Oroscopo del Giorno 9 Maggio 2023 Martedì

VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 9 Maggio 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le opportunità di prosperare potrebbero manifestarsi in modi insoliti questa mattina caro Ariete, mentre il sole del Toro si avvicina al rivoluzionario Urano. Queste vibrazioni riguardano il pensare fuori dagli schemi per guadagnare fortuna, anche se potresti anche incontrare strane sincronicità e piccole benedizioni mentre le ore continuano a passare. L’energia in gioco è anche l’ideale per mostrare la tua vera identità attraverso scelte di moda, accessori interessanti e tutte le cose che ti rendono unico. Tuttavia, dovrai sapere quando tirarti indietro e recuperare la calma se non vuoi perdere il contatto con la consapevolezza di te stesso, specialmente quando Giove si agiterà stasera.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Avrai voglia di iniziare subito la tua lista di cose da fare oggi caro Leone, mentre la luna del Capricorno si connette con Saturno e Mercurio retrogrado. Mentre queste vibrazioni ti lasceranno affamato di successo in modo brillante e precoce, ricorda di investire anche nel tuo benessere. Nel frattempo, il sole del Toro e il jolly Urano uniscono le forze in alto, aiutandoti a liberarti da ogni vincolo che ti ha trattenuto. Questo clima cosmico ti chiederà anche di verificare i tuoi confini e i tuoi problemi interni e se potrebbe essere il momento di abbassare le guardie o implementarne di nuove.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Capricorno si connette con Saturno e Mercurio retrogrado questa mattina presto carissimo Sagittario, chiedendoti di coltivare la tua salute mentale e fisica quando ti svegli. Fortunatamente, il sole Toro e Urano uniranno le forze nel settore della tua casa che governa il benessere, aiutandoti a implementare nuove routine che possono elevare la tua resistenza, i livelli di energia e la salute generale. Queste vibrazioni riguardano la liberazione dalle vecchie abitudini che possono essere migliorate, quindi cerca di non resistere alla chiamata del cambiamento. Prendi in considerazione l’idea di lavorare con le mani stasera, quando la luna si quadra con Giove, o potresti iniziare a sentirti disconnesso o privo di ispirazione.

Oroscopo del Giorno 9 Maggio 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Il misterioso universo potrebbe inviarti alcuni messaggi nelle primissime ore di questa mattina carissimo Toro, quindi assicurati di documentare eventuali strani sogni tenendo gli occhi aperti per segni e sincronicità. Puoi aspettarti che la tua giornata sia piena di strani incontri e casualità mentre il sole e Urano uniscono le forze nel tuo segno. Questo clima cosmico riguarda il tuo io più autentico e non convenzionale, quindi non aver paura di far sventolare la tua bandiera. Tuttavia, potresti voler stare tranquillo stasera quando la Luna e Giove si affrontano, rendendo la solitudine la tua migliore opzione.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Marte in Cancro, segno vostro compagno per la pelle, vi permette di vedere i frutti di quanto avete seminato in precedenza con infaticabile e orgoglioso impegno, secondo quanto il vostro segno della Vergine vi ha suggerito e reso possibile attuare.

Nei sentimenti siete portati a riconoscere quanto sia importante quell’empatia, quell’istintivo intendersi all’istante con la persona amata che forse non conoscevate ancora. Avete modo così di ampliare la vostra esperienza nel rapporto d’amore vivendolo a trecentosessanta gradi. E un altro ingrediente da voi scarsamente usato, la fantasiosa improvvisazione, si rivelerà fondamentale se vorrete presto interrompere la vostra condizione di single affascinante e irraggiungibile. La mettete in pratica con qualcuno che da tempo vi sta corteggiando e aspetta solo un piccolo cenno da voi. Con Marte, straordinario propulsore di risorse, metterete in luce i vostri talenti, evidenti e nascosti: in ufficio vi dimostrate partner autorevoli e di grande competenza, specie se appartenete alla terza decade. Una felice posizione di Urano vi inviterà a guardare oltre, a cercare alleanze con cui riposizionarvi per un autentico gioco di squadra che, in campo professionale, potrà diventare l’elemento di una riuscita brillante, da verificare poi nei prossimi mesi.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno oggi carissimo Capricorno, condividendo dolci connessioni con Saturno e Mercurio retrogrado. Questo clima cosmico può aiutarti a rafforzare la tua mente e la tua fiducia, quindi assicurati di tirarti su una volta che ti sei svegliato dal sonno. Nel frattempo, il sole in Toro e Urano uniranno le forze nel settore del tuo tema che governa il divertimento, spingendoti a liberarti dalla solita routine per seguire le tue passioni e i tuoi interessi personali. Fai attenzione alla tensione più tardi quando Giove si agiterà, e considera di appoggiarti alla pace e alla tranquillità che solo la casa può offrire.

Oroscopo del Giorno 9 Maggio 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️ EXCELLENT:Prenditi un momento per scrollarti di dosso gli strani sogni che ti hanno trovato la scorsa notte Gemelli, soprattutto se sono stati particolarmente cerebrali. Fortunatamente, sarà facile dirigere la tua mente altrove mentre il sole del Toro si allinea con Urano, rivoluzionando i tuoi pensieri e comportamenti. Queste vibrazioni sono perfette per strappare rapidamente il cerotto da qualsiasi comportamento o schema da cui hai bisogno di una pausa netta. I momenti di illuminazione possono aiutarti a spingerti nella giusta direzione, quindi sii consapevole di prendere sul serio ogni momento. Fai attenzione ai drammi all’interno della tua comunità stasera, quando la Luna si scontra con Giove e cerca di non farti coinvolgere se puoi evitarlo.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti chiamato a iniziare la giornata con un pò di ordine domestico carissima Bilancia, mentre la luna del Capricorno manda un bacio a Mercurio retrogrado. Nel frattempo, il sole del Toro si allinea con l’imprevedibile Urano, promettendo di lanciare alcune bombe nella tua giornata. Anche se a volte l’atmosfera può sembrare casuale e senza ordine, prova a ripensarci su eventuali incontri strani, poiché l’universo potrebbe tentare di indirizzarti verso una nuova direzione. Cerca di non combattere la trasformazione e l’ignoto in questo momento o le stelle potrebbero spingerti verso l’evoluzione.

ACQUARIO ⭐️⭐️EXCELLENT: Va bene se hai bisogno di erigere muri per sentirti sicuro stamattina carissimo Acquario, mentre la luna del Capricorno si connette con Saturno e Mercurio retrogrado. Fortunatamente, queste opinioni svaniranno prima che tu sia pronto per andare in ufficio e scoprirai che stare in compagnia di altri ti rallegra davvero. Nel frattempo, il sole del Toro e Urano uniscono le forze in alto, producendo un’energia irrequieta che potrebbe farti riorganizzare la casa, provare nuove ricette e permettere alle tue emozioni di oscillare da un posto all’altro. Assicurati solo di radicarti stasera, o un duro quadrato tra la Luna e Giove potrebbe portare pesantezza sul tavolo.

Oroscopo del Giorno 9 Maggio 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Bei ricordi possono spuntare nella tua mente questa mattina presto carissimo Cancro, mentre la luna del Capricorno manda un bacio a Mercurio retrogrado. Consenti alla tua mente di assaporare questi pensieri felici e assicurati di mostrare un pò di attenzione in più a tutti i tuoi cari con i quali non sei connesso da un pò. Tuttavia, potresti non dover prendere l’iniziativa quando ti espandi nella tua sfera sociale, poiché il sole del Toro e Urano si allineano nella tua undicesima casa solare. Questo clima cosmico potrebbe anche innescare incontri casuali ed eccitazione nella tua zona, quindi non aver paura di uscire ed esplorare un pò.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di seguire le persone e le situazioni che ti aiutano a sentirti amato e sostenuto caro Scorpione, poiché la luna del Capricorno si connette con Saturno e Mercurio retrogrado. Queste vibrazioni riguardano l’impostazione di confini precisi contro chiunque o qualsiasi cosa che ti ha abbattuto negli ultimi tempi. Nel frattempo, il sole del Toro e Urano cospireranno per scuotere le cose nella tua vita amorosa e tutti i potenziali compagni che incontri in questo giorno potrebbero portarti in una corsa appassionata e selvaggia. Sfrutta queste vibrazioni sorprendendo la tua dolce metà con un appuntamento improvvisato!

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Non sorprenderti se stamattina ti sveglierai con qualche succoso pettegolezzo o notizie entusiasmanti cari Pesci, mentre la luna del Capricorno si connette con Saturno e Mercurio retrogrado. Sebbene questa energia possa evocare alcune conversazioni allettanti, evita la tentazione di impegnarti in sussurri meschini. Fortunatamente, il sole in Toro e Urano si allineeranno nel settore della tua carta che governa la comunicazione, affinando il tuo ingegno e permettendoti di cambiare rapidamente argomento se preferisci mantenere un’atmosfera più leggera. Potresti anche voler viaggiare con carta e penna, poiché la tua mente è sicura di escogitare idee davvero uniche.