BMW i4 Concept 2020: la nuova coupé elettrica

BMW i4 Concept 2020

La sportiva elettrica da 600 km. di autonomia

Prosegue l’elettrificazione della gamma BMW: dopo la urban cruiser i3 e la supercar i8, arriva la nuovissima BMW i4 Concept 2020.

Una Gran Coupé elegante, ma che non rinnega la natura sportiva tipica di BMW: linee tese che rimandano a canoni estetici moderni e dinamici, che andranno a prefigurare il futuro family feeling del marchio.

L’aerodinamica gioca un ruolo di grande importanza: detta nuove regole in fatto di design per garantire consumi ridotti e maggiore dinamicità durante la guida.

Imponente, il frontale della nuova i4 si arricchisce di nuovi fari a tecnologia LED: due fari così innovativi da essere svincolati dal gruppo ottico centrale, ma al contempo capaci di essere il perfetto ponte tra passato e futuro.

I doppi reni, leit motiv della casa bavarese e da sempre al centro di rinnovamenti stilistici, ora assumono una posizione di dominio all’interno della calandra. Ma essendo la i4 una elettrica, non nascondono più il radiatore, ma un avanzatissimo pannello intelligente, dotati di sensori che interagiranno con l’assistenza alla guida nelle varie situazioni di traffico.

Innovati anche gli interni: nuovo il display curvo che domina la plancia e dove una volta si trovavano tasti fisici per azionare i vari optional, al loro posto troviamo funzionali soluzioni touch screen, capaci di rendere la plancia un luogo minimale ma al tempo stesso efficiente.7

Maggior razionalizzazione degli spazi è sinonimo di maggior abitabilità, che si riflette non soltanto per chi siede davanti, ma anche per coloro che vengono accolti nel divano posteriore: il comfort è imperativo anzi, viene esaltato dalla silenziosità del powetrain elettrico.

O forse no? Perché a dar voce al nuovissimo motore BMW i4 Concept 2020 ci ha pensato il noto compositore Hans Zimmerman, che ha curato ogni scena della colonna sonora di questa Gran Coupé.. non chiamatela berlina!

Ed il protagonista del film i4 non poteva che essere il motore: capace di sprigionare 530cv ma garantire al contempo un’autonomia di 600km.

Frutto di anni di studi la nuova unità elettrica spinge la Gran Coupé ad oltre 200km/h di velocità massima e ad esaltarne il carattere ci pensano le tre nuove Experince Modes: in Core la i4 esalta al massimo le prestazioni pure, arrivando a bruciare lo 0-100 in 4 secondi; in Sport restituisce al guidatore sensazioni di guida dinamiche e divertenti senza mai strafare; mentre in Efficient ottimizza le proprie performance in ottica di risparmio energetico.

Arriverà nel corso del 2021 e l’elettrificazione BMW è solo all’inizio!