Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2023 Venerdì: LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: L’atmosfera sarà giocosa ma rilassata per tutto il giorno carissimo Ariete, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il Leone e la tua quinta casa solare. Non aver paura di scioglierti i capelli e di andare sotto i riflettori mentre il pomeriggio scorre e il sole e la luna condividono un dolce scambio, aumentando la tua sicurezza e il desiderio di esprimerti. Cerca di programmare un pò di tempo con la tua migliore amica prima di andare a letto e prima che la Luna si allineerà con Giove, il che ti incoraggerà a concentrarti su te stesso e su qualsiasi progetto di passione o hobby tu abbia.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Orizzonte dei transiti planetari piuttosto buono con Sole, Mercurio, Luna e Giove in angolo positivo a illuminarvi il cammino. La Luna in particolare vi dona la leggerezza di tocco, l’intelligenza, la capacità di comunicare e intendersi col mondo circostante. Se nascete dal giorno 4 al 7 del mese di agosto vi attendono successi mondani inaspettati.

Sperimentate un accordo completo con la persona che avete al vostro fianco quest’oggi. Teneri e sensibili fate emergere quella parte ingenua e un po’ infantile di voi stessi. Solo i nati nella seconda e terza decade facciano attenzione a non aumentare le loro pressioni possessive e avvolgenti sulla loro dolce metà. Venere imbronciata potrebbe far emergere note di gelosia. I nati nella terza decade se sono single vivono momenti di conquista amorosa come non accadeva da tempo.

Dopo la fatica del lavoro sentite il bisogno di ricrearvi. La vostra personalità esuberante e generosa ha tutte le carte in regola per far sì che la serata possa scorrere in maniera gioiosa e senza far mancare quegli elementi di grandeur, di lusso, di esibizione di magnificenza, che tanto vi piacciono. Del resto, altrimenti senza il vostro fasto, che Leoni e Leonesse sareste?

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Consenti a te stesso di abbracciare pienamente la spiritualità e le filosofie personali oggi, mentre la luna del Leone ti spinge a pensare al di fuori di te stesso. Queste vibrazioni sono ideali per esplorare nuovi concetti, poiché la tua anima sarà desiderosa di nuove esperienze e oscuri modi di pensare. L’ispirazione divina può aiutarti a trovare il genio creativo che è dentro di te mentre il pomeriggio scorre e il sole si allinea con la Luna, quindi assicurati di riconoscere l’artista che vive dentro di te. Considera di meditare con mantra positivi o di entrare in contatto con persone che condividono le tue opinioni religiose stasera.

Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Non sentirti in colpa se deciderai di restare sdraiato in casa per la maggior parte della giornata carissimo Toro, poiché la luna del Leone porta calore al settore della tua carta che governa la felicità domestica. Queste vibrazioni sono perfette per nutrire te stesso e il tuo spazio, facendo un passo indietro rispetto agli ambienti di lavoro, al traffico e alla folla. Il tuo subconscio può illuminare nuove verità mentre il pomeriggio scorre e il sole e la luna si allineano, segnando il momento perfetto per la meditazione e l’introspezione. Pianifica di staccare la spina per abbracciare completamente la quiete e la solitudine mentre la giornata volge al termine.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Va bene se vuoi muoverti furtivamente oggi cara Vergine, poiché la luna del Leone attivi il settore della tua carta che governa la privacy. Le opportunità per cambiare pelle si concretizzeranno questo pomeriggio quando il sole e la luna si allineeranno, segnando la scusa perfetta per fare un bagno di sale. La solitudine può portare a momenti di illuminazione mentre le ore continuano a passare, quindi non sentirti in colpa per aver rimandato i piani che non hai voglia di portare a termine. Non aver paura di affrontare i tuoi sentimenti quando Giove diventa attivo questa sera, contribuendo a facilitare il rilascio emotivo.

CAPRICORNO ⭐️⭐️ EXCELLENT: Non sarai dell’umore giusto per scendere a compromessi oggi caro Capricorno, mentre la luna del Leone continua a viaggiare attraverso la tua ottava casa solare. Questa posizione di luminare ti darà un vantaggio nelle negoziazioni e negli affari, specialmente quando procedi con sicurezza e forza. Prenditi un momento per fare il check e nutrirti quando il sole e la luna si stringono la mano questo pomeriggio, dandoti il ​​permesso di riposarti un pò. Pianifica di rilassarti comodamente da casa mentre la giornata volge al termine e Giove diventa attivo sopra la testa, portando un’energia curativa.

Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca modi per nutrire la tua mente oggi Gemelli, mentre la luna del Leone accende la natura curiosa dentro di te. Queste vibrazioni sono perfette per porre domande, perseguire nuove conoscenze e condividere idee. Prendi in considerazione l’idea di avviare una conversazione con qualcuno che non conosci così bene quando il sole e la luna si allineano questo pomeriggio, spingendoti a costruire il tuo senso di comunità e la tua rete personale. Cerca di non lasciarti intimidire dalla conoscenza di altre persone quando Giove diventa attivo questa sera, scegliendo invece di apprezzare le informazioni immagazzinate in quel tuo bellissimo cervello.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Agirai come una stella nascente all’interno della tua comunità oggi cara Bilancia, anche se dovrai accettare il lavoro che deriva dallo sfregamento dei gomiti e dalle strette di mano. Questi sentimenti saranno particolarmente veri quando il sole e la luna del Leone si stringeranno la mano questo pomeriggio, elevando il tuo carisma e la tua capacità di affascinare. Se attualmente hai una relazione seria, questo scambio celestiale può scatenare alcune serie vibrazioni di coppia, aiutandoti a conquistare i social network come una squadra. Ricorda solo di ritagliarti un pò di tempo per la grazia, la cura di te stesso e forse un tocco di romanticismo stasera.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:L’amore aleggia nell’aria oggi, mentre la luna del Leone continua a muoversi attraverso il settore della tua carta che governa le questioni del cuore. Le tue parole si eleveranno quando il sole e la luna si allineeranno questo pomeriggio, aiutandoti a intensificare il tuo gioco conversazionale, il che può permetterti di fare progressi nei tuoi obiettivi personali e intellettuali. Cerca l’armonia mentre le ore continuano a passare, poiché il tuo senso di equilibrio avrà un effetto contagioso. Pianifica di far riposare la tua mente stasera quando Giove diventa attivo, spingendoti a liberare la tua mente e a rilassarti. Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Consenti alla tua indole allegra di risplendere oggi caro Cancro, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso l’ardente Leone. Il tuo umore avrà un impatto diretto su ciò che ti circonda, rendendo importante che tu mantenga forte la tua mentalità. Concediti il ​​permesso di raccogliere i frutti del successo quando il sole e la luna si allineano questo pomeriggio, comprendendo che è importante curarsi di tanto in tanto. Pianifica di prendertela comoda mentre la giornata volge al termine e non sentirti in colpa per aver stabilito dei limiti stasera quando Giove diventa attivo, specialmente se hai bisogno di solitudine.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Ti sentirai ambizioso e desideroso di ritagliarti un nome oggi carissimo Scorpione, mentre la luna del Leone viaggia attraverso la tua decima casa solare. Questa posizione luminosa può far intrecciare il tuo ego e il tuo desiderio di successo, anche se sarà importante mantenere ragionevoli aspettative per te stesso, specialmente quando il sole e la luna si stringono la mano questo pomeriggio. Fortunatamente, questo scambio celeste ti aiuterà a organizzarti all’interno di tale ambizione e potresti prendere in considerazione la possibilità di chiedere aiuto o delegare compiti a qualcuno. Dedica un pò di tempo a curare la tua salute stasera, quando Giove diventa attivo sopra la testa.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il Leone e la tua sesta casa solare Pesci, chiedendoti di affrontare la giornata con una forte etica del lavoro e un’organizzazione efficiente. Queste vibrazioni sono perfette anche per nutrire la tua salute, quindi presta particolare attenzione ad abbracciare cibi, abitudini e attività che possono aiutarti ad aumentare i tuoi livelli di energia. Prenditi un momento per apprezzare la bellezza che ti circonda quando il sole e la luna si allineano questo pomeriggio e considera di uscire per prendere un pò di sole. Prendi in considerazione l’idea di abbracciare il lusso stasera, quando Giove diventa attivo sopra la testa, anche se non dovrebbe essere usato come cerotto per le emozioni contro cui stai lottando.