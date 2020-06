Oroscopo del Giorno 26 Giugno 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 26 Giugno 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Serata di poche parole, preferite godervi il silenzio e la striscia dorata del sole all’orizzonte che tramonta sulla città o sul mare. Ovunque siate è uno spettacolo fantastico, meritevole di attenzione. Giornata piena, ma se il capo vi chiede anche lo straordinario stavolta proprio non ce la fate ad accontentarlo. Piacevole l’happy hour con i colleghi, un piccolo stacco prima di prendere ciascuno la via di casa!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Splendida soirée e così anche voi con gente elegantissima. Per sentirvi alla pari vi tocca aprire il borsellino anche più di una volta… Buone conoscenze fanno sempre ottimo gioco, sia sul fronte professionale, sia su quello sentimentale! Finalmente è venerdì e potete dare il bye bye al vostro capo magari già in partenza per il mare, mentre voi di profilo più modesto vi dovrete accontentare della casetta di campagna..

Oroscopo del Giorno 26 Giugno 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un filo di possessività, ma anche questa ormai è storia vecchia e se al partner non dispiace, e i figli vi prendono amabilmente in giro la cosa non disturba nessuno, perciò potete vivere felici e contenti con i vostri piccoli difetti. Buoni affari e ottimi guadagni, proprio una giornata fortunata, potreste anche giocare i numeri ricevuti in sogno alla lotteria, ma non aspettatevi vincite milionarie…

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Serenità in coppia, magari le parole del partner sulle prime vi disorientano, ma poi la vostra logica ferrea ne riconosce la ragione. Se qualcosa da correggere c’è nella vostra vita e nel vostro modus operandi, siete ben felici di questa critica che vi permetterà di migliorare. Sereni sul lavoro, oggi la creatività si esprime senza vincoli.

Oroscopo del Giorno 26 Giugno 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’autostima è una forza inalienabile e lo charme diventa l’arma per difendervi dalle distrazioni del partner che è sempre preso da chissà quali pensieri…tenete duro riportando in auge i momenti più belli della vostra storia. Se siete creativi concludete serenamente la settimana, soddisfatti dei proventi che vi siete guadagnati grazie alle vostre doti. Imprevisti spiacevoli, magari anche un ritardo rispetto alla tabella di marcia.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Che voglia e che fretta di rivedere l’amato che vive e lavora in una città distante dalla vostra. Già fissato l’appuntamento a metà strada, fino al momento magico in cui finalmente metterete su casa insieme! Il lavoro è il punto clou della giornata, soprattutto per il vostro capo, che oggi grazie al vostro lavoro riuscirà a presentare un progetto grandioso che gli varrà complimenti e notorietà!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Adorate i vostri figli e avete un modo molto personale di crescerli ed insegnare loro la vita, chiaramente conflittuale rispetto a quello dei vostri genitori e soprattutto dei suoceri che vi prendono per matti! Impegnatissimi per tutto il giorno, ma all’ora di chiusura non volete sentire richiami: d’accordo con i vostri cari o con gli amici per una serata all’aperto, magari nel vostro bel giardino…

Oroscopo del Giorno 26 Giugno 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Voglia di comunicare, di raccontare con parole poetiche la forza dei vostri sentimenti. Peccato che il partner non ci senta. Più ricettivi amici e parenti che vi conoscono come le proprie tasche e vi capiscono al volo. Il lavoro è l’occupazione principale del giorno, soprattutto se avete un’attività a contatto con il pubblico, sempre a distanza di sicurezza, ma con la simpatia di sempre.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Qualche scaramuccia col partner c’è, il vostro amore è un andirivieni di bronci e baci. Avete proprio bisogno di una vacanza a tu per tu, lasciando i pupi in custodia ai nonni per regalarvi un fine settimana di assoluta intimità. Sul lavoro un affare troncato a metà, ma non è il caso di farne un dramma, riprenderete la prossima settimana con la mente più sgombra e magari stelle più favorevoli sopra la testa.

PESCI ⭐ EXCELLENT: Quanta fatica e lacrime sprecate dietro ad un amore sbagliato e finito male. Rimpiangere il passato non porta a nulla, se non riuscite a considerarlo come un’utile lezione sul vostro comportamento: se non ha portato a nulla di buono ma solo a dispiaceri conviene cambiare strada. Che noia le faccende di casa, ma di venerdì vi toccano almeno le lavatrici, lo stiro e le grandi pulizie…