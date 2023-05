Oroscopo del Giorno 10 Maggio 2023 Mercoledì

LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 10 Maggio 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️ EXCELLENT:Controlla te stesso questa mattina, avendo cura di mitigare qualsiasi agitazione con cui potresti essere alle prese mentre la luna del Capricorno affronta Marte. Questo clima cosmico può essere difficile da manovrare se non trovi il tuo zen, poiché non avrai molta fortuna a nascondere il tuo cattivo umore agli altri. Cerca di non lasciarti trasportare dal potere o dall’autorità nel corso della giornata, quando la Luna si scontra con Giove, il che potrebbe rendere difficile trattenerti. Fortunatamente questa sera ti sentirai più leggero e più in comune quando la luna entrerà nell’Acquario sociale e nella tua undicesima casa solare.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Vi avvicinate alla metà del mese con molti pianeti che tifano per voi. Giove, Marte e Venere rendono l’aria frizzante di iniziative, di scambi, di interazioni con i vostri simili che vi faranno piacere. Venere in particolare vi invia una visione razionale della realtà che applicate in ogni settore. Il Sole, vostro pianeta guida dal segno nemico – amatissimo del Toro, promuove l’energia combattiva che userete solo quando serve, unita alla costante voglia di affermarvi.

È un momento di conferme e di risoluzione da un punto di vista sentimentale, grazie a Giove che vi guarda benevolo dal segno amico dell’Ariete e specie se siete nati in agosto. Si sciolgono dei nodi, si riaprono nuove strade che sembravano sbarrate, finalmente vi sentite rinnovati dentro e fuori. E anche il cuore comincia a battere, più forte in serata, specie se siete in coppia, con la regina dell’eros, Venere, che abita il segno super romantico e a voi vicino del Cancro.

Urano vi è contrario, specie se siete nati dal giorno 7 al 12 agosto. Sensibili fluttuazioni nell’ambito economico segnano proprio il periodo in corso. Temperanza ed equilibrio aiutano a navigare, passando poi il guado. Non vi preoccupate perché un periodo molto produttivo sta per aprirsi.

SAGITTARIO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di radicarti e trova il tuo zen prima di iniziare la giornata carissimo Sagittario, o una dura opposizione tra la luna del Capricorno e Marte potrebbe metterti faccia a faccia con il conflitto. Fai del tuo meglio per giocare bene e andare d’accordo con gli altri, scegliendo saggiamente le tue battaglie evitando persone particolarmente autorevoli o testarde. Controlla le tue responsabilità nel pomeriggio, quando la Luna si confronta con Giove, comprendendo che la fiducia e il successo hanno forti parallelismi tra loro. Sentirai un cambiamento stanotte quando la luna entrerà in Acquario, mettendoti in uno strano spazio di testa.

Oroscopo del Giorno 10 Maggio 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Capricorno manda un bacio al sole questa mattina presto carissimo Toro, promettendo di inaugurare sogni spiritualmente significativi ed edificanti. Sfortunatamente, una dura opposizione dell’ardente Marte potrebbe far svanire questi incontri nel regno astrale all’inizio della tua mattinata, specialmente se ti senti affrettato a muoverti. Trova un pò di tempo per meditare o connetterti con la natura poco prima di sera, quando la Luna si allinea con Giove, offrendoti la possibilità di reclamare la pace. Sentirai un cambiamento più tardi quando la luna entrerà in Acquario, portando movimento nella tua vita professionale per i prossimi due giorni.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’universo cospirerà per benedirti nelle primissime ore di questa mattina cara Vergine, grazie a un dolce scambio tra la luna del Capricorno e il sole del Toro. Porta con te queste dolci vibrazioni una volta che ti sei svegliato dal tuo sonno, prenditi un momento per assaporare i momenti di pace che si verificano poco prima dell’inizio della giornata. Potresti voler pianificare più ostacoli all’interno del tuo tragitto giornaliero o serpenti tecnologici quando la Luna affronta Marte, ma cerca di non lasciare che la tua fiducia venga meno in circostanze che non puoi controllare. Fortunatamente, avrai la possibilità di recuperare l’ordine quando la luna entrerà in Acquario stasera.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno questa mattina, anche se una dura opposizione all’appassionato Marte potrebbe suscitare drammi nelle questioni del cuore. Queste vibrazioni saranno appassionate e tese, il che rende importante mantenere una disposizione neutrale ed evitare di scatenare comportamenti passivo-aggressivi. Le tue emozioni potrebbero affiorare in superficie appena prima che arriva la sera, quindi potresti voler stare tranquillo a casa dopo il lavoro. Fortunatamente, ti sentirai più radicato e centrato quando la luna entra in Acquario e si avvicina a Plutone, aiutandoti a scrollarti di dosso tutte le vibrazioni negative che ti hanno trovato prima.

Oroscopo del Giorno 10 Maggio 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Non sorprenderti se stamattina presto ti immergerai in strani sogni Gemelli, mentre la luna del Capricorno manda un bacio al nostro sole sempre illuminante. Prenditi un momento per riflettere su eventuali esperienze profonde che hai avuto durante il sonno, poiché potrebbero contenere messaggi segreti sui cambiamenti imminenti nella tua vita e sul percorso verso la trasformazione. Ricorda solo di radicarti nel momento presente mentre le ore si susseguono. L’atmosfera si alleggerirà stasera quando la luna entrerà in Acquario e nella tua casa della spiritualità, creando la scusa perfetta per onorare i tuoi antenati e il potere superiore.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La malinconia del mercoledì potrebbe arrivarti questa mattina carissima Bilancia, mentre la luna del Capricorno affronta Marte. Questa situazione di stallo celestiale potrebbe farti sentire demotivato e desiderare di poterti rilassare a casa e potresti dover essere un pò severo con te stesso per timbrare il cartellino in tempo. Fortunatamente, ti sentirai più energico e pronto a sfogarti questa sera quando la Luna entrerà in Acquario, quindi assicurati di premiarti per aver superato la giornata. Buone vibrazioni fluiranno stasera quando Venere si allineerà con i nodi del destino, chiedendoti di abbracciare la logica e la trasformazione.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Prenditi cura di te e della tua salute questa mattina caro Acquario, mentre la luna del Capricorno affronta Marte. Questo stallo celeste potrebbe anche farti sentire disconnesso e disorganizzato, specialmente se non sei in sintonia con il tuo corpo. Guarda le tue parole nel pomeriggio quando Giove si agita nella tua casa di comunicazione e cerca di non lasciare che pensieri negativi o giudicanti inquinino la tua mente. Inizierai a rianimarti questa sera quando la Luna entra nel tuo segno e si avvicina a Plutone, potenziandoti a livello centrale quando affronti la tua ombra e abbracci la trasformazione.

Oroscopo del Giorno 10 Maggio 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti irrequieto e capriccioso questa mattina caro Cancro, mentre la luna del Capricorno affronta Marte. Sebbene questa situazione di stallo celestiale possa farti isolare dagli altri, cerca di non investire le tue energie in una meschina aggressività passiva o nel silenzio. Fortunatamente, avrai la possibilità di scrollarti di dosso queste vibrazioni quando la luna entrerà in Acquario questa sera, attivando il settore della tua carta che governa la trasformazione e il rilascio. I venti del destino soffieranno nella tua direzione stasera, quando Venere si allineerà con i nodi nord e sud, quindi assicurati di riflettere sui tuoi obiettivi e su ciò che desideri manifestare.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Capricorno affronta Marte, ricordandoti l’importanza di credere nei tuoi sogni. Tuttavia, la fede da sola non ti aiuterà a manifestare il desiderio del tuo cuore, quindi assicurati di pensare logicamente a cosa puoi fare per migliorare le tue circostanze. Cerca solo di non essere sopraffatto nel corso della giornata, quando Giove si agita nella tua sesta casa solare e cerca di non mordere più di quanto puoi masticare. Sentirai un cambiamento questa sera quando la luna migrerà in Acquario, chiedendoti di controllare le tue emozioni e le responsabilità domestiche nei prossimi due giorni.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Capricorno e l’appassionato Marte si affrontano nei nostri cieli questa mattina cari Pesci, il che potrebbe portare qualche dramma o tensione tra i tuoi coetanei. Potrebbe essere saggio evitare i pettegolezzi in questo momento e prendere in considerazione la possibilità di scollegare i dispositivi se ti senti capriccioso, optando per prendere un pò d’aria fresca per calmare i nervi. Sentirai un cambiamento questa sera quando la Luna migrerà in Acquario e nel settore della tua carta che governa l’introspezione, che potrebbe ispirarti a nasconderti per i prossimi due giorni per riflettere e ricaricarti. Prendi in considerazione l’idea di ricercare i tuoi argomenti preferiti o di lavorare con uno sbocco artistico stasera quando Venere si allinea con i nodi del destino.