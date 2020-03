Maschera di Giada: il nuovo trend per una skincare… preziosa!

Non lasciarti spaventare dall’aspetto di Jadeshay! Questo gioiellino semi-tech è una maschera di giada che allevia i problemi di insonnia, rilassa mente, corpo e spirito. Sempre pronta all’uso in versione warm, si ricarica tramite ingresso USB, stira i muscoli contratti e aiuta nella lotta ai dolori cervicali.

Non manca la versioni XXL come quella di Roderek, la maschera alla giada viola . Da utilizzare tiepida o caldissima e magari.. abbinata ad un bel massaggio della schiena!