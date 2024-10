Oroscopo del Giorno 22 Ottobre 2024 Martedì

PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 22 Ottobre 2024 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua faccia da poker beneficia di una spinta cosmica quando la luna entra nei misteriosi Pesci caro Ariete, anche se ci saranno molte emozioni che cavalcano sotto la superficie. Stabilisci la fiducia confidandoti con i tuoi cari quando la Luna si connette con Mercurio, chiedendoti di scambiare sentimenti significativi rafforzando i legami. Un’energia seria ma ispirata ti trova nel corso della giornata quando Marte si attiva, spingendo alla trasformazione, rompendo gli schemi e recuperando la spinta personale. Concediti un piccolo regalo quando la Luna e Giove si allineano stasera, trovando gratitudine attraverso l’indulgenza dei sensi. Ora potrebbe anche essere un buon momento per riflettere sugli obiettivi finanziari e chiedere consiglio all’universo.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sarai dell’umore giusto per emozioni vere e connessione genuina caro Leone, mentre la luna entra in Pesci e nella tua ottava casa solare. Non aver paura di condividere le verità personali quando Mercurio si attiva, rimuovendo gli strati con qualcuno che si sente al sicuro. Dimostra lealtà attraverso atti di cura quando Marte si attiva oggi, rafforzando i tuoi legami più intimi. Questo clima cosmico può anche aumentare la temperatura negli intrecci romantici, liberando la tua natura sensuale. I temi relativi all’impegno e alla costruzione insieme ai propri cari entrano in gioco questa sera quando la Luna condivide un aspetto di sostegno con Giove, portando fortuna e promuovendo la crescita.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna migra nei Pesci nelle primissime ore caro Sagittario, aumentando la tua intuizione e sensibilità. Non sarai in grado di scappare dai tuoi sentimenti sotto questa posizione luminosa, anche se una mano d’aiuto da Mercurio ti consentirà di disimballare la tua mente in modi che nutrono e guariscono. Se necessario, connettiti con un amico per discutere della tua situazione, trovando compassione quando ne hai più bisogno. Trova un’attività con cui tenerti impegnato oggi quando Marte si attiva, offrendo l’opportunità di incanalare le emozioni mentre ti sfoghi. Scansiona il tuo corpo e allenta la tensione quando Luna e Giove uniranno le forze stasera.

Oroscopo del Giorno 22 Ottobre 2024 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Anche gli incontri più brevi possono sembrare più carichi emotivamente del solito caro Toro, poiché la Luna entra in Pesci per elevare la coscienza collettiva. Condividi complimenti e diffondi amore mentre la Luna si allinea con Mercurio, portando armonia nel tuo cuore. Queste vibrazioni sono ottime anche per flirtare con nuovi interessi amorosi, aiutandoti a rompere il ghiaccio in modo giocoso. Desidererai la passione oggi quando Marte si attiverà, ispirandoti a cercare l’eccitazione con qualcuno di speciale. La tua popolarità aumenta stasera quando la Luna e Giove si collegano in alto, rendendolo un buon momento per autopromuoversi.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna entra nei Pesci e nella tua casa del romanticismo carissima Vergine, ammorbidendo il tuo cuore in modo che tu possa lasciare entrare l’amore. Avvia conversioni civettuole quando Mercurio si attiva questa mattina, usando affascinanti rompighiaccio per connetterti con la tua ultima cotta o con una persona speciale. Le azioni parlano più delle parole quando la Luna manda un bacio a Marte oggi, incoraggiandoti a mostrare una natura premurosa e generosa. Stasera una scintilla aleggia nell’aria quando la Luna e Giove si allineano, incoraggiandoti a trovare l’equilibrio attraverso la meditazione o le pratiche spirituali. Questo clima cosmico aumenta anche la chimica all’interno dei legami romantici, rendendolo un ottimo momento per chiacchierate vivaci e dolci abbracci.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo lato sentimentale risplenderà con parole dolci e gesti gentili caro Capricorno, mentre la luna migrerà nei Pesci e nella tua casa della comunicazione. Assicurati di coltivare la tua sfera sociale immediata ed estesa quando la Luna si allinea con il loquace Mercurio, inviando messaggi e apprezzando i post come modo per connettersi. Tuttavia, vorrai andare oltre i convenevoli e avviare piani una volta che Marte si attiverà oggi, invitando amici o colleghi per una piccola avventura dopo il lavoro. Le tue relazioni cresceranno quando la Luna si allineerà con Giove stasera, aiutandoti ad aprire nuovi orizzonti con conversazioni stimolanti e tante risate. Oroscopo del Giorno 22 Ottobre 2024 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un’energia fluida e determinata ti trova mentre la luna entra in Pesci cari Gemelli, attivando la tua intuizione e il settore della tua carta che governa il successo. Organizzati e preparati a lavorare sodo mentre la Luna si allinea con Mercurio, cercando opportunità per dimostrare le tue capacità di operare in una squadra. Beneficerai di un’esplosione di energia motivazionale quando Marte si attiverà nel pomeriggio, anche se dovresti essere consapevole di prenderti cura dei tuoi bisogni fisici mentre svolgi tutte le attività. Concediti molto spazio per la solitudine quando la luna si allinea con Giove stasera, portando l’illuminazione attraverso l’introspezione.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ricorda che la salute emotiva e fisica vanno di pari passo cara Bilancia, mentre la luna entra in Pesci e nella tua sesta casa solare. Questo clima cosmico ricorda che amare il proprio corpo nei momenti belli e in quelli brutti è un aspetto importante per essere felici, quindi assicurati di concederti un pò di cure extra. Le pratiche di gratitudine sembreranno particolarmente appaganti quando Mercurio si attiverà, elevando i tuoi sensi alla bellezza di questo mondo. Il duro lavoro ripaga oggi mentre la Luna si allinea con Marte, chiedendoti di agire verso la sicurezza finanziaria. Un’energia purificatrice si manifesterà stasera, aiutandoti a richiamare la gioia mentre allevi lo stress.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Consenti ai tuoi pensieri e alle tue emozioni di stabilizzarsi mentre la luna fa il suo debutto in Pesci carissimo Acquario, formando dolci connessioni con Saturno e il sole dello Scorpione. Questo clima cosmico è ottimo per comprendere i propri limiti senza accettare la sconfitta, onorando il punto in cui ci si trova e considerando percorsi alternativi. Notizie di opportunità professionali o finanziarie potrebbero trovarti quando Mercurio si attiva questa mattina, rendendo importante che tu ti prepari a salire sul palco. Fortunatamente, Marte interviene per offrire motivazione e resistenza, aiutandoti a concludere la giornata lavorativa con una nota forte. Fai qualcosa di accogliente a casa stasera quando Giove si attiverà.

Oroscopo del Giorno 22 Ottobre 2024 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Aspettati di sentirti più spirituale e mentalmente coinvolto nei prossimi due giorni caro Cancro, mentre la luna entra nei Pesci e nella tua nona casa solare. Dì cose carine a te stesso quando Mercurio si attiva questa mattina, dando il tono alla tua giornata con rinforzo positivo e ottimismo. Considera l’idea di isolarti con uno sbocco creativo quando Marte si attiva nel pomeriggio, suscitando passioni e rafforzando la tua intuizione creativa. La saggezza dovrebbe essere condivisa mentre la giornata volge al termine e la Luna si allinea con Giove, spingendoti ad espandere i tuoi orizzonti cercando conversazioni filosofiche.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna entra nei Pesci e nella tua casa dell’espressione personale caro Scorpione, mettendoti in uno stato d’animo estroverso. Lascia che il tuo ego si diverta un pò mentre la Luna si allinea con il sole, Saturno e Mercurio, dando il via alla giornata. Potresti ritrovarti a ricevere qualche attenzione in più oggi, quando Marte si attiverà, portando sul tavolo un’energia appassionata e forse un nuovo interesse amoroso. La dolcezza ti trova stasera quando la Luna e Giove si allineano, aiutandoti a sentirti amato e supportato sia internamente che all’interno di dinamiche importanti.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ritorna la Luna, vostro nume tutelare, proprio nel vostro segno e vi rende percettivi, lungimiranti, sensibili ed empatici. L’argenteo satellite sparge i suoi benefici su di voi da oggi e per i prossimi due giorni. È intanto questa una giornata che vi promette di allontanare temporaneamente alcune difficoltà pratiche che toccano la sfera familiare e quella economica. Dimostrazioni d’affetto e, non di rado di tenerezza, vi verranno dagli amici, dando così al vostro animo sensibile quelle emozioni “speciali” che cercate tanto ardentemente. Pur ritemprandovi in passeggiate e rilassanti momenti di silenzio, potreste avere la necessità di una maggior quiete e riposo.

La Luna e Nettuno favoriscono le atmosfere un po’ liriche, anzi diremmo quasi “fatate” e insieme esaltano le emozioni forti. E questo vale per tutte e tre le decadi del segno. Il vostro romanticismo può farsi sentire con una certa intensità in questa giornata, sia che siate single o in coppia. Per fortuna Venere dissonante limita un po’ questo quadro. Invece Plutone e Giove favoriscono i Pesci meno romantici e più passionali.