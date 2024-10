Oroscopo del Giorno 18 Ottobre 2024 Venerdì

GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 18 Ottobre 2024 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna del Capricorno si connette con l’appassionato Marte questa mattina motivandoti a concludere affari, ottenere rispetto e prosperare nella tua carriera. Connettiti con i colleghi questo pomeriggio, quando Venere si attiva, incoraggiando la collaborazione e il lavoro di squadra. Questo clima cosmico promuove anche la cura dell’io in senso fisico, quindi assicurati di onorare il tuo corpo trovando modi per rilasciare la tensione e invitare alla calma. Giove si attiva poco prima che arrivi la sera, mettendoti di umore generoso.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La Luna del Capricorno si allinea con Marte questa mattina caro Leone, ricordandoti che le tue emozioni hanno un impatto diretto sul tuo corpo. Coltiva i tuoi bisogni per rimanere energico, concentrandoti sul benessere olistico. Un’energia lussuosa prende piede quando Venere si attiva a metà pomeriggio, aprendo il cuore e intensificando la tua connessione con la natura e i regni materiali. Concludi con forza la tua settimana lavorativa quando la Luna si allinea con Giove, promettendo successo quando mostri determinazione ed efficienza come dipendente. La confusione potrebbe trovarti quando Mercurio e Plutone si scontrano, rendendo importante organizzare i tuoi pensieri prima di condividerli.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua attenzione oscillerà tra le profondità della tua mente e i regni materiali caro Sagittario, mentre la luna del Capricorno si allinea con Marte. Presta attenzione a come la tua mente e il nostro mondo si riflettono a vicenda, osservando strani casi di manifestazione o coincidenza. Avrai la possibilità di dimostrare forza e affidabilità in ufficio quando Venere si attiverà a metà pomeriggio, quindi assicurati di farti avanti se si presentano opportunità. Il desiderio di migliorare la tua routine o organizzarti entra in gioco quando Giove si attiva, segnando il venerdì sera perfetto per fare commissioni o recuperare le faccende domestiche.

Oroscopo del Giorno 18 Ottobre 2024 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti sentirai ispirato dalla tua spiritualità e dall’amore che porti per gli altri caro Toro, mentre la luna del Capricorno si allinea con l’appassionato Marte. Se di recente ti sei sentito giù o demotivato, consenti a questo clima cosmico di sollevarti recuperando la gioia. Buone vibrazioni fluiscono a metà pomeriggio quando la Luna si allinea con Venere, chiedendoti di connetterti con spiriti affini con convinzioni simili alle tue. La tua aura si espande oggi quando Giove si attiva, portando fortuna a modo tuo e segnando il momento perfetto per il lavoro. Pianifica un pò in anticipo il fine settimana quando Mercurio e Plutone si affronteranno questa sera.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’ispirazione arriva facilmente mentre la Luna del Capricorno si allinea con Marte questa mattina cara Vergine, acuendo il tuo ingegno mentre accendi le passioni. Usa questa energia come motivazione per portare più creatività e divertimento nella tua giornata, elevando la vibrazione ovunque tu vada. Nuovi ammiratori potrebbero mettersi a fuoco quando Venere si attiva a metà pomeriggio, anche se potresti anche sentirti ispirato a fare una mossa con qualcuno che stavi guardando già da un pò. Prenditi un momento per la pratica spirituale quando la Luna si allinea con Giove questa sera, espandendo la mente e la tua capacità di fare magie. Cerca solo di non disconnetterti dalla realtà quando Mercurio e Plutone si affronteranno stasera.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno carissimo Capricorno, formando una dolce connessione con Marte che aumenterà la tua popolarità e ti terrà impegnato all’interno della comunità. Ora potrebbe anche essere un buon momento per utilizzare la tecnologia per promuovere i tuoi obiettivi, utilizzando questi strumenti per supportare le passioni. Le stelle favoriranno i tuoi desideri quando Venere si attiverà a metà pomeriggio e le buone azioni guadagneranno sicuramente alcuni punti karma extra. Sii generoso con il tuo amore e gli altri ricambieranno il favore. Avrai voglia di esplorare nuovi orizzonti quando Giove si attiverà, rafforzando le amicizie attraverso la ricerca del divertimento e dell’avventura. Oroscopo del Giorno 18 Ottobre 2024 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il vostro proverbiale senso dell’umorismo allieta il clima in famiglia. Il vostro nume tutelare, Mercurio, oggi in Bilancia, vi fa iniziare la giornata all’insegna dell’allegria. Malgrado alcune questioni nel privato e al lavoro vi diano qualche preoccupazione, il vostro umore si mantiene alto, perché accompagnato dalla buona volontà nel cercare di risolvere definitivamente ogni incombenza. Giove positivo dal vicino Toro, vi promette mosse intelligenti e opportune per concludere i vostri affari, specie se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il benessere, forse nel fisico risentite ancora del cambio di stagione. Con Saturno dissonante, se siete nati nella prima decade, le vostre attività fisiche è consigliabile si orientino su sport “soft”.

Quadro sentimentale all’insegna della soddisfazione emotiva. Se il vostro cuore è libero avete la possibilità, con Sole e Mercurio positivi, di trovare la persona giusta se siete nati nella gemellina terza decade. Se siete in coppia, invece la configurazione globale di questa giornata vi offre l’occasione di un’intesa mentale profonda col partner.

Venere dalla Vergine e Nettuno dai Pesci, entrambi contrari, non vi fanno sentire abbastanza apprezzati in ufficio nel caso apparteniate a prima e terza decade. Non ve ne curate, il vostro momento arriverà e, per ora, è più prudente non esporre le vostre rimostranze.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Adotta un approccio decadente alla giornata cara Bilancia, mentre la luna del Capricorno si allinea con Marte. Questo clima cosmico è perfetto per muoversi a una velocità confortevole e sentirsi arricchiti dal senso di gratitudine e dalla bellezza che si incontra. Il tuo cuore potrebbe aver bisogno di un pò di sollievo quando Venere si attiva a metà pomeriggio, anche se l’armonia sarà facile da trovare quando ti prendi qualche momento per la solitudine e la ricerca della pace. Concentrati su connessioni emotive sane quando la Luna manda un bacio a Giove, aiutando a intensificare i legami. La tua sensibilità aumenterà quando Mercurio e Plutone si affronteranno, ma cerca di non leggere commenti strani.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Troverai soddisfazione nel lavorare duro sotto il radar caro Acquario, mentre la luna del Capricorno si allinea con Marte. Ricorda che non tutte le giornate lavorative devono essere un evento sociale, quindi prenditi spazio per respirare mentre chiudi la settimana. Tuttavia, desidererai una qualche forma di intimità quando la Luna si allineerà con Venere a metà pomeriggio, incoraggiandoti a rompere il silenzio connettendoti con la tua dolce metà o l’amico più caro. Organizza una mini festa a casa quando Giove si attiva, riempiendo i tuoi spazi di gioia.

Oroscopo del Giorno 18 Ottobre 2024 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Divertiti con qualcuno che ami oggi caro Cancro, mentre la luna del Capricorno si allinea con l’appassionato Marte. Queste vibrazioni sono perfette per abbracci giocosi o messaggi sfacciati, per prendersi un momento di piacere prima di andare in ufficio. La dolcezza cresce questo pomeriggio quando la Luna si allinea con Venere, incoraggiandoti a creare legami attraverso conversazioni ponderate e compassionevoli. Questo scambio celeste promuove anche il pensiero positivo, quindi assicurati di mantenere un dialogo interno gentile. Spingiti oltre le tue tipiche attività del venerdì sera quando Giove si attiva, portando in tavola un’energia esplorativa. Tuttavia, vorrai chiamarlo presto una volta che Mercurio e Plutone si saranno confrontati, spingendoti a resettare mentalmente a casa.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La Luna del Capricorno si allinea con Marte per rafforzare la tua mente e la tua determinazione caro Scorpione, dandoti potere ogni volta che intraprendi un’azione decisiva o usi la tua voce. Mostra un pò di amore alla tua comunità quando Venere si attiva a metà pomeriggio, concedendo il permesso di procrastinare con un pò di socializzazione. La fortuna sarà dalla tua parte quando la Luna manda un bacio a Giove, soprattutto quando si tratta di conversazioni importanti e questioni di cuore. Tuttavia, dovresti prendere in considerazione l’idea di prendere una pausa sociale questa sera quando Mercurio e Plutone si confrontano, mettendoti in uno stato d’animo curioso ma solitario che incoraggia a restare basso.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Trova la motivazione attraverso le tue pratiche spirituali e la tua comunità cari Pesci, mentre la luna del Capricorno si allinea con l’appassionato Marte. Questo clima cosmico ricorda che siamo tutti collegati da questo mondo e dalle nostre esperienze umane, sentendoci energizzati da ogni interazione positiva che sperimenti. L’amore è sospeso nell’aria quando la Luna manda un bacio a Venere a metà pomeriggio, rendendolo un buon momento per fare l’amore con te stesso e con gli altri. Usa la tua voce mentre si avvicina la sera e Giove si attiva, aiutando il tuo messaggio a raggiungere nuovi orizzonti. Assicurati solo di tirarti indietro una volta che Mercurio e Plutone si saranno confrontati, concentrandoti invece sul coltivare i legami intimi.