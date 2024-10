Oroscopo del Giorno 25 Ottobre 2024 Venerdì

VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 25 Ottobre 2024 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno questa mattina, formando un’unione cosmica con l’asteroide curativo Giove. Usa questa energia per concentrarti su ciò di cui hai bisogno per sentirti sicuro e crescere, mettendo al primo posto i tuoi bisogni senza trascurare i tuoi cari. Sfortunatamente, un aspetto sbilanciato tra Luna e Venere potrebbe rendere difficile destreggiarsi tra le tue relazioni e il carico di lavoro e potresti dover rimandare il divertimento fino a quando le tue liste di cose da fare non saranno state completate. Buone vibrazioni fluiscono stasera quando la Luna si allinea con i Nodi del Destino, ispirandoti a guardare al futuro con coraggio e determinazione.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Invita alla guarigione connettendoti con la tua spiritualità caro Leone, mentre la luna dell’Ariete si allinea con Giove. Questo clima cosmico è perfetto per cercare guida dall’altra parte, quindi assicurati di sussurrare le tue domande, speranze e sogni al cielo. Cerca solo di non disconnetterti dalla Terra durante il processo, poiché una connessione sbilanciata tra Luna e Venere potrebbe far svanire i tuoi sensi. Conversazioni o ricordi del passato potrebbero riaffiorare stasera, quando i Nodi del Destino si attiveranno, aiutandoti a comprendere meglio il percorso da percorrere imparando dalle strade che hai percorso finora.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca opportunità per rafforzare la tua fiducia questa mattina, mentre la Luna dell’Ariete e Giove formano un’unione cosmica. Queste vibrazioni ti incoraggiano a riconquistare la tua fiducia, completa di tutto il coraggio e l’audacia che sicuramente ne seguiranno. Tuttavia, sarà importante conoscere i propri limiti quando Luna e Venere formano un aspetto sbilanciato, comprendendo che c’è un tempo per muoversi e un tempo per raccogliere le forze. Avrai maggiori possibilità di raggiungere il successo se agirai stasera, quando i Nodi del Destino ti spingeranno verso un domani più luminoso.

Oroscopo del Giorno 25 Ottobre 2024 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Concediti qualche momento in più per la solitudine e la pace quando ti svegli caro Toro, mentre la luna dell’Ariete si avvicina all’asteroide curativo Giove. Sfortunatamente, potresti sentirti di cattivo umore poiché la Luna forma una connessione sbilanciata con Venere al mattino, facendoti mettere in discussione i tuoi schemi, il senso di espressione e gli obiettivi personali. Cerca di apprezzare le cose che ti rendono unico, anche se non ti senti rassicurato per queste qualità. Il desiderio di qualcosa di nuovo entra in gioco stasera quando i Nodi del Destino si attivano, mettendoti in uno stato d’animo privato e strategico.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Mercurio, ben messo col vostro segno dal sensibile e profondo Scorpione vi favorirà a tutto campo, rendendovi giustizia in alcuni contesti dove vi eravate sentiti non capiti e non apprezzati, in special modo se siete nati nel mese di agosto. La perdurante negatività di Saturno, che dai Pesci vi tiene in scacco da tanti mesi, sarà neutralizzata dalla vostra autoironia, che vi protegge sempre nell’alleggerire i momenti grevi. Se siete ragazzi fate attenzione a non contrastare l’autorità dei vostri genitori, insegnanti, educatori.

Il vostro segno così materialista, molto attento ai risultati tangibili, pratici, concreti della vita, pensa che l’amore sia un incrocio in fondo tra domanda e offerta. Come nei banchi di un mercato. Voi desiderate soprattutto essere amati, più che amare, essere ammirati, apprezzati, stimati, perché un sottile senso di inadeguatezza vi invade. Venere nel vostro segno vi educa ad amare senza egoismi e senza bisogno di avere un immediato ritorno. Venere vi insegna insomma ad amare altruisticamente e non con il solito senso di autoconservazione, tipico del vostro segno.

Notevoli successi professionali confermano che nella parte pratica della vita, siete dei fuoriclasse, degli assi indiscussi. Trionfate sia che abbiate un lavoro dipendente che una libera attività indipendente. Giove, Urano, Mercurio, Marte spianano i vostri passi.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Entra in contatto con la tua famiglia mentre la luna dell’Ariete si allinea con Giove caro Capricorno, offrendo guarigione quando estendi il sostegno a coloro a cui tieni di più. Potrebbe anche entrare in gioco un’energia nostalgica mentre le stelle ti incoraggiano ad amare il bambino che è dentro di te. Appoggiati alla tua spiritualità per rilasciare i fardelli emotivi quando Luna e Venere formano una connessione sbilanciata, onorando il dolore senza permettergli di prendere il sopravvento. Un’atmosfera rinfrescante scorre attraverso la tua casa stasera quando i Nodi del Destino si attivano, rendendolo il momento ideale per avviare nuovi progetti o aggiornare l’estetica del tuo spazio. Oroscopo del Giorno 25 Ottobre 2024 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Resta aggiornato sui tuoi corrispondenti prima che la settimana lavorativa giunga al termine Gemelli, poiché la Luna dell’Ariete e Giove ti incoraggiano a coltivare connessioni importanti. Potresti anche sentirti chiamato a fare qualcosa di altruistico, cercando modi per aumentare la vibrazione della tua comunità. Fai attenzione all’esaurimento emotivo quando Luna e Venere formano una connessione sbilanciata, programmando la tua prossima sessione di cura di te stesso in modo da poterti ricaricare nel prossimo futuro. Considera l’idea di mettere via i tuoi schermi per fare commissioni o recuperare le faccende domestiche stasera, quando la luna si allinea con i Nodi del Destino.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le stelle ti ricordano dolcemente che l’amore può lenire la maggior parte delle ferite cara Bilancia, poiché la luna dell’Ariete si allinea con l’asteroide curativo Giove. Che tu sia in ritardo per una conversazione importante, per la cura di te stesso o per un appuntamento romantico con la tua dolce metà, ora è il momento di perseguire tutto ciò che può elevare lo spirito. I segreti potrebbero essere difficili da nascondere quando Luna e Venere formano una connessione sbilanciata, soprattutto quando si tratta di coloro che ti conoscono meglio. Fortunatamente, stasera avrai la possibilità di chiarire le cose e onorare la tua verità, quando la luna si allineerà con i Nodi del Destino.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Stamattina caro Acquario guardati bene allo specchio, mentre la luna dell’Ariete si avvicina all’asteroide curativo Giove. Questo clima cosmico è perfetto per dare uno sguardo onesto alla tua situazione, usando il rinforzo positivo e la legge di attrazione per sollevare il morale e il punto di vista generale. Potresti percepire un vacillamento nei tuoi impegni o collaborazioni quando Luna e Venere formano una connessione sbilanciata, anche se ora potrebbe non essere il momento migliore per affrontare questi problemi. Avrai la possibilità di tenere discussioni significative stasera quando i Nodi del Destino si attiveranno in alto.

Oroscopo del Giorno 25 Ottobre 2024 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Datti una pacca sulla spalla in riconoscimento dei tuoi numerosi successi caro Cancro, mentre la Luna dell’Ariete e Giove uniscono le forze nella tua decima casa solare. Questo clima cosmico può anche aiutarti a trovare guarigione nel guidare gli altri attraverso l’esperienza personale, rendendolo un buon momento per trovare un allievo o impartire saggezza. Cerca solo di non impegnarti eccessivamente nell’interazione sociale quando Luna e Venere formano un aspetto sbilanciato, che potrebbe portare a un’eccessiva stimolazione. Le buone vibrazioni fluiscono stasera quando la luna si allinea con i Nodi del Destino, aiutandoti a sentire più controllo sul tuo percorso e sulle tue emozioni.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Concentrati su ciò che il tuo corpo brama mentre inizi la giornata caro Scorpione, quando la luna dell’Ariete si avvicina all’asteroide curativo Giove. Questo clima cosmico ti motiverà a lavorare duro mentre fai del tuo meglio, rimanendo in contatto con i tuoi bisogni fisici durante tutto questo processo. Fai attenzione alle distrazioni quando Luna e Venere formano una connessione sbilanciata, tentandoti di procrastinare con chiacchiere e feed di social media. Un’energia strategica entra in gioco quando i Nodi del Destino si attivano stasera, chiedendoti di organizzarti a casa e nei tuoi obiettivi più importanti.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prenditi un momento per viaggiare attraverso i tuoi cinque sensi questa mattina cari Pesci, mentre la Luna dell’Ariete e Giove uniscono le forze per promuovere la guarigione. Queste vibrazioni sono perfette per trovare la bellezza in ogni momento di veglia, anche se una connessione sbilanciata tra Luna e Venere potrebbe eliminare le tue vibrazioni se non mantieni un senso di equilibrio personale. Anche le questioni romantiche potrebbero essere sotto i riflettori in questo clima cosmico, anche se dovrai decidere di cosa hai bisogno prima di interrompere conversazioni importanti. Cerca le opportunità finanziarie stasera, quando i Nodi del Destino si attiveranno, rivelando nuovi percorsi verso la prosperità.