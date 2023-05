Oroscopo del Giorno 24 Maggio 2023 Mercoledì

ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 24 Maggio 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Profilo astrale abbastanza positivo malgrado la negatività di Venere, nel segno nemico amatissimo del Cancro, che funziona solo come stimolo provocatorio. Specie per la terza decade dell’Ariete. Per quanto riguarda gli altri pianeti il quadro è inalterato rispetto a ieri. I vostri pianeti guida, Sole, Marte e Plutone e dai segni amici dei Gemelli, del Leone e dell’Aquario continuano a inviarvi influssi strepitosi. E voi vi sentite carichi di energie e di stimoli da parte di un cielo sempre più fausto.

Il pianeta delle emozioni, la Luna, nel segno che rappresenta le passioni, il Leone, vi sorride, promuovendo intese e sintonie che non provavate da tempo. Se siete single si affacciano ambizioni sentimentali grandiose, tipiche del vostro segno. Varrà la pena ricordarvi che non dovete certo conquistare “il trono di spade”! Dopo aver affermato il vostro spirito ardito anche con conquiste fugaci, ritrovate il tepore e la genuinità dei vostri affetti autentici.

La Luna, Marte sprigionano per voi un’energia eccezionale dal segno di Fuoco del Leone. E proprio fuochi d’artificio nel settore lavorativo brillano, preannunciandovi una clamorosa realizzazione, sia che siate in un’attività autonoma o svolgiate un lavoro dipendente. Approfittate dei favori celesti!

LEONE ⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna migra nel tuo segno questa mattina caro Leone, anche se una dura connessione con Plutone potrebbe portare tensione alla tua mattinata. Fai attenzione a stare alla larga da chiunque possa sconvolgere il tuo equilibrio e cerca di non partecipare a lotte di potere competitive per le quali gli altri ti hanno preparato. Fortunatamente, sarà più facile concentrarsi su te stesso una volta che la Luna si sarà avvicinata a Marte nel corso della giornata, anche se una dura connessione con i nodi del destino suggerisce che potresti dover stabilire dei limiti per coltivare i tuoi bisogni. Nel frattempo, Venere e Giove si schierano in alto, incoraggiandoti ad abbracciare il tuo lato spirituale.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna migra nell’ardente Leone e nel settore della tua carta che governa la spiritualità questa mattina caro Sagittario, sollevando il tuo spirito e l’intuizione per i prossimi due giorni e mezzo. Tieni gli occhi aperti per segni e sincronicità all’interno delle tue conversazioni mentre Plutone diventa attivo nella tua terza casa solare, ma cerca di non analizzare eccessivamente i tuoi istinti. Un’energia appassionata prenderà piede quando la Luna si accoppierà con Marte questo pomeriggio, ispirandoti a muoverti con coraggio verso i tuoi sogni, confidando che l’universo ti catturerà. Fai attenzione ai blocchi creativi quando Venere e Giove si affrontano nel corso della giornata.

Oroscopo del Giorno 24 Maggio 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti aver bisogno di risucchiare le tue emozioni per concentrarti sui tuoi obiettivi questa mattina caro Toro, mentre la luna del Leone affronta Plutone. Ricorda solo di avere un pò di grazia mentre ti muovi attraverso queste vibrazioni tese e assicurati di abbracciare qualsiasi comodità che possa illuminare la tua giornata. Un’energia appassionata ti travolgerà quando la Luna si avvicina a Marte questo pomeriggio, anche se un quadrato a T con i nodi del destino potrebbe farti dubitare della direzione in cui ti stai dirigendo. Controlla le tue parole durante il giorno ed evita conversazioni delicate per ora.

VERGINE ⭐️ EXCELLENT: La tensione potrebbe essere un vero problema per te questa mattina cara Vergine, mentre la luna del Leone affronta il minaccioso Plutone. Colleghi incompetenti, disorganizzazione e ostacoli imprevisti potrebbero aumentare i tuoi livelli di stress, ma cerca di mantenere il tuo corpo rilassato e felice mentre spegni gli incendi. Pianifica di muoverti un pò quando la Luna e Marte si connettono questo pomeriggio, anche se tutto ciò di cui hai bisogno è una breve passeggiata intorno all’isolato. L’aria fresca può anche aiutare ad alleviare qualsiasi nebbia mentale che ti affligge mentre la Luna forma un duro quadrato a T con i nodi del destino.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna migra in Leone e nella tua casa di trasformazione questa mattina caro Capricorno, spingendoti ad andare verso il prossimo capitolo della tua vita. Sfortunatamente, una dura opposizione di Plutone potrebbe indurti a puntare i piedi, ma cerca di non resistere al cambiamento che sai porterà alla crescita. La motivazione arriverà questo pomeriggio quando la Luna si avvicinerà a Marte, aiutandoti a fare i primi passi verso il domani. Non fare troppa pressione su te stesso per ottenere troppo in una volta ed evita di confrontarti con persone con più esperienza di te, specialmente quando Venere e Giove si affronteranno più tardi.

Oroscopo del Giorno 24 Maggio 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna migra in Leone e nella tua casa di comunicazione questa mattina carissimi Gemelli, portando calore ai tuoi pensieri e alle tue parole. Nel frattempo, Plutone diventa attivo nella tua nona casa solare, chiedendoti di connetterti con la tua spiritualità in modi profondi e significativi. Assicurati di mettere l’azione dietro le tue parole quando la Luna si avvicina a Marte questo pomeriggio, anche se per ora vorrai mantenere i tuoi movimenti calcolati e dietro le quinte. Prendi in considerazione l’idea di prenderti una pausa dai tuoi schermi mentali stasera, quando Venere si schiererà con Giove, optando invece per radicarti nel presente e apprezzare la bellezza del momento.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna si fa strada nel Leone e nel settore della tua carta natale che governa la comunità questa mattina cara Bilancia, chiedendoti di diffondere un pò di calore e allegria in più tra la tua rete di conoscenze. Sfortunatamente, una dura connessione con Plutone suggerisce che non tutti saranno dell’umore giusto per comportarsi in modo amichevole, ma cerca di non prenderla sul personale se incontrerai uno o due brontolii. Avrai voglia di esplorare il tuo quartiere quando la Luna e Marte si rilassano questo pomeriggio, anche se un quadrato a T con i nodi del destino potrebbe lasciarti coinvolto in altri affari. Pianifica di darti un pò di amore in più nel corso della giornata!

ACQUARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna entra in Leone e nel settore della tua carta che governa l’amore questa mattina, preparandoti per una giornata piena di dolcezza. Sfortunatamente, una dura opposizione di Plutone potrebbe smorzare l’atmosfera, specialmente se lasci che il tuo lato oscuro prenda il sopravvento. Segui le tue passioni quando la Luna si avvicina a Marte questo pomeriggio, poiché così facendo rinvigorirai il tuo spirito e ti motiverai a fare meglio. Tuttavia, un duro quadrato a T con i nodi del destino potrebbe scuotere l’atmosfera a casa e al lavoro, soprattutto se ti senti trascinato in troppe direzioni.

Oroscopo del Giorno 24 Maggio 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Fai attenzione ai comportamenti testardi dentro di te e negli altri questa mattina caro Cancro, mentre la luna del Leone affronta il minaccioso Plutone. Scegli le tue battaglie con saggezza e cerca di non abboccare se qualcuno nella tua sfera cerca di avviare un conflitto. Prova a fare qualcosa di creativo mentre lavori quando la Luna si avvicina a Marte questo pomeriggio, intensificando i tuoi sensi creativi e la tua mente appassionata. Cerca solo di non mettere da parte il tuo lavoro, soprattutto se ne hai appena iniziato uno nuovo. Cerca di non chiuderti nel corso della giornata e assicurati di cercare conforto se ne hai bisogno.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna migra in Leone e nella tua decima casa solare questa mattina caro Scorpione, formando una dura opposizione con Plutone. Cerca di non lasciare che le emozioni negative prendano il sopravvento, soprattutto se inizi a mettere in discussione le tue capacità professionali. Fortunatamente, ti sentirai rinvigorito nelle tue aspirazioni professionali quando la Luna e Marte uniranno le forze questo pomeriggio. Tuttavia, dovresti ricordarti di coltivare i tuoi bisogni e le relazioni più importanti mentre avanzi ulteriormente verso il successo. Cerca di organizzarti a casa e con i tuoi obiettivi personali nel corso della giornata quando Venere si confronta con Giove, o potresti iniziare a sentirti sopraffatto dai tuoi sogni.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Sii orgoglioso delle tue capacità quando ti svegli questa mattina Pesci, mentre la luna fa il suo debutto nel fiducioso Leone e nella tua sesta casa solare. Sfortunatamente, una dura opposizione di Plutone potrebbe farti dubitare delle tue capacità, ma cerca di non essere eccessivamente critico con te stesso. L’energia aumenterà mentre la Luna si avvicina a Marte questo pomeriggio, incoraggiandoti a fare qualcosa di carino per il tuo corpo mentre ti fornisce una sferzata di energia. Sfortunatamente, un quadrato a T con i nodi del destino potrebbe causare disorganizzazione, sebbene la meditazione possa riportarti al presente.