Oroscopo del giorno 13 Marzo 2020 Venerdì

Oroscopo del giorno 13 Marzo 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP:Aumenta la marcia del tuo passo, Ariete. Il ritmo lento e costante può essere qualcosa con cui ti senti a tuo agio, ma dovresti essere più dinamico e più coraggioso. Estrai il tuo cappello da leader e indossalo con orgoglio. Oggi non è il giorno in cui scendere a compromessi per andare d’accordo con gli altri.



LEONE ⭐ TOP:Oggi potresti sentirti ansioso, ancor più del solito, Leone. I tuoi nervi possono essere piuttosto tesi e hai la sensazione di non essere esattamente sulla strada giusta. Molto probabilmente, quello che devi fare è semplicemente calmarti e rilassarti.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Fai attenzione a litigare oggi, Sagittario. È importante affrontare a testa alta l’attacco di chiunque o qualunque cosa si trovi sulla tua strada. Evoca il guerriero dentro di te e potresti sorprenderti dell’incredibile potere che hai dentro.



Oroscopo del giorno 13 Marzo 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Preparati per un combattimento totale con le persone oggi Toro, anche se questo è praticamente l’opposto del tuo stile. In effetti, “opposto” è il nome del gioco per te oggi. Non essere sorpreso se entrerai al supermercato n cerca di vaniglia e tutto ciò che troverai è cioccolato. Ricordati di non arrabbiarti con questi tipi di situazioni sulle quali semplicemente non hai controllo.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Le altre persone sono l’aspetto più importante della tua giornata oggi, Vergine. Scoprirai che le cose potrebbero diventare un pò difficili e indisciplinate, ma se ti collegherai con gli altri, anche il compito più impegnativo diventerà quasi fattibile senza sforzo. Uno stuzzicadenti si rompe facilmente, ma 50 insieme sono forti come l’acciaio.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi Capricorno prenditi del tempo per riflettere su ciò di cui hai bisogno realmente prima di prendere qualsiasi decisione finale. Non dimenticarti dell’importanza delle altre persone nella tua vita e in che modo le tue azioni potrebbero influenzare le loro.



Oroscopo del giorno 13 Marzo 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ TOP: Il controllo è destinato ad essere un grande tema per te e per le persone che ti circondano oggi, Gemelli. Scoprirai una disputa così brutale su chi detiene le redini che una volta che qualcuno le avrà afferrate saldamente, sarà in grado di portare la situazione all’estremo. C’è un tono aggressivo nelle cose che non può essere facilmente ignorato. Tieni d’occhio i tuoi colleghi in un giorno come questo.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Questo è il momento giusto per esprimere la tua opinione e farla ascoltare alle persone intorno a te. Metti un pò di passione nella tua giornata per ravvivare le cose. Una potente trasformazione può avvenire dentro di te quando inizi a esercitare il tuo potere invece che darlo alla cieca agli altri.



ACQUARIO ⭐⭐⭐TOP: Oggi c’è una grande quantità di energia per te, Acquario. Potresti sentire come se stessi camminando su carboni ardenti. Impegnati in attività che coinvolgono la mente. Ti sentirai molto meglio se potrai creare qualcosa!



Oroscopo del giorno 13 Marzo 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: In generale, oggi le cose dovrebbero andare molto bene per te Cancro, quindi non perdere l’occasione di perseguire i tuoi sogni. Fai le cose con passione e non trattenerti. Ricorda che la tua mente e la tua forza di volontà sono le uniche cose che ti impediscono di arrivare dove vuoi essere.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi hai molto potere a tua disposizione, Scorpione. Non sprecare parole o azioni. Concentra la tua energia e focalizzala su una o due cose importanti invece di disperderla e diluire in tal modo la tua potenza complessiva. Non c’è nulla da temere in un giorno come questo.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:La tua energia illuminerà qualsiasi stanza in cui entri oggi, Pesci. Sentiti libero di sfruttare questo incredibile magnetismo, ma fai attenzione a non stressarti troppo. Puoi essere orgoglioso senza diventare egoista.