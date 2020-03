Accessori Moda Primavera 2020: i nostri consigli di stile

Accessori Moda Primavera 2020

Il nostro Sguardo sulle Passerelle

Tutti i must have di stagione dalle fashion week

Scarpe, borse e gioielli. Ecco quali sono gli Accessori Moda Primavera 2020 che abbiamo selezionato per voi dalle fashion week.

Scarpe – Udite, udite! Tornano le scarpe con punta quadrata. Una moda anni ‘90 che sicuramente dividerà il popolo fashion ma che senza dubbio sceglierete con piacere per la sua innata comodità.

Per quanto riguarda i sandali, trionfano i modelli minimali: multi-listini ingabbiano il piede per affrancarsi alla caviglia. Torna in auge un’altra calzatura comoda: le ballet shoes. Bassa e fedele ai modelli da ballerina di danza classica, quindi proposta in raso e nelle tonalità nude. Non mancano poi gli stivali estivi, proposti nella variante pelle intrecciata o in tessuto canvas. Il modello cult è il camperos, da indossare con gonne e jeans a vita alta.

Borse – Largo spazio a modelli strutturati giocati sulle geometrie trapezoidali o a bauletto, con tanto di chiusure a girello o con lucchetto. Le borse da sera sono piccole e preziose; mentre paglia e raffia sono obbligatorie per chi ama tocchi naturali e molto chic.

Gioielli – Si confermano protagonisti gli orecchini a cerchio e le catene, proposte in tutte le forme e dimensioni.

A colorare la primavera è una ventata di moda anni ‘80 con gioielli multicolor e bold, anche in pietre fake. La bigiotteria prêt-à-porter adorna, arricchisce e completa il look. Osate allora con coordinati importanti: parure complete di orecchini, collane, bracciali e anelli.

Ritorna anche la cavigliera: dalla versione minimal a quella in maglia veneziana.

Non dimenticate però di indossare un copricapo prezioso, ricco di frange e magari… cristalli Swarovski!