Oroscopo del Giorno 23 Ottobre 2024 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 23 Ottobre 2024 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La Luna dei Pesci si confronta con Venere questa mattina presto caro Ariete, portando tensione nell’aria che potrebbe influire sulla possibilità di trovare un riposo tranquillo. Concediti il ​​permesso di muoverti lentamente se la stanchezza è difficile da scrollare di dosso, facendo attenzione a trovare chiarezza prima di procedere con la tua agenda. Fortunatamente, Urano interviene per ravvivare le cose questo pomeriggio, aiutandoti a rinvigorire i tuoi sensi in modo che tu possa connetterti con il presente. Considera l’idea di fare un pisolino quando Luna e Giove si allineano questa sera, a condizione che ciò non comprometta la tua capacità di rimetterti in carreggiata stasera.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il Sole, vostro pianeta nume tutelare, non vi spalleggia più. Ma voi avete così tante frecce al vostro arco che potrete scoccare al momento opportuno! Il terreno d’azione privilegiato è quello pratico e familiare dove sarete vincenti se userete gli accorgimenti necessari per non strafare usando diplomazia e buon senso. Sarà necessario capire che ora si dovrà procedere passo dopo passo, secondo una strategia lenta, ma che poi promuoverà un sicuro successo. Il pieno autunno vi illumina dei vostri colori più belli e solari: sarete vitali, pimpanti, capaci di trascinare amici e parenti nella vostra radiosa vitalità. Venere specie se siete nati tra il 2 e il 9 di agosto vi invita a tuffarvi in svariate attività fisico-agonistiche, ma voi non esagerate e preferite gli sport più slow.

Nelle questioni di cuore la configurazione astrale vi suggerisce ora un saggio e temporaneo atteggiamento lievemente e strategicamente distaccato. Dosate la vostra abituale generosità col partner che, in questo periodo, può sentirsi un po’ troppo viziato e vezzeggiato da voi.

Mercurio in Scorpione negativo può rendervi poco attenti nel recepire le sollecitazioni che provengono dall’ambiente professionale, specie se appartenete alla prima decade. La mutata posizione della Luna, tra qualche giorno, vi farà raddrizzare le antenne.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le emozioni represse potrebbero emergere in superficie quando la Luna dei Pesci si confronta con Venere caro Sagittario, minacciando di innescare sogni cerebrali. Cerca di non leggere gli eventi accaduti mentre dormi, confidando che la tua mente stia trovando il modo di elaborare determinati sentimenti. Cerca l’eccitazione mentre il pomeriggio si avvicina e la Luna si allinea con Urano, staccandosi dalle tue routine tradizionali per nutrire il cuore. Concediti il ​​permesso di allontanarti e abbracciare la fantasia quando Nettuno si attiverà stasera, prendendoti una tregua dal mondo reale. Tuttavia, ti consigliamo di radicarti prima di andare a letto quando la Luna e Plutone si allineano.

Oroscopo del Giorno 23 Ottobre 2024 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua influenza si estenderà molto nella comunità mentre la luna continua il suo viaggio attraverso i Pesci caro Toro, rendendolo un buon momento per socializzare. Considera l’idea di fare qualcosa di inaspettato quando la Luna si allineerà con Urano questo pomeriggio, promettendo che le tue buffonate piaceranno alla folla. Incontra gli amici lontani attraverso i social media o le chat questa sera quando Nettuno si attiva, dissolvendo i confini che la distanza così spesso crea. Un’energia spiritualmente carica e trasformativa ti trova stasera quando Plutone porta movimento nella tua nona casa solare, rendendolo un buon momento per connetterti con il tuo io superiore.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: La Luna dei Pesci si confronta con Venere questa mattina cara Vergine, il che potrebbe farti svegliare dalla parte sbagliata del letto. Fortunatamente, avrai la possibilità di ritrovare l’armonia se ti concentri sulla ricerca di grazia ed equilibrio, specialmente quando Urano si attiva questo pomeriggio, elevando l’atmosfera quando pensi in modo ottimistico. Questo clima cosmico potrebbe anche portare a scoperte intuitive, quindi assicurati di tenere gli occhi aperti per cogliere segnali dall’aldilà. Pianifica un appuntamento romantico o una serata dedicata alla cura di te stesso quando Nettuno si attiva, aiutandoti a sciogliere lo stress o il dramma contro cui stai combattendo.

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT: Sogni stimolanti ma contorti potrebbero trovarti nelle prime ore caro Capricorno, mentre la luna dei Pesci affronta Venere. Cerca di non esaurirti leggendo gli incontri nel regno astrale, scegliendo invece di goderti semplicemente le tue avventure nel sonno. Colpi di genio ti troveranno quando il pomeriggio si avvicina e la Luna si allinea con Urano, anche se dovrai pensare e uscire dalla tradizione. Gioca nei regni creativi quando Nettuno si attiva stasera, portando in tavola un’energia dolce e visionaria. La tua mente si evolve mentre la giornata volge al termine e la Luna si allinea con Plutone, cambiando la tua prospettiva. Oroscopo del Giorno 23 Ottobre 2024 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Adotta un approccio raffinato ma compassionevole alla giornata Gemelli, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso i Pesci e la tua casa della vita pubblica. Il modo in cui ti presenti potrebbe attirare l’attenzione di occhi influenti, rendendo importante dare il meglio di sé. Avrai la possibilità di evitare gli ostacoli quando la Luna si allineerà con Urano questo pomeriggio, anche se potresti dover fare qualche passo indietro o manovre complicate. Visualizza i tuoi obiettivi che diventano realtà quando Nettuno si attiva, affidandoti al potere del pensiero positivo. Un’energia purificatrice prende piede quando la Luna si allinea con Plutone stasera, aiutandoti a rilasciare ciò che non ti serve.

BILANCIA ⭐ EXCELLENT: La Luna dei Pesci si confronta con Venere questa mattina cara Bilancia, il che potrebbe portare a un inizio di giornata difficile se non ti senti riposato. Concentrati sull’innalzamento dei tuoi livelli di energia attraverso esercizi sani e cibi nutrienti, facendo ciò che puoi per sostenere il tuo fisico. Il movimento in ufficio potrebbe portare a una promozione o a nuove opportunità quando la Luna si allineerà con Urano questo pomeriggio, quindi assicurati di dimostrare una forte etica del lavoro. Lo stress si dissolve stasera quando Nettuno si attiva, soprattutto quando fai stretching, ti immergi nella vasca o segui una lezione di yoga. Fai un pò di pulizia prima che la giornata giunga al termine e Plutone inneschi la tua quarta casa solare.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Prenditi un momento per allungarti e rilasciare la fatica o la rigidità quando ti svegli caro Acquario, scrollando di dosso le ragnatele che si sono formate durante il sonno. Prova a sperimentare il mondo attraverso i sensi intensificati mentre continui la giornata, abbracciando pienamente l’ambiente circostante. Piacevoli sorprese portano gioia nella tua vita privata quando la Luna si allinea con Urano questo pomeriggio, anche se potresti sentirti ispirato a prenderti cura di qualcuno bisognoso. Un’energia decadente prende piede quando Nettuno si attiva questa sera, apportando una svolta lussuosa ai tuoi piani. Cerca di ritagliarti qualche momento per te prima che la giornata giunga al termine, godendoti la pace che solo la solitudine può donare.

Oroscopo del Giorno 23 Ottobre 2024 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Messaggi dall’aldilà potrebbero arrivare questa mattina presto caro Cancro, mentre la Luna dei Pesci si allinea con Venere. Goditi le vibrazioni positive che persistono quando ti svegli, prendendoti un momento per connetterti con la tua spiritualità e il senso di pace. Gli scontri inaspettati potrebbero equivalere a incontri fatali quando la Luna si allineerà con Urano questo pomeriggio, segnando la scusa perfetta per esplorare la tua comunità. Pianifica di fare qualcosa di terapeutico quando Nettuno si attiverà questa sera, ricordandoti l’importanza della cura di te stesso e del mantenimento dell’anima. Reinvesti nell’amore e nei tuoi impegni più preziosi stasera, quando Plutone attiverà la tua settima casa solare.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna dei Pesci continua il suo viaggio attraverso la tua casa dell’amicizia e della creatività caro Scorpione, chiedendoti di essere te stesso senza scuse. Queste vibrazioni riguardano il trovare supporto in coloro che amano ogni aspetto di te, quindi stai lontano da chiunque non supporti la tua individualità. Le sorprese nelle questioni di cuore potrebbero trovarti quando la Luna si allineerà con Urano questo pomeriggio e potresti ritrovarti a flirtare inaspettatamente. Le vibrazioni sognanti prevalgono quando Nettuno si attiva questa sera, spingendoti in un mondo di tua creazione attraverso attività fantasiose o sbocchi artistici. Alza la voce per questioni importanti quando la Luna si allinea con Plutone, dandoti potere con le parole.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La disarmonia si manifesta nelle primissime ore quando la Luna e Venere si affrontano dolci Pesci, il che potrebbe portare a una notte di tensione. Fortunatamente, avrai la possibilità di scrollarti di dosso queste vibrazioni mentre la mattinata decolla, incoraggiandoti a concentrarti sui tuoi bisogni e obiettivi personali. Notizie o sviluppi entusiasmanti potrebbero trovarti mentre il pomeriggio si avvicina e la Luna si allinea con Urano, rendendolo un buon momento per incontrare gli amici. La tua aura brilla quando Nettuno si attiva questa sera, aiutandoti a incantare coloro che incrociano il tuo cammino mentre Plutone cerca di portare avanti il ​​potere.