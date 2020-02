Oroscopo del giorno 22 Febbraio 2020 Sabato

Oroscopo del giorno 22 Febbraio 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Se hai qualcosa che stai cercando di studiare Ariete, questo non è il giorno per farlo. È probabile che tu non abbia concentrazione e ciò che stai leggendo probabilmente ti sembrerà greco. A meno che non sia davvero necessario, sarebbe meglio mettere da parte i libri fino a domani, poiché probabilmente non assorbirai molto oggi. Cercare di leggere potrebbe far nascere l’illusione di aver imparato qualcosa. Rimanda!



LEONE ⭐ TOP:Anche se in questo momento il tuo partner potrebbe sentirsi molto sensuale Leone, tu potresti non essere molto passionale. Hai avuto alcuni giorni stressanti e riesci a malapena a muoverti. Il tuo affetto certamente non è diminuito, ma il tuo partner potrebbe interpretare il tuo comportamento in quel modo. Qualunque cosa tu decida di fare, assicurati che l’altra persona sappia esattamente come ti senti e perché ti senti così.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Questo sicuramente non è il giorno giusto per stare a casa e fare le faccende domestiche, Sagittario. Se lo fai, alcuni pensieri tristi e piuttosto irrazionali potranno affliggerti durante tutto il giorno. Non importa che tempo fa, sarebbe molto meglio uscire e fare qualsiasi cosa che mantenga la tua mente concentrata su qualcosa di positivo. Fai shopping, partecipa a un evento sportivo, guarda un film o fai visita a un amico. Qualunque cosa tu faccia, distogli la mente e goditi la giornata.



Oroscopo del giorno 22 Febbraio 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:I brutti sogni potrebbero affliggere il tuo sonno stanotte Toro, probabilmente si alterneranno a quelli sciocchi che ti faranno ridere ad alta voce. Potresti svegliarti al mattino totalmente confuso. I tuoi sogni stanno cercando di dirti qualcosa. Hai avuto i tuoi alti e bassi emotivi ultimamente? Hai riso e pianto per qualcosa? Pensaci!



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:La tua casa potrebbe essere un posto triste oggi, Vergine. È probabile che un membro della famiglia sia assente. L’unica cosa che puoi fare in queste circostanze è assicurarti che tutti si impegnino fino a quando non ritornerà. Un modo per distrarre la famiglia è far pulire e sistemare la casa in attesa di un caloroso benvenuto!



CAPRICORNO ⭐⭐ TOP:Alcune notizie deludenti potrebbero metterti in uno stato piuttosto cupo oggi, Capricorno. Qualcuno vicino a te potrebbe improvvisamente dover lasciare la città per diverse settimane e ti sentirai solo. Non ha molto senso soffermarsi su questo però. Potrete sempre rimanere in contatto via telefono o e-mail!



Oroscopo del giorno 22 Febbraio 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Sei stato invitato a una festa oggi? Se pensi che non sia così Gemelli, è meglio che controlli di nuovo il tuo calendario. Tutti i segni suggeriscono che potresti dimenticare molte cose importanti in questo momento e una di queste potrebbe essere un evento sociale, forse legato al lavoro. Questo potrebbe non essere uno dei tuoi giorni migliori. Di solito tendi ad avere una buona memoria. Per ora, tieni a portata di mano il tuo calendario!



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Oggi un parente o un vicino più anziano potrebbe aver bisogno del tuo aiuto, Bilancia. Questo potrebbe essere un momento molto scomodo per qualcuno per chiedere aiuto, perché hai un sacco di faccende da fare. Tuttavia, andrai comunque in suo soccorso perché è la tua natura. Abbi cura di pianificare il tuo tempo e cerca di non fare troppo in una volta.



ACQUARIO ⭐⭐ TOP: Le attività di raccolta fondi di un gruppo al quale sei affiliato stanno andando molto bene Acquario, ma oggi è probabile che le cose sembrino essere bloccate. Gli assegni potrebbero non arrivare, le persone importanti non risponderanno alle chiamate oppure qualcuno non si presenterà. Questa situazione è frustrante, ma probabilmente non durerà molto. Entro domani dovrebbe essere di nuovo a posto. Tieni duro!



Oroscopo del giorno 22 Febbraio 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Troppo esercizio fisico o mentale potrebbe farti sentire un pò stremato oggi, Cancro. Potresti essere notevolmente più lento del solito e quelli intorno a te potrebbero essere sorpresi dal fatto che tu, normalmente molto energico, sembri invece muoverti come una lumaca. Trascorri più tempo possibile a riposo, perché dovrai recuperare la tua forza. Se devi lavorare, concentrati sulle attività di routine che richiedono uno sforzo molto limitato!



SCORPIONE ⭐⭐ TOP:I tuoi talenti creativi potrebbero sembrare totalmente bloccati oggi, Scorpione. Potresti avere un progetto su cui vuoi davvero lavorare. Hai il focus mentale, ma l’elemento creativo potrebbe non esserci. Questo potrebbe rivelarsi così frustrante che vorrai lanciare qualcosa in aria. Se necessario, fallo (preferibilmente un cuscino!). Tuttavia, l’unica risposta potrebbe essere quella di accantonare il tuo lavoro fino a domani. A questo punto dovresti tornare alla normalità.



PESCI ⭐⭐ TOP:Le questioni sulla carriera potrebbero andare così lentamente oggi che potresti essere tentato di mollare tutto, Pesci. Non farlo! È solo uno di quei giorni in cui nulla sembra andare per il verso giusto. Non aspettarti molti progressi oggi. Cerca di distrarre la tua mente pensando e facendo altro!