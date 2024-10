Oroscopo del Giorno 17 Ottobre 2024 Giovedì

ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 17 Ottobre 2024 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il vostro è un segno predisposto felicemente all’attività fisica, ma in questa giornata la Luna in Sagittario vi invita al relax completo; e il benessere lo raggiungete anche con le letture e le evasioni mentali. E il quadro astrale si scopre a voi molto congeniale, capace di rendervi la giornata entusiasmante. Saturno e Nettuno vi inviano influssi benefici e vi indirizzano, spediti, verso progetti pratici e lavorativi, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima e nella terza decade. Non mancate di essere propositivi nella cerchia dei familiari e dei conoscenti stretti. Sostenuti da un bel cielo adesso potete offrire i vostri consigli a chi ne ha bisogno mettendo in campo la vostra proverbiale generosità, specie se siete nati dal 10 al 13 di aprile.

Se siete single vi godete una fase di sperimentazione erotica. Attenzione, per il momento, con Sole e Mercurio contrari, a non lanciarvi in ambiziosi progetti sentimentali, se siete nati nella terza decade. In generale con la Luna positiva, siete più espansivi del solito nell’espressione dei sentimenti, la vostra dolce metà avrà modo di apprezzarvi e ricompensarvi a dovere.

Con Saturno dai buon vicini Pesci al vostro fianco non vi curate di colleghi sfaticati e andate dritti per la vostra strada. Non tutti dimostrano il vostro rigore, il perfezionismo, la capacità di dare il massimo.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un’energia artistica e carica psichicamente ti circonda questa mattina caro Leone, mentre la luna del Sagittario si allinea con i Nodi del Destino. Presta attenzione ai tuoi pensieri, impulsi creativi e passioni, permettendo all’ispirazione divina di fluire. Fate attenzione alla confusione per quanto riguarda l’impegno quando Nettuno si agita, chiedendo chiarezza se necessario. Concentrati sui tuoi bisogni fisici quando la Luna entra nel Capricorno e considera come organizzarti può darti più tempo per concentrarti sul benessere. Il sole e Mercurio si allineano stasera, evocando momenti di brillantezza quando permetti alla tua mente di esplorare nuovi concetti.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti muoverai a tutta velocità mentre la luna si muove attraverso il tuo segno Sagittario, formando connessioni con i Nodi del Destino, Nettuno, Mercurio e il sole. Lascia trasparire le tue qualità più audaci e uniche, ritagliando un percorso che supporti la tua verità. Cerca solo di non lasciare che il tuo cuore ti inganni, considerando ciò che desideri rispetto a ciò che la tua famiglia si aspetta. Riposati mentre cala la sera e la Luna entra nel Capricorno, riprendendoti dopo una giornata impegnativa attraverso indulgenza e piaceri semplici. Connettiti a un gruppo più ampio quando il Sole e Mercurio si allineeranno stasera, utilizzando la tecnologia per l’espansione sociale.

Oroscopo del Giorno 17 Ottobre 2024 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non trattenerti quando si tratta di cercare il cambiamento caro Toro, poiché la luna del Sagittario si connette con i Nodi del Destino, Nettuno, Mercurio e il sole. Questo clima cosmico ti aiuterà a scavare in profondità, anche se potresti aver bisogno di allontanarti dall’elettronica e dalle sfere sociali che distraggono. Trova potenziamento nel lavoro che svolgi, adottando misure per raggiungere il tuo prossimo grande traguardo. La fortuna sarà dalla tua parte quando cala la sera e la luna entra nel Capricorno, attivando la tua casa di spiritualità ed espansione. Cerca la connettività mente-corpo stasera, quando il sole e Mercurio si allineano, portando l’intenzione ai rituali della buonanotte.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Rielaborare il passato potrebbe far emergere una prospettiva rinnovata cara Vergine, mentre la luna del Sagittario si allinea con i Nodi del Destino. Onora le tue emozioni e le esperienze fisiche che hanno plasmato il tuo cuore, attingendo ai ricordi, sia buoni che cattivi, da una prospettiva diversa. Fai qualcosa di carino per te stesso quando la luna migra nel Capricorno, spingendo la creatività e il divertimento in primo piano nella tua mente. Sfogarsi darà al tuo ego una sana spinta, aiutandoti ad allontanarti dallo stress o dal dolore per abbracciare la gioia. Lavora con le mani stasera, quando il sole e Mercurio si allineano, accendendo i tuoi sensi e la tua mente artistica.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Segui il tuo cuore mentre la luna del Sagittario si allinea con i Nodi del Destino caro Capricorno, confidando che potrai superare le barriere che una volta ti trattenevano. Evita semplicemente di gettare al vento la cautela mentre Nettuno si attiva, minacciando di offuscare il tuo giudizio. Sentirai un cambiamento questa sera quando la luna entrerà nel tuo segno, formando una dolce connessione con Saturno, sollevando il tuo spirito e affinando la mente. Prenditi un momento per riflettere sulle tue aspirazioni mentre la giornata volge al termine e Mercurio attraversa il sole, considerando dove è possibile apportare modifiche personali per massimizzare il successo.

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo lato civettuolo è al centro della scena mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il Sagittario carissimi Gemelli, incoraggiandoti ad essere te stesso mentre acquisisci nuovi amici. Usa questa energia per sfruttare a pieno il tuo carisma, cercando connessioni che offrano romanticismo, appagamento o divertimento. Sii solo consapevole dei confini sani dentro te stesso e negli altri, avendo cura di mantenere conversazioni appropriate. Un’energia seria emerge questa sera quando la Luna entra nel Capricorno, offrendo potere attraverso la trasformazione personale, anche se potrebbero essere necessari sacrifici. Fletti i tuoi muscoli creativi prima di infilarti sotto le coperte quando Mercurio attraversa il sole nella tua casa di espressione personale.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti preso in un turbine mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il Sagittario carissima Bilancia, collegandosi con i Nodi del Destino, Nettuno, Mercurio e il sole. Questa energia è perfetta per riconoscere chi sei e il percorso che ti ha portato fin lì, gravitando solo verso coloro che apprezzano ciò che ti rende unico. Sii solo consapevole di rimanere in linea con le tue responsabilità sul lavoro, ricontrollando che i tuoi affari siano in ordine. Sdraiati a casa quando la luna entra nel Capricorno questa sera, dando al tuo cuore spazio per rilassarsi.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È un grande giorno per creare connessioni e usare la voce caro Acquario, poiché la luna del Sagittario si allinea con i Nodi del Destino. Permetti alla tua naturale curiosità e al tuo intelletto stellare di guidare le tue conversazioni, indirizzandoti verso nuove amicizie e alleanze professionali. Assicurati solo di connetterti con il tuo corpo mentre navighi tra queste vibrazioni, rimanendo radicato nel presente attraverso tutti e cinque i sensi. Concediti un periodo di riposo mentre cala la sera e la Luna entra nel Capricorno e si connette con Saturno, ripristinando la necessità di tempi di inattività e di confini sociali. Fai attenzione ai messaggi intuitivi mentre la giornata volge al termine e Mercurio comunicativo attraversa il sole.

Oroscopo del Giorno 17 Ottobre 2024 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Non avrai molto tempo per il tempo libero o il divertimento durante la prima metà della giornata caro Cancro, poiché la luna del Sagittario crea una serie di aspetti in alto. Questo clima cosmico ti metterà in grande slancio, affinando la tua concentrazione quando si tratta di progetti, compiti e responsabilità che richiedono la tua attenzione. Appoggiati a queste vibrazioni gestendo le parti noiose ma necessarie della vita, ma cerca di non lasciare che i tuoi pensieri vadano troppo lontano quando hai a che fare con le cose banali. Concentrati sull’amore e sulla cura di te stesso mentre la sera si avvicina e la Luna entra nel Capricorno, portando un’energia gentile ma stabile sulla tua strada.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Attingi ai tuoi istinti naturali mentre la luna del Sagittario si allinea con i Nodi del Destino caro Scorpione, portando il tuo ego fuori dall’equazione per rivelare le verità dall’universo e dalle profondità della tua anima. Prendi nota di eventuali epifanie che possano guidarti verso il futuro, cercando la strategia tra i tuoi sogni. Percepirai un cambiamento quando cala la sera e la Luna entra nel Capricorno, allineandosi con Saturno per offrire stabilità creativa e ingegno acuto. Usa questa energia per affinare le tue abilità e considera di esplorare al di fuori della tua timoniera quando Mercurio attraverserà il sole stasera.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna del Sagittario porta un’ondata di energia nella tua decima casa solare cari Pesci, mettendo la tua vita pubblica sotto i riflettori. Anche se sarebbe facile lasciarsi trasportare da una nuvola di attenzione, una dura connessione tra Luna e Nettuno suggerisce che potrebbe essere meglio mantenere un comportamento più freddo. Cerca opportunità che sembrino sicure e protette, piantando semi per un futuro migliore. Pianifica di socializzare una volta che la Luna entrerà nel Capricorno questa sera, accentuando l’importanza di mantenere una forte rete. Medita su eventuali cambiamenti personali che devono essere apportati quando il Sole e Mercurio uniranno le forze stasera.