Oroscopo del Giorno 28 Ottobre 2024 Lunedì

Oroscopo del Giorno 28 Ottobre 2024 Lunedì

CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 28 Ottobre 2024 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT: La luna migra nel Toro questa mattina presto caro Ariete, preparandosi per l’eclissi lunare di oggi. Questo evento astrologico avrà un effetto traballante sulle tue fondamenta, mettendo alla prova il modo in cui vedi la ricchezza e il valore. Controlla le tue spese e cerca di non investire in qualcosa con cui non hai familiarità, capendo che la natura affrettata e imprevedibile di questo clima cosmico potrebbe portarti a prendere decisioni insensate. Potrebbero anche essere all’orizzonte nuovi impegni, poiché ti viene chiesto di restare o di allontanarti da impegni romantici o lavorativi. Fai qualcosa di indulgente mentre la giornata volge al termine e Giove si attiva, prendendo quella pausa tanto necessaria.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua attenzione si concentrerà esclusivamente sulla missione di successo e di costruzione del tuo status sociale caro Leone, mentre la luna entra nel Toro e nella tua casa della vita pubblica. Usa questa energia per prendere sul serio ciò che desideri, avendo una comprensione più chiara di ciò che ti sembra un risultato mentre l’eclissi solare si manifesta questo pomeriggio. Questo clima cosmico ha il potere di distruggere le fondamenta e di erigerne di nuove, rendendo importante mantenere concentrazione e compostezza. Le opportunità di crescita potrebbero diventare più evidenti stasera, quando la Luna si avvicinerà al buon auspicio di Giove.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Preparati per l’intensa eclissi di questo pomeriggio Sagittario. Questo clima cosmico ti spinge ad apportare importanti modifiche alle tue scelte di vita, soprattutto se hai trascurato i tuoi bisogni fisici o hai dato per scontata la salute. Se hai passato gli ultimi due anni a recuperare il ritardo sul lavoro o a lottare per mantenere il controllo delle tue responsabilità, questa luna potrebbe portare a un momento decisivo in ufficio. Pianifica di rilassarti stasera, quando Giove si attiverà, permettendoti di rilasciare tensione e stress.

Oroscopo del Giorno 28 Ottobre 2024 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Preparati per una giornata carica emotivamente e mentalmente caro Toro, mentre l’eclissi solare si manifesta nel tuo segno. Sarai costretto ad affrontare qualsiasi cosa o qualcuno da cui ti stai nascondendo, chiudendo i cicli che si sono verificati negli ultimi due anni. Sebbene la fine possa essere all’orizzonte, lo saranno anche i nuovi inizi. Consenti a te stesso di orientarti in una nuova direzione ed evita la tentazione di aggrapparti a persone o situazioni che sono diventate tossiche. La fortuna sarà dalla tua parte stasera quando Giove si attiverà, aiutandoti a ritrovare pace e ottimismo.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua intuizione beneficia di un’ondata di sostegno cosmico oggi cara Vergine, mentre l’eclissi lunare del Toro si accampa nella tua casa della spiritualità. Usa questa energia per giocare con nuove convinzioni al fine di trovare la tua strada, rilasciando sistemi obsoleti con cui non ti identifichi più. Conserva solo ciò che ha senso nel momento presente. Ora potrebbe anche essere un buon momento per cercare un significato più profondo in tutti i simboli che incontri sul tuo cammino, comprendendo che potrebbero essere intrisi di guida e messaggi di supporto dall’aldilà. Tuttavia, dovresti evitare di fissarti su sincronicità che portano a confusione.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT: Fai attenzione agli ego gonfiati dentro di te e negli altri caro Capricorno, mentre la luna entra nel Toro e nella tua quinta casa solare. Le personalità potrebbero scontrarsi durante l’eclissi lunare di questo pomeriggio, anche se concentrarsi su te stesso e su progetti importanti può aiutarti a sfuggire agli aspetti oscuri di questo clima cosmico. Potresti anche notare delle crepe emergere nelle tue amicizie, soprattutto se la tensione si è accumulata negli ultimi due anni. Non esitare ad affrontare le situazioni se non puoi aspettare un altro giorno per chiarire le cose, tenendo presente che l’energia in gioco potrebbe portare a discussioni esplosive se non procedi con leggerezza. Oroscopo del Giorno 28 Ottobre 2024 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Preparati ad abbracciare la tua ombra mentre la luna entra in Toro e nella tua dodicesima casa solare cari Gemelli, preparandoti per l’eclissi lunare di questo pomeriggio. Usa questa energia per accettare pienamente comportamenti che ti hanno trattenuto o creato drammi, voltando pagina mentre interrompi cicli che non ti servono più. I segreti potrebbero anche venire alla luce sotto il bagliore della Luna, rendendo difficile mantenere le facciate che hai proiettato negli ultimi due anni. Non combattere l’universo se decide di chiamarti fuori, ma ricorda che la responsabilità può aiutarti a uscire da ogni pasticcio.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Preparati per molte attività mentre la luna entra nel Toro e nella tua casa della trasformazione cara Bilancia, preparandoti per l’intensa eclissi lunare di questo pomeriggio. I progressi che hai ottenuto equivarranno a risultati significativi in ​​questo clima cosmico, portando il culmine a qualsiasi lavoro personale che hai svolto negli ultimi due anni. Potrebbero anche entrare in gioco nuovi impegni, anche se potresti sentirti tentato di liberarti dalle intese esistenti. Non sentirti affrettato a prendere decisioni importanti in questo momento. Consenti all’energia di livellarsi in modo da poter trovare chiarezza prima di andare avanti.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’atmosfera si addenserà quando la luna entrerà in Toro caro Acquario, preparandosi per l’emozionante eclissi lunare di questo pomeriggio. Non sentirti in colpa se deciderai di nasconderti in casa, allontanando queste vibrazioni irregolari ed estenuanti dal luogo in cui ti senti più sicuro. Potresti anche diventare più lunatico del solito mentre i sentimenti repressi emergono in superficie. Se ti accorgi di aver bisogno di conforto, valuta la possibilità di dedicarti ai film, ai cibi e alle attività che ti hanno aiutato a sentirti meglio. Se hai voglia di compagnia stasera, ospita gli amici mentre Giove porta vibrazioni gioiose nella tua casa.

Oroscopo del Giorno 28 Ottobre 2024 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prevalenza di transiti nel segno amico dello Scorpione e in quello alleato della Vergine, entrambi decisamente armonici, tanto sul piano attivo quanto su quello emotivo e percettivo: sappiate approfittarne.

Grandi successi amorosi e avventure erotiche di tutto rispetto per i single nati in luglio. È una giornata intensa per chi coltiva i sentimenti d’amore e magari l’amore, ancora non lo ha incontrato. Nettuno transita nei Pesci, segno lirico per eccellenza e inonda di emotività i cuori solitari affamati di voi cancerini, specie se siete nati nella terza decade.

Insolitamente attivisti, ma anche riflessivi e strategici, saranno i ragazzi e le ragazze del Cancro che siedono sui banchi di scuola o dell’università. Saturno, Mercurio, Nettuno e Urano si mostrano positivi! Tutti avranno, sì tanti impegni, ma si tratta di fatiche ben compensate.

Quale è la caratteristica che rende il vostro segno fortunato? La sensibilità senz’altro, la capacità eccezionale di penetrare e comprendere l’altro. Non a caso il vostro è il segno della cura, segno materno (o anche paterno), per eccellenza.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le tue relazioni sono sotto i riflettori karmici mentre l’eclissi lunare del Toro abbellisce i nostri cieli caro Scorpione, promettendo di eliminare ogni uova marcia dal tuo paniere. Ti stancherai di lottare per riparare dinamiche che semplicemente non cambiano mai, trovando la motivazione e la libertà per liberarti finalmente dalle connessioni tossiche. Ricorda che sei bravo quanto la compagnia che frequenti, alzando i tuoi standard per quanto riguarda le alleanze intime. All’estremità opposta di questo spettro, potresti ritrovarti a impegnarti con un partner che controlla tutto mentre le stelle cospirano per offrire alcuni felici e contenti.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Rimani con i piedi per terra per evitare stimoli e condivisioni eccessive cari Pesci, poiché l’eclissi lunare del Toro potenzia il settore della tua carta che governa la comunicazione. Questo clima cosmico potrebbe rendere difficile rimanere concentrati e presenti e sarà importante seguire il tuo intuito quando ti ricorda di rallentare. Alcune notizie bomba potrebbero cadere sul tuo cammino e le stelle cospirano per rivelare notizie scioccanti. Cerca di non lasciarti coinvolgere dai pettegolezzi o dai drammi, concentrandoti invece su come rimanere positivo tirandoti indietro e trovando il tuo senso di gratitudine.