davanti al naso la lista delle incombenze odierne, avrete ben altro a cui pensare. L’ambizione vi spinge a strafare in direzione costruttiva: fate moltissimo in modo circostanziato e ben organizzato.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Gli amici, i figli, il partner tutte persone serene e appagate, bello sentirsi avvolti dalla loro calma: anche se sulle prime non siete altrettanto tranquilli, lentamente lo diventate. Centro della giornata il lavoro, con entusiasmo ma anche con un filo di competitività, insolita in un personaggio socievole e collaborativo come voi. Giustificabile se la vostra azienda attraversa una fase no.

Oroscopo del Giorno 9 Luglio 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore non vi incoraggia. Se vi va bene resta tutto com’è, se peggiora in coppia si discute e da single ci si sente ancora più soli e abbandonati, modello piccola fiammiferaia… La nota più alta e più intonata del giorno è il lavoro, quella che potreste cantare a squarciagola per tutto il giorno. A parte gli affari, dove l’interlocutore vi tiene sulla corda, in tutti gli altri campi professionali andate fortissimo!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Romantici, innamoratissimi e un filo possessivi ma al partner questo attaccamento piace, lo fa sentire amato e al sicuro, presi come siete non lo lascerete mai!

Ottima giornata per i creativi, per chi ha un’attività in proprio.. la mente ha bisogno di riposo ma questo non significa oziare, mentre ve ne state tranquilli in spiaggia a testa lavora alla ricerca di nuove idee e ispirazioni per la creatività.

Serenità a tutto campo e quando l’anima è tranquilla e a proprio agio anche il corpo si sente bene e diventa più bello.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Pretendete che il partner vi ripeta di continuo quanto vi ama, sentite la sua passione e il suo coinvolgimento da come vi abbraccia e come vi guarda. Oggi il lavoro per voi è un must, indispensabile per avere dignità sociale e serenità. Senza i doveri non esisterebbero piaceri, l’eterna vacanza vi annoierebbe… Il riposo diverrà la vostra Itaca, la destinazione del vostro viaggio mentale.