Oroscopo del Giorno 9 Gennaio 2025 Giovedì

Oroscopo del Giorno 9 Gennaio 2025 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Moti planetari che vi danno un’altra giornata in linea con le vostre corde. Urano, nel buon vicino Toro benefico, è pronto per farvi arrivare quel tanto di euforia, quell’aria frizzante che tanto vi fa bene e spezza la monotonia.

Gli astri favoriscono la vostra tendenza all’avventura. Chi di voi è single si muove in totale libertà, anche se non ha la possibilità di trovare l’anima gemella. Accontentatevi di sfarfalleggiare di qua e di là, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 2 al 7 del mese di aprile. Anche le conferme al vostro fascino sono importanti e vi danno una riserva di energia di cui dotarvi.

Il vostro segno si collega alla prima casa astrologica, casa dell’Io e della possibilità di sapersi muovere sul palcoscenico della vita. La vostra autonomia, il tipico individualismo, la capacità di dare quell’impronta personalistica che vi contraddistingue, trae la sua ragione d’essere proprio dall’appartenenza a questa casa oroscopica. Quali sono i lavori più adatti alla casa prima che coincide idealmente col segno dell’Ariete? Attori di teatro principalmente, poi grandi interpreti di cinema, leader politici, imprenditori e capitani d’industria. Senza scordare i piloti automobilistici, di Formula Uno, i conducenti di motocicletta di grossa cilindrata.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prendi in considerazione l’idea di indulgere in una meditazione centrata sul cuore oggi, caro Leone. Questo clima cosmico consiste nel trovare l’armonia dall’interno mentre rafforza il tuo legame con l’universo. Non aver paura di chiedere aiuto al tuo potere superiore in questo momento, soprattutto se hai avuto difficoltà di recente. Prendi in considerazione l’idea di riordinare la scrivania o la casa nel pomeriggio, quando la luna della Vergine fa aspetto a Plutone, incoraggiandoti a scartare qualsiasi oggetto indesiderato. Noterai un cambiamento stasera, quando la Luna migrerà in una Bilancia armoniosa, affinando il tuo ingegno e le tue capacità comunicative nei prossimi due giorni.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Entrare nella tua voce e condividere la tua verità sarà catartico oggi, poiché Venere e Giove condividono uno scambio di supporto nel cielo. Queste vibrazioni possono anche elevare le tue amicizie, quindi assicurati di far sapere ai tuoi cari quanto ci tieni. Nel frattempo, Mercurio si allinea con i nodi del destino, chiedendoti di organizzarti all’interno dei tuoi obiettivi finanziari pagando i debiti e facendo un budget per il futuro. L’energia cambierà stasera quando la Luna migrerà in Bilancia, aumentando la tua popolarità nei prossimi due giorni e mezzo, quindi assicurati di fare rete ogni volta che se ne presenta l’opportunità.