Oroscopo del Giorno 11 Maggio 2023 Giovedì

SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 11 Maggio 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️ EXCELLENT:L’energia potrebbe mancare un pò quando ti svegli questa mattina caro Ariete, mentre la luna dell’Acquario si quadra con Mercurio retrogrado. Questa situazione di stallo cosmico potrebbe innescare inconvenienti sociali e tecnologici, rendendo importante che tu rimanga calmo nel caos. Fortunatamente, Saturno interverrà per fornire supporto, anche se potresti avere voglia di isolarti e operare da dietro le quinte. Ricorda di stabilire dei limiti con te stesso e con gli altri, capendo che a volte la prima priorità deve essere trovare il tuo equilibrio prima di poter costruire qualcosa di più grande.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non prenderla sul personale se stamattina i tuoi cari si sentono chiusi o Leone, mentre la luna dell’Acquario si quadra con Mercurio retrogrado. Questo clima cosmico potrebbe anche innescare comportamenti passivo-aggressivi, ma cerca di non abboccare se i tuoi coetanei sembreranno particolarmente capricciosi o meschini. Fortunatamente, Saturno ti darà una mano quando diventerà attivo nella tua ottava casa solare, offrendoti la possibilità di stabilire limiti ragionevoli consentendo al contempo ciò di cui non hai bisogno di rotolare alle tue spalle. Potresti anche voler sfruttare queste vibrazioni lavorando sull’auto-miglioramento e sull’evoluzione personale.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna dell’Acquario si quadra con i nodi del destino questa mattina presto, inaugurando strani sogni che faresti meglio a non leggere. Sfortunatamente, potrebbe essere difficile recuperare la concentrazione e organizzarsi una volta che ti svegli dal tuo sonno a causa di una dura connessione tra Luna e Mercurio. Fortunatamente, Saturno offrirà un’ancora di salvezza quando si tratta di trovare il tuo equilibro, anche se dovrai essere onesto con te stesso riguardo ai tuoi bisogni mentali, emotivi e fisici. Se non ti senti bene, considera di fare stretching e di bere molti liquidi prima di procedere con la tua lista di cose da fare.

Oroscopo del Giorno 11 Maggio 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Ostacoli imprevisti potrebbero atterrare sul tuo cammino questa mattina caro Toro, mentre la luna dell’Acquario si quadra con Mercurio retrogrado. Questo clima cosmico potrebbe anche rivelare le conseguenze degli errori del passato, quindi potresti prepararti ad affrontare dei traumi. Fortunatamente, Saturno interverrà per offrirti un supporto extra. Queste vibrazioni sono ottime anche per stabilire limiti più rigidi con chiunque sia diventato troppo amichevole di recente, quindi non aver paura di tracciare confini se ti senti chiamato a farlo.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua intuizione potrebbe essere un pò confusa mentre la luna dell’Acquario si quadra con i Nodi del destino cara Vergine, quindi cerca di non analizzare eccessivamente strane sincronicità o strani sogni che si sono verificati nelle primissime ore della mattina. Fortunatamente, Saturno interverrà per portare armonia, specialmente quando abbracci la tua spiritualità senza aspettarti una guida profetica. Appoggiati a queste vibrazioni muovendoti con piacere, apprezzando ogni momento e la bellezza che riempie ogni giorno. Anche le discussioni filosofiche potrebbero trovarti oggi, permettendoti di legarti con il tuo più vicino e caro a livello di anima.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Tocca il tuo spirito Capricorno o una dura quadratura tra la luna dell’Acquario e Mercurio retrogrado potrebbe portare il caos alla tua giornata. Questa energia può sfidare il tuo orgoglio o il tuo senso di stabilità, anche se sarebbe un errore sfogare le tue insicurezze o paure sugli altri. Fortunatamente, Saturno interverrà per aiutarti a recuperare la logica, aumentando la tua intelligenza emotiva quando decidi di goderti la vita, anche quando i tempi sembrano difficili. Queste vibrazioni possono anche ispirarti ad esprimerti artisticamente, fornendo la scusa perfetta per dare vita alle tue visioni creative.

Oroscopo del Giorno 11 Maggio 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’atmosfera sarà un pò dura per quasi tutti i segni questa mattina, mentre la luna dell’Acquario si quadra con i Nodi del Destino e Mercurio retrogrado. Fortunatamente, questo posizionamento lunare attiverà il settore spirituale della tua carta, evocando un supporto celeste e un cuscinetto che ti separa dal dramma. Tuttavia, potrebbe essere meglio concentrarsi sulle proprie responsabilità, specialmente quando Saturno interviene per ricordarti le tue ambizioni. Tieniti occupato con il percorso verso l’alto!

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Tieni d’occhio il tuo dialogo interiore questa mattina carissima Bilancia, mentre la luna dell’Acquario si quadra con Mercurio retrogrado. Questo clima cosmico può causare un calo della tua fiducia, rendendo importante che tu operi da un luogo di ottimismo mentre mostri a te stesso un pò di grazia in più. Fortunatamente, Saturno interverrà per offrire supporto, ricordandoti di scomporre le immagini più grandi in pezzi più piccoli. Mentre i tuoi obiettivi e le tue ambizioni a lungo termine possono farti sentire stressato a volte, rimanere organizzato e muoverti a un ritmo costante ti consentirà di rimanere fiducioso nel viaggio che ti aspetta.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno oggi caro Acquario, formando una dura connessione con i nodi del destino e Mercurio retrogrado questa mattina. Cerca di respirare attraverso qualsiasi disagio emotivo o mentale che ti trova, abbracciando qualsiasi attività, mantra positivo o relazioni sane che ti aiutino a sentirti forte. Fortunatamente, Saturno interverrà per ancorarti nel presente, specialmente quando attingi alla tua gratitudine e alla bellezza che ti circonda. Tieni gli occhi aperti per i sottili dettagli che aggiungono dimensione al nostro mondo, espandendo il tuo cuore e il tuo spirito mentre ti godi il nostro universo semplice ma complesso.

Oroscopo del Giorno 11 Maggio 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti incontrare alcuni stati d’animo aspri questa mattina caro Cancro, mentre la luna dell’Acquario si quadra con Mercurio retrogrado. Fatti un favore ed evita la compagnia capricciosa e considera di fare un passo indietro rispetto ai feed dei social media, poiché è molto probabile che le persone pubblichino contenuti controversi. Fortunatamente, troverai la pace interiore quando ti appoggi alla tua spiritualità, grazie a una mano che ti aiuta. Appoggiati a queste vibrazioni di supporto chiudendoti per un pò dal mondo, concedendoti spazio per meditare, esplorare diverse filosofie e abbracciare le cose che riempiono di più il tuo spirito.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Vi scoprite in questa giornata di primavera di essere in perfetta forma. La vostra salute psicofisica richiede per l’appunto il relax ritemprante, che per voi è sempre fondamentale. Venere in Cancro vi è molto amica.

Riuscite nell’impresa di contemperare passione e ragione spendendovi generosamente per chi si è meritato il vostro amore. Alcune difficoltà pratiche dovute a Urano in Toro dissonante, che incontrano coppie che recentemente si sono costituite, saranno aggirate dalla volontà di adattamento e di intelligente comprensione della realtà. Eros a mille per i single.

In ambito creativo e artistico, Nettuno pianeta dell’estro, vi dà una grande possibilità di affermarvi e di emergere. Attorniati da amicizie fidate e da solidi affetti che con voi collaborano, vedete realizzarsi un sogno, che a lungo avevate accarezzato; e sarà merito del vostro impegno concreto e tenace, della concentrazione, della lungimiranza che avrete saputo dimostrare. Ma non basta, sarà anche una felice concomitanza di eventi a rimescolare le carte, favorendo svolte impreviste della buona sorte e incontri del destino che poi si riveleranno decisivi. Diciamo che, mai come adesso, per voi, la stella di Nettuno non starà “solo” a guardare ma scenderà dal cielo a baciarvi letteralmente, specie se festeggiate il compleanno dal 16 al 20 novembre.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Messaggi dall’aldilà potrebbero apparire nei tuoi sogni stamattina presto, mentre la luna dell’Acquario si connette con i nodi del destino. Tuttavia, la natura contorta di questo clima cosmico potrebbe rendere difficile la decodifica di ciò che ti stanno dicendo, quindi cerca di non stressare il tuo cervello alla ricerca di un significato più profondo. Fortunatamente, Saturno interverrà per offrirti il ​​controllo dei tuoi pensieri, specialmente quando rimani radicato nei tuoi obiettivi attuali. Potresti anche sentirti chiamato a riflettere sul passato e avrai intenzione di imparare dai tuoi errori per andare avanti con fiducia.