Oroscopo del Giorno 24 Ottobre 2024 Giovedì

CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 24 Ottobre 2024 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT: La luna fa il suo debutto nel tuo segno questa mattina presto caro Ariete, segnando l’inizio di un nuovo ciclo lunare e un momento propizio per l’avvio di progetti. Sfortunatamente, una serie di aspetti sbilanciati durante la giornata potrebbe ostacolare i tuoi progressi, poiché le stelle ti costringono ad affrontare gli impegni esistenti prima di aggiungerne altri al tuo piatto. Nel frattempo, Venere e Giove si allineano in alto, fungendo da promemoria per coltivare la salute e i bisogni fisici, soprattutto quando la vita è impegnativa. Fai attenzione all’agitazione dentro te e negli altri stasera, quando Marte diventerà attivo nel meditabondo Scorpione, innescando comportamenti capricciosi.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Un’energia espansiva e di sostegno ti trova mentre la luna entra in Ariete caro Leone, attivando il settore della tua carta che governa la fortuna. Tuttavia, potresti voler prepararti per una corsa sfrenata mentre una serie di aspetti impegnativi si manifestano in alto, avendo cura di monitorare le tue emozioni e tenere traccia di come potrebbero sentirsi anche gli altri. Evita la tentazione di viziare i tuoi cari che sembrano giù di morale quando Venere e Giove formano una connessione sbilanciata. Dovresti prestare attenzione anche alle tue indulgenze personali e aver cura di mantenere abitudini di spesa intelligenti se dovesse sorgere la voglia di fare acquisti.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Oscillerai tra il desiderio di attenzione e il bisogno di privacy, poiché la Luna dell’Ariete forma una serie di connessioni sbilanciate durante il giorno. Onora il tuo bisogno di spazio ogni volta che si presenta, facendo attenzione a evitare persone problematiche. Anche l’insicurezza minaccia di insinuarsi in questo clima cosmico, anche se perfezionare i piani da dietro le quinte può aiutarti ad aumentare la fiducia. Cerca di non lasciare che le delusioni professionali feriscano il tuo ego quando Venere e Giove si allineano, stabilendo confini interni che separano la tua carriera dal tuo senso di sé. L’agitazione potrebbe fermentare sotto la superficie mentre Marte si attiva stasera, rendendolo un buon momento per restare nascosti.

Oroscopo del Giorno 26 Ottobre 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sarà difficile strisciare fuori dal letto e mettersi sotto i riflettori mentre la luna fa il suo debutto in Ariete caro Toro, mettendoti in uno stato d’animo profondamente privato. Anche se desidererai solitudine e pace, una serie di connessioni sbilanciate sopra di te suggeriscono che i tuoi cari non ti garantiranno lo spazio sufficiente per ricaricarti. Le tensioni continuano a crescere quando Venere e Giove si allineano, anche se controllare il tuo corpo e rilasciare lo stress può aiutarti a superare queste vibrazioni difficili con poco o nessun incidente. Cerca di non lasciare che la passione ti accechi stasera, quando Luna e Marte si connetteranno nei nostri cieli.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: L’atmosfera potrebbe sembrare un pò competitiva quando la Luna entra in Ariete cara Vergine, mettendoti in uno stato d’animo transazionale, anche se non tutti saranno desiderosi di impegnarsi come te. Le trattative potrebbero andare storte a causa di una serie di aspetti sbilanciati che si manifestano in alto e potrebbe essere saggio rinviare per un altro momento conversazioni importanti su affari o impegni. Nel frattempo, Venere e Giove formano una connessione stimolante, portando nell’aria un’energia statica che potrebbe rallentare le tue trasformazioni personali. Cerca di non sentirti frustrato quando Marte si attiverà stasera; trova progetti di passione per distrarti.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Gli astri oggi assecondano, sì i vostri desideri e sogni, ma vi suggeriscono anche di procedere con passi meditati in alcune situazioni che vi stanno a cuore. Avreste bisogno di ritemprarvi e l’ideale per voi sarebbe un completo relax in una spa. Tuttavia, il Sole vi rende ottimisti, Plutone creativi e intuitivi: chi mai vi fermerà? Sembra che tanto nel settore dell’ascesa personale quanto in quello della scalata professionale siate inarrestabili! E non sfugge neppure a questa scalata la sfera sentimentale. La tipica vostra riservatezza vi fa apparire emotivamente controllati in amore ma, ora Venere coadiuvata da Giove in angolo armonico dal segno della Vergine e da quello del Toro, può colorare il vostro carattere di insoliti toni sentimentali. Se ne gioverà il ménage coniugale che verrà beneficamente immerso in un clima di poesia e lirismo. Venere, nel segno amico della Vergine suggerisce di valutare attentamente e con discrezione gli umori di colleghi ed eventualmente anche di eventuali concorrenti. In ufficio oggi si renderà necessaria una pausa di ascolto, piuttosto che il vostro intervento e l’azione decisa. Aiutate un familiare che versa in una situazione di difficoltà. E lo fate concretamente mettendovi a disposizione non solo con le vostre risorse materiali, ma anche scendendo in campo in prima persona. Oroscopo del Giorno 24 Ottobre 2024 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sarà difficile escludere il rumore esterno oggi carissimi Gemelli, poiché la Luna fa il suo debutto in Ariete e nella tua undicesima casa solare. Un afflusso di messaggi e telefonate potrebbe renderti impossibile riprendere fiato e sarà importante limitare i contatti per concentrarti solo sulle conversazioni importanti o necessarie. Nel frattempo, Venere e Giove formano una connessione sbilanciata, che potrebbe innescare comportamenti malsani sui social media e sul tempo trascorso davanti allo schermo. Evita la tentazione di isolarti mentre la giornata volge al termine e trova invece modi produttivi per incanalare la tua energia.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna migra in Ariete e nel settore del tuo tema natale che governa l’amore carissima Bilancia, anche se una serie di aspetti difficili potrebbero portare problemi in amore. Fai attenzione ai comportamenti ostinati dentro te stesso e negli altri, facendo attenzione a evitare argomenti controversi con coloro che hanno opinioni contrastanti. Sarà utile radicarsi connettendosi con la natura se i tuoi pensieri iniziano a annebbiarsi e un allineamento sbilanciato tra Venere e Giove suggerisce che avrai bisogno di più tempo da solo. L’attività fisica può fornire uno sbocco salutare per lo stress o le emozioni represse quando Marte si attiverà stasera.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua bocca potrebbe muoversi più velocemente dei tuoi pensieri mentre la luna entra in Ariete e nella tua terza casa solare caro Acquario, formando una serie di aspetti sbilanciati che potrebbero farti dimenticare il tuo filtro. Fai del tuo meglio per rimanere in silenzio nelle situazioni di tensione o nelle discussioni serie, prendendoti il ​​tempo per considerare le implicazioni delle tue parole prima di condividerle. Un’energia autorevole può farti sentire intrappolato dagli altri, anche se elaborare strategie attorno a figure minacciose ti servirà di più che abbassarti al loro livello. Fai attenzione alle lotte di potere nella tua vita romantica mentre Venere e Giove si allineano, scegliendo saggiamente le tue battaglie.

Oroscopo del Giorno 24 Ottobre 2024 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: L’atmosfera potrebbe diventare un pò troppo invadente o aggressiva per i tuoi gusti oggi caro Cancro, mentre la luna entra nel focoso Leone e nella tua decima casa solare. Una serie di aspetti strani potrebbero rendere difficile ottenere il rispetto che meriti, facendo sì che il tuo ego subisca un duro colpo di fronte a personaggi testardi o ribelli. Cerca di non arrabbiarti quando gli altri oltrepassano il limite con te, optando invece per allontanarti da ambienti tossici. Nel frattempo, Venere e Giove formano una connessione sbilanciata, che potrebbe ispirarti ad avviare un dialogo. Tuttavia, non tutti saranno dell’umore giusto per avere discussioni costruttive.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: La luna entra in Ariete e nella tua sesta casa solare caro Scorpione, portando in tavola un’energia impegnata. Un crescente elenco di cose da fare ti farà volare da un’attività all’altra, anche se una serie di connessioni sbilanciate nei nostri cieli potrebbero spingerti verso il pilota automatico, causando potenzialmente alcuni errori. I tuoi feed di social media e i tuoi dispositivi elettronici minacciano di portarti ulteriormente fuori rotta quando Venere e Giove si allineano, rendendo importante rimanere presenti nel mondo reale. Fai attenzione ai comportamenti passivo-aggressivi dentro te stesso e negli altri quando Marte si attiva, chiedendo aiuto se ti senti sovraccaricato dal lavoro.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo gioco di manifestazione sarà forte quando la luna entrerà in Ariete e nella tua seconda casa solare cari Pesci, creando un portale dal quale i tuoi pensieri potranno entrare nei regni materiali. Sfortunatamente, una serie di connessioni sbilanciate suggeriscono che potresti fare il passo più lungo della gamba, rendendo importante abbassare i piedi lentamente quando aggiungi più responsabilità al tuo piatto. Evita l’impulso di investire in una sessione di terapia al dettaglio quando Venere e Giove si allineano questa sera, optando invece per concentrarti sulla cura di te stesso e sulla ricerca di valore interiore. L’ispirazione arriva stasera, quando Marte si attiva, portando un’ondata di creatività sulla tua strada.