Oroscopo del Giorno 11 Giugno 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 11 Giugno 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Messaggini e videochiamate a getto continuo con il partner, se vivete distanti o uno dei due è impossibilitato a raggiungere l’altro, vi dedicate anima e corpo al lavoro, per tenervi libero il prossimo weekend… forza e coraggio, domani sera potreste già essere in partenza! Giornata occupata tra il lavoro in agenda e qualche arretrato da tirare in pari per non avere pendenze.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: In apprensione per i figli alle prese con la maturità o un esame importante, invitate spesso a casa i loro amici apposta per avere la situazione sotto controllo! Il partner di certo non vi aiuta, negli ultimi tempi particolarmente distante: urge un confronto chiarificatore. Giornata dedicata alle iniziative di volontariato a tema ambientale, dopo le ultime notizie allarmanti vuoi partecipare in prima persona per dare una mano.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Vecchie magagne di famiglia e incomprensioni di coppia (tutte cose superabili, basta volerlo, cambiando visuale), prendete la vita più alla leggera, provate i passi della sua danza senza mai dare il partner per scontato! Impegnatissimo chi lavora in proprio, determinato a sviluppare subito un’idea geniale traducendola in una proposta che, a suo dire, farà sensazione.

Oroscopo del Giorno 11 Giugno 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se avete figli li viziate, coprendoli di attenzioni e tenerezza. Lo stesso vale per il partner, un filo di possessività è sempre presente (da parte vostra!), ma in compenso lo fa sentire importante. Dopo il lavoro giro di acquisti, alimentari ma non solo, quando vedete qualcosa di bello, che piacerebbe senz’altro a una persona che vi sta a cuore, non tentennate e lo comprate immediatamente!

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Qualche complicazione con i figli, tensioni anche con i suoceri, invadenti e sempre disposti a difendere a spada tratta il loro “cucciolo”… forte il rischio di alzare pericolosamente il tono di voce, vi sentono chiaramente perfino i vicini! Sul fronte professionale siete una fucina di idee brillanti, creare vi aiuta a estraniarvi dalla situazione attuale, piuttosto fosca.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Pappa e ciccia col partner, sia in storie datate che fresche e intriganti! Se siete innamorati di un collega già impegnato, vi aspettano tempi duri: sentirlo magnificare le doti della sua dolce metà è un sottile e continuo dispiacere! Grandi ambizioni sul lavoro, dove terrete duro col carisma e la volitività di sempre. Per centrare l’obiettivo però non potrete far tutto da soli: accettate l’offerta dei colleghi!

Oroscopo del Giorno 11 Giugno 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tanto amore da dare, tenero e passionale… Peccato che il partner non ricambi così intensamente! A consolarvi la famiglia, dalla quale ricevete ascolto, comprensione e una bella fetta di crostata della nonna! Pressioni sul lavoro dal capo perché anche oggi facciate gli straordinari, da un lato la sua richiesta vi fa sentire indispensabili ma dall’altro vi scoccia parecchio!

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Amore platonico, vi tenete tutto per voi, emozioni e sentimenti restano chiusi ermeticamente nel vostro cuore. Difficile a questo punto che l’oggetto delle vostre brame se ne accorga, corrispondendovi come desiderate. Tranquillo e ben organizzato il lavoro, il socio in affari vi parlerà con chiarezza, ma giustificherà i vostri scatti di nervi addebitandoli alla ripresa, più impegnativa del previsto.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia affettuosa, casa caotica: solo il giardino o il terrazzo sono una meraviglia, dove fermarsi a leggere e fantasticare… Entusiasti e frizzanti sul lavoro, nel tempo libero amerete curiosare angoli ancora poco battuti e conosciuti. Sereni e soddisfatti la sera a casa, dandovi un pò al bricolage, sempre al primo posto tra le vostre passioni.

Oroscopo del Giorno 11 Giugno 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se in coppia c’è maretta urge una pausa e una bella chiacchierata a tu per tu con il proprio Io… se necessario, chiedete aiuto agli amici, più esperti e navigati di voi. Giornata produttiva soprattutto per chi svolge una professione a carattere intellettuale, avvalendosi di sistemi informatici finalizzati a velocizzare ulteriormente il lavoro.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Armonia con tutti, parenti, amici, conoscenti, anche in famiglia, nonostante qualche membro indigesto, trascorrete una serata piacevole. Le iniziative culturali e creative sono in prima linea: se casa vostra vi va stretta il mondo è tutto per voi (si fa per dire, controllate le ordinanze!), che amate creare con qualsiasi mezzo a vostra disposizione, dalla macchina fotografica ai pennelli.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se in coppia qualcosa da farsi perdonare c’è, fatelo subito: prendete il coraggio a due mani e scrivete una lunga lettera, l’atteggiamento più sbagliato sarebbe l’attacco, ironizzare per non scoprirsi e abbassarsi a chiedere scusa. Durante il giorno casa vostra diventa l’ufficio, l’azienda, lo studio privato, è qui che vi spremete le meningi mettendo in circolo le vostre migliori energie, al servizio della società.