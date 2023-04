Oroscopo del Giorno 3 Aprile 2023 Lunedì

Oroscopo del Giorno 3 Aprile 2023 Lunedì: ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 3 Marzo 2023 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Il nuovo favore di Plutone, vostro nume tutelare, nell’amico segno dell’Aquario, vi dà una bella sferzata di energia vitale per ricominciare in forma il vostro mese preferito: aprile. Questo influsso vi caratterizza in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 21 al 24 di marzo. Urano nel segno vostro buon vicino del Toro vi garantisce un’ottima armonia familiare; quel che vi ci vuole per ritemprarvi a dovere.

Giove in splendida congiunzione nel vostro segno e in compagnia dell’astro vostro nume tutelare, il Sole, vi assiste nel farvi saltare su un treno imprevisto che un incontro fortuito può piazzarvi davanti. Specie se siete nati dal giorno 5 al 14 del mese di aprile, avrete l’occasione di giocarvi diverse frecce oggi al vostro arco. Un bell’aspetto di Giove nel vostro segno vi fornisce l’ottimismo e la forza d’animo necessarie per osare e agire.

Un clima molto positivo vi accoglie in ufficio promettendovi risultati discreti da subito. Marte vostro pianeta governatore in angolo contrastante, dal segno di Acqua del Cancro, può mettere solo qualche bastone tra le ruote a chi di voi festeggi il suo compleanno dal giorno 26 al 29 del mese di marzo.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti come se avessi sbattuto contro un muro quando ti svegli caro Leone, mentre la luna forma dure connessioni con Urano e Venere questa mattina. Fortunatamente, avrai la possibilità di elevarti al di sopra di queste vibrazioni quando Giove diventa attivo, anche se potresti aver bisogno di appoggiarti alla tua spiritualità. Sentiti libero di seguire i tuoi capricci durante la giornata, abbracciando pienamente la libertà che arriva con l’alba di un fine settimana. Fai attenzione ai comportamenti aggressivi quando Nettuno e la Luna condividono un aspetto sbilanciato questa sera, optando invece per parlare direttamente e con calore.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Cerca di non lasciare che la tua eccitazione ti porti oltre il limite questa mattina, mentre la luna del Leone si connette con Urano, Venere e Giove. Mentre questo clima cosmico eleverà sicuramente il tuo spirito e la tua natura passionale, la disorganizzazione e il movimento frettoloso potrebbero farti creare qualche intoppo. Concediti di sognare ad occhi aperti con il passare delle ore, ampliando i tuoi orizzonti mentre esplori nuovi concetti o sistemi di credenze. Un’energia assonnata ti troverà questa sera quando Nettuno diventa attivo, dandoti il ​​permesso di trasformarti in un teledipendente mentre sei sdraiato a casa.

Oroscopo del Giorno 3 Aprile 2023 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: I sogni carichi di emozioni possono trovarti nelle primissime ore caro Toro, mentre la luna del Leone si quadra con Venere e Urano. Anche se il sonno agitato potrebbe farti stare nel letto più a lungo del solito, una dolce connessione tra la Luna e Giove ti incoraggerà a prenderti tutto il tempo di cui hai bisogno. Una volta che ti muovi, prova a dirigere la tua attenzione verso le gioie della felicità domestica, abbracciando le tue attività preferite in casa. Cerca di non farti risucchiare dai tuoi feed sui social media questa sera, optando invece per l’intrattenimento.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua mente potrebbe giocarti brutti scherzi quando ti svegli questa mattina carissima Vergine, mentre la luna del Leone si quadra con Urano e Venere. Tuttavia, lottare per l’ottimismo e appoggiarsi alla tua fede può aiutare a diffondere queste vibrazioni. Un’energia di supporto da Giove aiuterà con il tuo desiderio di scrollarti di dosso ogni pesantezza che ti trova. Fai attenzione alla confusione nella tua vita amorosa quando la Luna e Nettuno formano una connessione squilibrata questa sera, anche se Mercurio interverrà per mettere le cose in chiaro stasera. Tuttavia, dovrai abbracciare la vulnerabilità ed essere onesto con le tue emozioni.

CAPRICORNO ⭐️⭐️ EXCELLENT: Fai attenzione al malumore e alle lotte di potere nelle primissime ore di questa mattina caro Capricorno, mentre la luna del Leone si quadra con Urano e Venere. Questo clima cosmico potrebbe far infiammare gli animi e l’ego, anche se una mano amica di Giove ti darà il permesso di concentrarti e coltivare i tuoi bisogni piuttosto che occuparti dei problemi degli altri. Prendi in considerazione l’idea di fare un pò di pulizie di primavera mentre le ore continuano a svolgersi e la Luna introduce un’energia trasformativa e purificante. Un’energia loquace riempirà la tua casa quando Mercurio diventerà attivo stasera, regalandoti la scusa perfetta per una serata di gioco o una spensierata sessione di gossip.

Oroscopo del Giorno 3 Aprile 2023 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non leggere gli strani sogni che potresti aver vissuto la scorsa notte Gemelli, poiché la luna del Leone forma dure connessioni con Urano e Venere nelle primissime ore. Sebbene questo clima cosmico possa certamente evocare esperienze viscerali ed emotive mentre dormi, sono probabilmente un riflesso delle tue paure e delle profezie di ciò che verrà. Fortunatamente, Giove interverrà per ripristinare il tuo ottimismo, anche se potresti dover uscire di casa ed esplorare la tua comunità. Cerca di socializzare stasera, quando la Luna e Mercurio condividono un dolce scambio.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le maree cosmiche saranno instabili nelle prime ore di questa mattina carissima Bilancia, grazie a una dura quadratura tra la luna del Leone, Urano e Venere. Cerca di non agire in modo passivo-aggressivo quando ti svegli, anche se ti ci vuole un momento per trovare il tuo centro. Fortunatamente, Giove interverrà per aiutarti a ritrovare armonia e grazia, aprendo il tuo cuore all’amore in tutte le sue forme. Prendi in considerazione l’idea di esplorare gli angoli nascosti della tua comunità con il passare delle ore, radunando i tuoi amici per provare nuovi ristoranti, locali o negozi al dettaglio. Non aver paura di esprimere cosa c’è nel tuo cuore stasera, quando Mercurio diventa attivo nella tua settima casa solare.

ACQUARIO ⭐️ EXCELLENT:Una mancanza di cura di sé o di amore potrebbe farti svegliare di cattivo umore carissimo Acquario, mentre la luna del Leone si quadra con Urano e Venere. Fortunatamente, Giove interverrà per alleggerire il tuo spirito, soprattutto se scegli di guardare il lato più luminoso della vita. Prendi in considerazione l’idea di contattare il tuo vicino se ti senti solo, poiché le stelle ti incoraggiano a socializzare e connetterti. Cerca opportunità per flirtare stasera quando la Luna manda un bacio a Mercurio, anche se queste vibrazioni sosterranno anche la tua missione di concentrarti sull’amor proprio mentre ti schiarisci la mente. Oroscopo del Giorno 3 Aprile 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il mondo esterno potrebbe sentirsi eccessivamente stimolante questa mattina carissimo Cancro, mentre la luna del Leone si quadra con Venere. La tua migliore scommessa per prosperare in questo clima cosmico è muoverti lentamente ed evitare di metterti in situazioni nelle quali non sei del tutto all’altezza. Fortunatamente, Giove interverrà per aiutarti a sollevare il morale, ricordandoti che va bene dire “no” o stabilire dei limiti. Questo scambio celeste può anche portare un pò di fortuna alla tua ambizione, segnando la scusa perfetta per sgretolare i tuoi obiettivi, specialmente quando Mercurio diventa attivo stasera.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’universo ti dirà se hai lavorato troppo duramente caro Scorpione, mentre la luna del Leone si quadra con Urano e Venere questa mattina presto. Non sorprenderti se ti senti un pò appesantito. Anche se Giove interverrà per aiutarti a recuperare la vitalità fisica, dovrai dedicare la tua attenzione a vivere bene e a coltivare la tua salute. Cerca di non soccombere a sentimenti di insicurezza questa sera quando Nettuno diventa attivo. Prendi in considerazione l’idea di organizzarti stasera, quando la Luna manderà un bacio a Mercurio, facendo emergere la tua natura guidata dall’efficienza.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Fai attenzione a non nutrire aspettative irragionevoli su te stesso o sugli altri questa mattina Pesci, mentre la luna del Leone si quadra con Urano e Venere. Fortunatamente, Giove interverrà per allontanarti dai modelli di pensiero negativi, anche se potresti aver bisogno di radicarti nel presente mentre cerchi la bellezza nel tuo ambiente. Cerca opportunità per nutrire il tuo corpo man mano che le ore si susseguono. Ti ritroverai di umore generoso stasera quando la Luna manderà un bacio a Mercurio, segnando il momento perfetto per condividere la tua abbondanza.