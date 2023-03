Lamborghini Revuelto, la supercar ibrida Plug-in con 1.015 CV

Novità anche a livello di design che ora si ispira ad elementi aerospaziali, dove spiccano le due linee che dalla parte frontale abbracciano l’abitacolo e il motore, arrivando fino agli scarichi dal profilo esagonale.

Revuelto può contare su di un nuovo telaio di ispirazione aeronautica, il monofuselage, che oltre a una monoscocca interamente in fibra di carbonio presenta anche il telaio anteriore in Forged Composites, materiale speciale composto da carbonio in fibra corta in bagno di resina.

Non mancano le famose scissor doors, le portiere ad apertura verticale che hanno contraddistinto altri modelli di V12 realizzati dalla casa di Sant’Agata Bolognese.

Sono 13 le modalità di guida (come le classiche Città, Strada, Sport e Corsa) e le inedite Recharge, Hybrid e Performance. La vettura poggia su pneumatici Potenza Sport, sviluppati ad hoc da Bridgestone 265/35 ZRF20 all’anteriore e 345/30 ZRF21 al posteriore (in opzione cerchi da 21 e da 22).

All’interno dell’abitacolo della Revuelto sono presenti un touchscreen verticale da 8,4” e due display posizionati nel cockpit digitale da 12,3” (lato guidatore) e uno da 9,1 (lato passeggero). Questi schermi offrono grafiche 3D, animazioni e widget realizzati appositamente per la Revuelto.

Nuovo anche il design del volante, ispirato alle vetture da competizione progettate da Lamborghini Squadra Corse che offre una serie di controlli integrati per fare in modo che il pilota non tolga mai le mani dal volante per gestire tutte le principali funzioni di guida e del sistema di infotainment.

Non manca poi la possibilità di gestire l’auto da remoto attraverso l’app Lamborghini Unica. Grazie al programma Ad Personam, i clienti potranno personalizzare gli esterni e gli interni in base ai loro gusti.