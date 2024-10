Oroscopo del Giorno 21 Ottobre 2024 Lunedì

Oroscopo del Giorno 21 Ottobre 2024 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Il sole della Bilancia e Plutone si scontrano questa mattina caro Ariete, minacciando di innescare litigi nelle tue relazioni professionali e romantiche. Cerca di trovare la bellezza in ogni sconvolgimento che ti trova quando la luna del Capricorno si allinea con Urano, rivelando benedizioni nascoste. Mantieni alta la guardia quando un duro quadrato a T si manifesta in alto, volando sotto il radar con confini forti ed evitando drammi. Investi in nuovi strumenti per la cura di te stesso quando Venere e Giove si allineano, promuovendo il lusso e il benessere. Percepirai un cambiamento quando la Luna entrerà in Acquario e Mercurio entrerà in Scorpione, liberando il tuo genio interiore e la tua natura decisa.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Scegli saggiamente le tue parole rimanendo concentrato e organizzato questa mattina caro Leone, mentre il sole e Plutone creano disordine nei nostri cieli. Fortunatamente, avrai la possibilità di riprendere il controllo e stabilire limiti importanti in caso di problemi, grazie a un’utile connessione tra la luna del Capricorno e Urano. Non aver paura di pretendere il tuo valore quando Venere e Giove si allineeranno stasera, sia internamente che all’interno di importanti partnership. Vibrazioni armoniose fluiscono quando la Luna entra in Acquario, aprendo la strada all’amore e alla dolcezza. Nel frattempo, Mercurio fa il suo debutto in Scorpione, mettendoti in uno spazio mentale sentimentale e familiare nelle prossime settimane.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Molte avventure arriveranno sul tuo cammino oggi, mentre il cielo si anima con una serie di aspetti. Rimani con i piedi per terra concentrandoti sui tuoi profitti, soprattutto quando i Nodi del Destino e Nettuno si attivano questo pomeriggio, evitando la persuasione sociale e onorando le tue emozioni sopra ogni altra cosa. Considera l’idea di ripagare il debito quando Plutone si attiverà stasera, risparmiando ciò che puoi per ottenere la libertà finanziaria. Venere e Giove si allineano stasera, spingendoti a lavorare duro per le tue più alte ambizioni. Sentirai un cambiamento quando la Luna entrerà in Acquario, mettendoti in uno stato d’animo curioso, anche se il debutto di Mercurio in Scorpione ti spingerà verso studi privati.

Oroscopo del Giorno 21 Ottobre 2024 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il profilo del pieno autunno va cambiando e vi conduce a un costante, progressivo e chiaro miglioramento. Saturno astro della razionalità, nei Pesci, segno vostro amico sulla ruota della Zodiaco, se siete nati dal 23 al 29 aprile, vi promette una giornata in cui sarete sempre più attivi e sicuri di voi stessi nel perseguire alcune ambiziose mete personali e professionali. Venere Vergine, in aggiunta, vi sostiene: vi misurerete in sfide di un discreto livello.

Dallo Scorpione Marte propone negatività, specie se siete nati nella prima decade. Qualche divergenza con il vostro amore, oppure un problema esterno, delle famiglie d’origine, condizionante la vostra coppia, sorge all’orizzonte. Niente di preoccupante, tuttavia, recupererete molto brillantemente in seguito. Il corpo celeste vostro nume tutelare, Venere dalla Vergine vi regalerà momenti di vera intimità, come veramente vorreste e da trascorrere con la persona che vi è accanto.

Siete taurini della terza decade? Un Plutone in aspetto ottimale vi consente una felice collaborazione con i colleghi di lavoro con cui si realizzano varie operazioni funzionali e si concludono affari vincenti. Il cielo è dalla vostra!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Evita le spese frivole mentre il Sole e Plutone si confrontano questa mattina cara Vergine, soprattutto quando si tratta di acquisti guidati dall’ego. Rimani aperto all’ispirazione divina e ai messaggi dall’aldilà quando la luna del Capricorno si allinea con Urano, rafforzando la tua intuizione e la tua mente artistica. Le tue capacità di manifestazione beneficiano di una spinta cosmica quando Venere e Giove si allineeranno stasera, specialmente quando rimani radicato nelle buone intenzioni. Organizzati quando la Luna migra in Acquario, sposando le tue fantasie con strategia e duro lavoro. Sentirai un cambiamento quando Mercurio farà il suo debutto nello Scorpione poco prima di mezzanotte, intensificando la tua conversazione e la tua voce nelle prossime settimane.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti avere la sensazione che gli altri non rispettino i tuoi confini e la tua autorità oggi caro Capricorno, mentre il Sole e Plutone si confrontano. Assumi una posizione ferma contro le dinamiche tossiche quando la Luna si allinea con Urano, confidando che i tuoi veri amici e i tuoi veri sostenitori ti sosterranno. Potresti essere costretto a prendere una decisione impossibile quando questo pomeriggio si manifesterà un quadrato a T, provocando il vento del destino nel bene e nel male. La fortuna sarà dalla tua parte quando Venere e Giove si allineeranno stasera, aumentando la tua fiducia e il tuo senso di pace. Radica e connettiti con la tua comunità mentre la giornata volge al termine quando la Luna entra in Acquario e Mercurio entra in Scorpione.

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: I colpi all’ego potrebbero verificarsi quando il Sole e Plutone si uniranno questa mattina cari Gemelli, individuando dove dovrebbero essere apportati cambiamenti personali. Considera l’idea di restare basso quando la luna del Capricorno si allinea con Urano, concentrandoti sul rilascio di ciò che non ti serve mentre cerchi modi per ricostruirti. Un’energia tranquilla ma romantica ti travolge quando Venere e Giove uniscono le forze stasera, invitando la gioia nella tua casa e nei tuoi affari privati. Ti sentirai elevato quando la Luna entrerà in Acquario, attivando la tua casa della spiritualità e della fortuna. Nel frattempo, Mercurio debutta nello Scorpione e nella vostra sesta casa solare, promuovendo il benessere fisico e mentale.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Problemi emotivi carichi arriveranno al culmine questa mattina cara Bilancia, mentre il Sole e Plutone si confrontano. Appoggiati alla distruzione se può allontanarti dalle dinamiche tossiche, abbracciando pienamente i cambiamenti positivi, non importa quanto possano sembrare disordinati all’inizio. I problemi del passato potrebbero riemergere questo pomeriggio quando un quadrato a T si manifesterà in alto, anche se non sarai dell’umore giusto per drammi inutili. Buone vibrazioni fluiscono stasera quando Venere e Giove si allineano, ripristinando l’armonia nelle relazioni che contano di più. Sentirai un cambiamento quando la Luna entrerà in Acquario e Mercurio migrerà nello Scorpione, portando sul tavolo un’energia giocosa ma radicata.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ricorda che la spiritualità e l’oscurità spesso intercedono caro Acquario, mentre il sole della Bilancia e Plutone si confrontano. Il tuo cuore non ti ingannerà quando la Luna del Capricorno si allineerà con Urano, quindi assicurati di onorare il tuo intuito, ponendo fine ai cicli tossici quando la Luna si connetterà con Plutone questa sera. Venere e Saturno si allineano stasera, portando un’energia gioiosa e purificatrice nella tua casa, perfetta per cercare il relax totale. Sentirai un cambiamento quando la luna entrerà nel tuo segno, spazzando via tutte le ragnatele che ti hanno annebbiato la mente. Nel frattempo, Mercurio debutta in Scorpione, motivandoti a stabilire nuovi confini internamente e verbalmente.

Oroscopo del Giorno 21 Ottobre 2024 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La disarmonia in casa sembrerà più distruttiva del solito oggi caro Cancro, mentre il sole della Bilancia e Plutone si confrontano. Considera l’idea di chiedere sostegno quando la luna del Capricorno si allinea con Urano per ricordare che la comunità e l’amore possono schiarire anche le nuvole più oscure. Cerca di non prendere decisioni importanti quando questo pomeriggio si manifesta un quadrato a T, concedendoti il ​​tempo di riflettere sulle questioni se l’atmosfera è carica emotivamente. Un’energia purificatrice si manifesta quando la Luna entra in Acquario stasera, dandoti il ​​permesso di ridere di ogni dramma. Nel frattempo, Mercurio debutta nel misterioso Scorpione, intensificando il tuo fascino quando abbracci la creatività.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Le tue parole potrebbero metterti nei guai mentre il Sole e Plutone si confrontano questa mattina caro Scorpione, anche se rimanere in silenzio può anche causare problemi. Cerca opportunità per flirtare, diffondere gioia e scegliere l’amore quando la luna del Capricorno si allinea con Urano, offrendo un percorso più positivo da seguire. Mantieni la mente aperta stasera quando la Luna attraversa Plutone, alla ricerca di nuove conoscenze e nuove prospettive. La fortuna sarà dalla tua parte socialmente e romanticamente quando Venere e Giove si allineeranno. Sentirai un cambiamento stasera quando la luna entrerà in Acquario, attirandoti nelle comodità di casa. Preparati a parlare apertamente nelle prossime settimane mentre Mercurio entra nel tuo segno.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Fai attenzione ai tradimenti o alla gelosia nella tua sfera sociale e nelle comunità online cari Pesci, mentre il Sole e Plutone si confrontano. Tuttavia, gli incontri positivi possono cambiare il tuo atteggiamento quando la Luna si allinea con Urano, quindi cerca di non chiuderti completamente. Investi nel cambiamento e nelle visioni personali questo pomeriggio, quando i Nodi del Destino e Nettuno si attiveranno, confidando che il tuo sistema di supporto arriverà quando ne avrai più bisogno. Le buone vibrazioni fluiscono quando Venere e Giove si allineano, aiutandoti a usare la tua voce promuovendo l’amore e invitandolo nella tua vita. Sentirai un cambiamento quando Mercurio entrerà nello Scorpione, aumentando la tua intuizione.