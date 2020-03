Oroscopo del Giorno 20 Marzo 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 20 Marzo 2020 Venerdì è il segno della Bilancia è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 20 Marzo 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una separazione temporanea da qualcuno vicino a te potrebbe farti riflettere sui bei momenti che avete trascorso insieme, soprattutto nell’ultimo periodo. Probabilmente parlerai con lui o con lei al telefono. Provi molto calore e affetto nei confronti di tutti coloro che ti circondano, ma sei anche un pò triste, soprattutto quando pensi a quelli lontani. Chiamali, Ariete! Saranno felici di sentirti.



LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti particolarmente protettivo nei confronti di tutti coloro che ami: bambini, famiglia, amici, animali domestici e la persona speciale nella tua vita, Leone. Le notizie sconvolgenti potrebbero farti riflettere sul futuro, ma non lasciarti abbattere. Tutto andrà bene, quindi rilassati e goditi i tuoi cari. Distraiti guardando un film emozionante. Ciò contribuirà a liberare la tensione e a metterti in una migliore condizione mentale.



SAGITTARIO ⭐⭐EXCELLENT: Troppo stress e tensione degli ultimi giorni potrebbero farti scontrare con il tuo partner. Anche se non è un disastro Sagittario, questo può mettere un freno alla tua giornata. Potrebbe essere meglio prendersi qualche minuto per stare da solo e lasciare svanire tutta la tua negatività. Ti sentirai meglio quando affronterai di nuovo la tua famiglia, i tuoi amici e il tuo partner.



Oroscopo del Giorno 20 Marzo 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐ EXCELLENT:I sogni potrebbero disturbare il sonno stanotte. Un minuto avrai un sogno meraviglioso, e quello dopoun incubo. Annotali, Toro. I messaggi sono probabilmente più positivi di quanto sembrano. Le preoccupazioni per il denaro potrebbero affliggerti durante il giorno, ma le cose probabilmente non vanno così male come sembra. Assicurati di avere chiari tutti i fatti sulla tua situazione prima di lasciarti prendere dal panico!



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una giornata nel complesso serena Vergine, ma dovrai mettere in conto piccole interferenze tra la sfera sentimentale e quella lavorativa. A trionfare è ancora una volta tua razionalità, che privilegia gli impegni presi e il senso del dovere tipico del tuo segno.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Capricorno potresti voler passare la giornata a letto e in effetti il riposo è proprio quello di cui hai bisogno. Hai bisogno di un pò di tempo da solo per recuperare e raccogliere le tue energie in modo da poter affrontare il mondo con lucidità.



Oroscopo del Giorno 20 Marzo 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:La persona speciale nella tua vita potrebbe essere molto stressata in questo momento. Le tue preoccupazioni potrebbero smorzare la tua autostima, Gemelli. Potresti chiederti se stai facendo tutto ciò che deve essere fatto.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno che vive lontano, qualcuno di cui non hai notizie da molto tempo, potrebbe farti una telefonata a sorpresa oggi. Sarai felice e probabilmente rimarrai al telefono a lungo. Dovresti sentirti particolarmente artistico in questo momento. Sii creativo!



ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: I piani per riunirsi con un gruppo di amici intimi potrebbero dover essere annullati. Questo potrebbe farti sentire un pò giù Acquario, specialmente se è coinvolto il partner. Cerca di non preoccuparti troppo. Sarai in grado di riprogrammare e potresti comunque usare il tempo da solo per rilassarti un pò.



Oroscopo del Giorno 20 Marzo 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti provare a continuare o completare un progetto creativo di qualche tipo, ma la tua immaginazione non funziona come al solito. Metti in stand by il tuo lavoro prima di rinunciarci completamente, Cancro. Questa è solo una situazione temporanea. La tua mente dovrebbe tornare alla normalità domani.



SCORPIONE ⭐ EXCELLENT:Il denaro potrebbe essere fonte di preoccupazione oggi, Scorpione. Potresti sentire di aver speso troppo (chi non lo fa a volte?) O forse alcuni fondi che ti aspettavi sono stati trattenuti. Questo è un ritardo e non una situazione permanente (anche se potrebbe sembrare così). Troppe preoccupazioni potrebbero rovinare la tua giornata. Se c’è qualcosa che puoi fare per alleviare la situazione, falla. Altrimenti, resisti.



PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:L’energia planetaria ti fa sentire un pò pigro oggi. Probabilmente vorrai stare a casa circondato dai tuoi libri, dagli animali domestici e dalle piante, senza avere nessuno intorno. Fai un bagno caldo e ascolta musica classica.