Carlo Cracco a Santarcangelo: compra un’azienda agricola e (ri)parte dalla campagna!

Per quanto riguarda le sue molteplici attività di ristorazione, lo chef ha puntato nei mesi scorsi sul suo shop online e sul servizio delivery, sia col suo ristorante Carlo e Camilla in Segheria che con il suo locale in Galleria Vittorio Emanuele a Milano.

Cracco ha dato il suo personale contributo alla lotta al Coronavirus facendo visita agli operai impegnati nella realizzazione dell’ ospedale da campo in Fiera Milano e cucinando per loro.

Nell’’azienda agricola acquistata dallo chef si produce soprattutto frutta, fra cui ciliegie, susine, pesche e cachi. Ci sono inoltre parecchi ulivi e una grande vigna. Al momento, la maggior parte di questa frutta viene trasformata in marmellate, confettura e succhi di frutta. Il resto viene inviato nei ristoranti dello chef a Milano che, per l’occasione, propongono nel menù proprio le “ciliegie di Santarcangelo affogate nel Grand Marnier”.