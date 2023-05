Oroscopo del Giorno 25 Maggio 2023 Giovedì

Oroscopo del Giorno 25 Maggio 2023 Giovedì

LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 25 Maggio 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il Leone questa mattina, chiedendoti di abbracciare gli hobby, la musica e le persone che ti riempiono il cuore di gioia. Nel frattempo, Venere e Urano condividono un dolce scambio in alto, incoraggiandoti ad abbracciare piccoli piaceri mantenendo gli occhi aperti sui momenti di bellezza. Sfortunatamente, un duro quadrato a T tra Marte e i Nodi del destino potrebbe far sembrare instabili le tue fondamenta, ma cerca di non esercitare troppa pressione su te stesso in questo momento. Buone vibrazioni fluiscono questa sera quando la Luna manda un bacio a Giove, riaccendendo i tuoi fuochi interiori.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: È vero il pimpante Marte continua le sue performance nel vostro segno da qualche giorno e vi rimarrà per diverso tempo (fino al 10 di luglio per la precisione). Tuttavia nel campo dello sport sarà opportuno non esagerare nelle discipline fisiche troppo stancanti. Altri astri sportivi sono a voi contrari (Mercurio, Urano, in particolare!) e vi suggeriscono le pratiche orientali ideali per i vostri gusti un po’ estrosi, come lo yoga, il tai chi chuan, l’aikido.

Il duo Luna – Giove questa giornata nel vostro segno, vi invita a non aumentare i vostri slanci e a lasciare spazi di azione e libertà all’altro. In special modo se siete in una relazione affettiva nata da poco che vi sta prendendo pian piano, sempre di più. Ne guadagnerete in fiducia, intesa e complicità per il futuro.

Oggi in campo professionale vi servirete di razionalità ed equilibrio, voluti da un Sole in angolo positivo dal segno razionale dei Gemelli, riuscendo poi a essere più efficienti e veloci di tanti altri vostri colleghi. Ricordate che Urano e Plutone sono ostili e possono non farvi essere precisi, puntuali o, a non consentirvi di rispettare le committenze nei tempi prestabiliti.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Un’eccitazione aleggia nell’aria questa mattina, mentre Venere e Urano si allineano sopra di noi. Questo scambio celeste avrà su di te una buona influenza, facendoti liberare dalle vecchie routine in modo da poterne adottare di più efficienti. Esci dalla tua zona di comfort e pensa fuori dagli schemi, cercando modi per trasformare il tuo lavoro e le tue abitudini. Buone vibrazioni fluiranno stasera quando la Luna manderà un bacio a Giove, inaugurando un’ondata di energia creativa che potrebbe essere spiegata solo come ispirazione divina, quindi assicurati di seguire i tuoi capricci artistici.

Oroscopo del Giorno 25 Maggio 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Venere, il tuo sovrano planetario, condivide una dolce connessione con il rivoluzionario Urano questa mattina caro Toro, portando eccitazione nella tua vita amorosa e nella tua sfera sociale. Non sorprenderti se sentirai notizie di un ammiratore segreto e considera di uscirci se ti senti così incline. Sfortunatamente, una quadratura a T tra Marte e i nodi del destino potrebbe far scendere i tuoi livelli di energia, rendendo importante tenere d’occhio i tuoi obiettivi principali mentre ti occupi dei tuoi bisogni quotidiani. La dolcezza ti troverà stasera quando la Luna manderà un bacio a Giove, segnando il momento perfetto per prendersi cura di te.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sii un esempio del cambiamento che desideri vedere nel mondo oggi cara Vergine, poiché Venere e Urano condividono una connessione di supporto nei nostri cieli. Questo clima cosmico risveglierà il rivoluzionario interiore, rendendo importante il mantenimento di un risultato positivo e la compassione per l’umanità. Tuttavia, non esagerare cercando di portare gli altri dalla tua parte, poiché un quadrato a T tra Marte e i Nodi del destino avrà un impatto irritabile e aggressivo sul collettivo. Fortunatamente, vibrazioni più dolci fluiranno questa sera quando la Luna ti offrirà l’opportunità di lasciarti andare e ricaricarti.

CAPRICORNO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Un’energia giocosa e amorevole ti troverà oggi carissimo Capricorno, grazie a un’utile connessione tra Venere e Urano. Appoggiati a queste vibrazioni abbassando il tuo comportamento serio per divertirti e assicurati di flirtare un pò. Stai attento alla competitività all’interno della tua sfera sociale o professionale e ascolta il tuo istinto quando ti dicono di non fidarti di qualcuno o qualcosa. L’atmosfera si alleggerisce quando la luna del Leone manda un bacio a Giove, anche se potresti voler sdraiarti a casa e premere il pulsante di ripristino.

Oroscopo del Giorno 25 Maggio 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Venere e Urano condividono una dolce connessione nel cielo oggi cari Gemelli, mettendovi di umore sensibile ma dolce. Tuttavia, potresti non avere voglia di socializzare con il pubblico in generale, segnando invece il momento perfetto per abbracciare la solitudine. Nel frattempo, Marte e i nodi del destino formano un duro quadrato a T sopra la testa, e potresti voler ritirare qualsiasi idea inverosimile che il tuo cervello ha per ora. L’atmosfera si alleggerirà questa sera quando la Luna manderà un bacio a Giove, segnando il momento perfetto per frequentare una lezione di yoga o connettersi con la tua comunità spirituale.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Il tuo sovrano planetario condivide una dolce connessione con Urano questa mattina cara Bilancia, portando un’energia rivoluzionaria sul tavolo che potrebbe inaugurare opportunità di affari. Tuttavia, dovrai essere pronto per il cambiamento quando si presenterà, permettendoti di evolvere verso un percorso più elevato. Sfortunatamente, una quadratura a T tra Marte e i nodi del destino potrebbe portare qualche singhiozzo sul tavolo e il traguardo che cerchi potrebbe richiedere un tocco più lungo per essere raggiunto. Buone vibrazioni scorreranno questa sera quando la Luna manderà un bacio a Giove, segnando la scusa perfetta per abbracciare il romanticismo o la cura di sé.

ACQUARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Venere e Urano si allineano nei nostri cieli oggi caro Acquario, fornendo scoperte emotive che possono condurti verso un percorso di benessere. Consenti a queste vibrazioni rivoluzionarie di rimodellare il tuo cuore, specialmente se hai una vena di giudizio o hai provato dolore. Sfortunatamente, la tensione crescerà mentre Marte e i nodi del destino si quadrano, specialmente se hai avuto difficoltà sul lavoro o all’interno della tua relazione. Fortunatamente, parlare dei tuoi problemi può aprire la finestra per la risoluzione e la guarigione stasera, quando la luna manda un bacio a Giove, quindi assicurati di onorare e articolare ciò che c’è nel tuo cuore.

Oroscopo del Giorno 25 Maggio 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Venere e Urano condividono uno scambio di supporto questa mattina caro Cancro, portando un delizioso trambusto nel tuo quartiere. Appoggiati a queste vibrazioni uscendo ed esplorando quando puoi, anche se tutto ciò per cui hai tempo è una commissione veloce o una visita al parco. Cerca di non confrontarti con gli altri mentre Marte entra in un quadrato a T con i nodi del destino, comprendendo che ognuno ha il proprio percorso da seguire. La dolcezza ti troverà questa sera quando la Luna manderà un bacio a Giove, dandoti il ​​permesso di concederti un pò di lusso e svago.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Venere e Urano si allineano nei nostri cieli oggi caro Scorpione, portando una scarica di amore e buone vibrazioni sulla tua strada. Assicurati di onorare la tua spiritualità, poiché l’universo sarà ansioso di guidarti. Anche la tua vita romantica è pronta a beneficiare di questo clima cosmico, portando elettricità ai tuoi intrecci e incontri civettuoli. Assicurati solo di camminare con così tanta eccitazione nell’aria, poiché un quadrato a T tra Marte e i nodi del destino potrebbe farti fare un passo falso. Controlla la tua salute stasera quando la luna si allinea con Giove, trovando modi per rilasciare tensione e stress.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Consenti a te stesso di essere visto e di ascoltare le parole oggi cari Pesci, poiché Venere e Urano condividono un aspetto di supporto sopra la tua testa. Questo clima cosmico può rivoluzionare il modo in cui pensi e il modo in cui gli altri ti vedono, anche se vorrai mantenere un messaggio positivo e una mente aperta. Sarebbe anche saggio ricordare che non tutti si sentono come te, specialmente una volta che Marte e i nodi del destino si scontrano, il che potrebbe innescare discussioni brutte e aggressive se non stai attento. Abbi cura di radicare e nutrire il tuo corpo stasera, quando Giove ti offrirà un percorso verso la guarigione.