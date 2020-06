Oroscopo del Giorno 25 Giugno 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 25 Giugno 2020 Giovedì è il segno dell’Ariete è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 25 Giugno 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Pappa e ciccia con il partner, ringalluzziti da una serata magica tutta fuoco e passione, il piacere condiviso sarà il segnale di richiamo, non vedete l’ora di tuffarvi l’una nelle braccia dell’altro. Idee chiare riguardo l’obiettivo sul lavoro e l’impegno per portarlo a termine, senza torturare gli altri con le vostre ansie. Lavoro ferreo ma equo, la remunerazione adeguata alla vostra professionalità vi permettestrappi alla regola…

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Su di giri in mattinata, forse un riflesso della bellissima notte trascorsa tra le braccia dell’amato, o alle prese con qualche simpatica avventura. Ma da stasera anche sul fronte del cuore giro di vite, si rientra nei ranghi rivalutando casa e famiglia. Intensa, anzi estrema, la voglia di mettere in luce il vostro personaggio sul lavoro, ma se le cose non vi riescono vi inalberate!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sereni e rilassati dopo una bella chiacchierata con il partner, vergogna perdere tempo così invece che sgobbare! Condividere emozioni, attività sportive e fantasie cementa l’intesa ma una volta approdati alla noiosa routine tornano anche i malumori. Di lavoro ce n’è tanto e il bello è che ne arriva a getto continuo: tutto è in movimento, ruoli, staff, perfino la sede…

Oroscopo del Giorno 25 Giugno 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Possibile conflittualità tra i doveri familiari, impostati secondo regole eque ma ferree e la vostra testa matta che si invaghisce di chiunque vi guardi due volte…nessun problema se avete il cuore libero, casomai a piangerci dietro non sarete voi. La vostra razionalità completata da un guizzo di insolita fantasia: ecco il segreto per ottenere sul lavoro risultati perfetti in tempi relativamente brevi…

VERGINE ⭐ EXCELLENT: Poco calore e poca generosità da regalare, non solo non siete in vena di smancerie, ma il vostro cuore dubita della forza dei sentimenti e facendo due più due si accorge di star meglio da solo che in compagnia. Lavoro, dovere, agenda, vocaboli consueti per tutti, specie in questa fase di ripartenza, ma per voi in particolare che all’attività professionale siete legatissimi, al punto che insieme alla salute è uno dei vostri “pallini”.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cotta non incendiaria come nei film ma lenta e invasiva, di quelle che quando vi prendono non vi mollano più. Complice un viaggetto di lavoro o una vacanza condivisa, il pensiero torna sempre a qualcuno! Viaggio lampo deciso all’ultimo minuto dal vostro capo e voi, come soldati ubbidienti, non potete che prenderne atto e preparare la valigia.

Oroscopo del Giorno 25 Giugno 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Messaggi amorosi chiari, se avete un sentimento da dichiarare la forza d’urto non può attendere, vi lanciate alla conquista incuranti della reazione dell’altro… dopotutto chi non vi ama non vi merita! Un gran da fare su ogni fronte, naturale in questo periodo di ripresa, ma anche per chi, libero dalle catene aziendali, la professione la svolge in proprio o si prodiga nel ruolo comunque impegnativo di casalingo/a.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un incontro promette meraviglie ma come dice il proverbio: “non dire gatto finché non ce l’hai nel sacco”… Pigliatela alla larga, se sono rose fioriranno ma se sono ortiche… serviranno al massimo per fare un risotto. Buone notizie riguardo a un investimento che rispetto alle fosche aspettative dei vostri famigliari sta prendendo quota, prospettando ulteriori rialzi. Buona idea un acquisto immobiliare!

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Tensioni col partner, battibecchi in famiglia e frizioni con i vicini. Oggi fareste meglio a scegliervi una spelonca nella foresta e restarvene tranquilli a meditare, è evidente che non siete fatti per la vita sociale, figurarsi per una festicciola o un happy hour dal quale proprio non vi potete esimere… Nervosi a casa, soprattutto se ad attendervi non trovate un partner innamorato ma battitappeto e aspirapolvere pronti!

Oroscopo del Giorno 25 Giugno 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Con il partner cercate il dialogo ma non è detto che lui o lei vi dia corda, immusonito e arroccato sulle proprie posizioni vi darà il buongiorno e la buonanotte con il broncio. Più carini gli amici con i quali uscire la sera almeno per distrarvi un pò… Di soldi oggi nelle vostre mani ne passano parecchi, ma non è detto siano tutti vostri, tutt’altro…

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT: Ai ferri corti con il partner, se il rapporto zoppica è ora di prendersi una pausa e farsi un paio di ragionamenti, valutando la forza effettiva del sentimento: se c’è ancora ed è soltanto un pò assopito cercate soluzioni simpatiche e innovative per risvegliarlo. Sul lavoro, bloccati o almeno rallentati da un interlocutore indeciso che si prende tutto il tempo necessario per rifletterci.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Come siete diversi dal partner, voi così fantasiosi, svaporati, inafferrabili, lui o lei concreto, costante e abitudinario… eppure è proprio questa differenza a tenervi insieme, vi completate a vicenda, con discussioni spassose che non portano a nulla se non a far ridere i vicini. Clou della giornata il lavoro, soprattutto il mattino, quando arrivate in azienda freschi e carichi di energia vitale, smaniosi di cambiare il mondo!