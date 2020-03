Oroscopo del Giorno 21 Marzo 2020 Sabato

Oroscopo del Giorno 21 Marzo 2020 Sabato è il segno del Cancro è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 21 Marzo 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cari amici potrebbero essere coinvolti in qualche modo nei tuoi progetti, Ariete. Probabilmente sarai molto impegnato durante il giorno. La tua mente sta andando a mille miglia all’ora, quindi dovrai rilassarti prima di andare a letto stasera.



LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un impeto di spirito umanitario e il desiderio di fare del bene reale potrebbero trovarti a cercare varie organizzazioni benefiche per aiutare la società. Tuttavia, il denaro potrebbe fluire per altri scopi un pò troppo rapidamente per i tuoi gusti, Leone. Forse sarebbe meglio trovare un gruppo adatto a te. Salva altre cause meritevoli per un’altra volta.



SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT:Potrebbe non essere facile per te convincere qualcuno oggi. Non importa quanto sia profonda la tua idea o quanto siano convincenti le tue spiegazioni, l’altra persona non è ancora pronta a crederci. Non essere invadente. Forse questa persona ha bisogno di dormirci sopra per un paio di notti, o forse ha solo bisogno di fare ricerche proprie. Sii paziente e concentrati su altre cose nel frattempo!



Oroscopo del Giorno 21 Marzo 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti avere la testa tra le nuvole, Toro. La verità è che hai molte cose importanti per la testa. Gli altri potrebbero essere offesi o addirittura divertiti dalla tua distanza. Cerca di non preoccuparti troppo per questo. Devi prenderti cura di risolvere quei problemi su cui stai rimuginando prima di preoccuparti della reazione degli altri.



VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Vergine il tuo telefono potrebbe squillare senza sosta. Non aver paura di spegnerlo! Se una chiamata è particolarmente importante, la persona in questione ti richiamerà più tardi. Prenditi del tempo per te.



CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT: Il Sole in quadratura in Ariete vi bersaglia mettendo in luce tutto ciò che non va in casa vostra e nella vostra anima. In famiglia si discute parecchio e ad avviare la conversazione, o meglio la polemica, siete sempre voi criticando la spesa, le pulizie, i pasti, l’ordine… e allora che aspettate? Alzatevi da divano e date una mano!

Oroscopo del Giorno 21 Marzo 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Ultimamente potresti sentire che il denaro scorre troppo rapidamente e questo potrebbe essere motivo di preoccupazione per te. Potresti sentire di aver speso troppo per la tua casa o per la famiglia. Non ti preoccuparti! Analizza bene le tue spese Gemelli, ma non trasformarti in un avaro.



BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è nelle retrovie e se il sentimento c’è rimane surclassato dalla virulenza del malcontento che serpeggia in casa: disabituati a stare tutti insieme con i bimbi che fanno chiasso e il lavoro da portare avanti. State sclerando tutti quanti!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Hai molto in mente in questo momento Acquario e gli altri potrebbero interpretare il tuo comportamento tranquillo come il tuo essere distaccato. Vai avanti e lascia che pensino quello che vogliono. Hai alcuni problemi reali su cui riflettere e decisioni con conseguenze importanti da prendere. In questo momento, concentrati solo su te stesso.



Oroscopo del Giorno 21 Marzo 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sarà una buona giornata per te, Cancro. Dovresti sentirti felice, eccitato, entusiasta e ottimista per il futuro. Le relazioni con la famiglia sono probabilmente buone. Oggi potresti stare molto tempo al telefono.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Viaggi e avventure sono nella tua mente. Potresti sognare ad occhi aperti di volare in posti esotici e fare cose insolite, come visitare le antiche attrazioni dell’India o fare un safari in Kenya. Per ora però, non ti resta che sognare!



PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Pochi astri favorevoli per voi, ma pochi o niente i contrari. La vostra sensibilità oggi perde qualche punto. Gli altri vi vogliono bene, amici, parenti fanno a gara per tenervi su, ma è la vostra sensibilità a fregarvi: soffrite per tutto il dolore e le angosce del mondo, vicino e lontano.