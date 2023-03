Oroscopo del Giorno 30 Marzo 2023 Giovedì

Oroscopo del Giorno 30 Marzo 2023 Giovedì: GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 30 Marzo 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️ EXCELLENT: Un’energia surreale ti circonderà questa mattina caro Ariete, mettendoti in uno stato d’animo dolce, tranquillo e compassionevole. Appoggiati a queste vibrazioni prendendoti del tempo per nutrirti con un pò di meditazione o respirazione, permettendo allo stress interno di sciogliersi. Aspettati l’inaspettato nel corso della giornata, quando Venere si avvicina a Urano, innescando sorprese in questioni di amore e denaro. Sentirai un cambiamento mentre la Luna migra nell’ardente Leone e nel settore della tua carta che governa l’espressione personale, mettendoti dell’umore giusto per creare. Tuttavia, un aspetto sbilanciato di Saturno stasera potrebbe farti andare fuori strada se vieni risucchiato dai tuoi dispositivi elettronici.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Non aver paura di affrontare la tua ombra questa mattina Leone, mentre la luna in Cancro manda un bacio all’etereo Nettuno. Questo scambio celestiale porterà una luce anche negli angoli più bui, permettendoti di liberare completamente qualsiasi bagaglio che preferiresti non trascinarti più dietro. Le sorprese all’interno della tua professione potrebbero realizzarsi nel corso della giornata quando Venere si avvicina a Urano, rivoluzionando il tuo percorso verso il successo. L’energia aumenterà man mano che la Luna migrerà nel tuo segno, dando un ulteriore impulso al tuo passo nei prossimi due giorni, perfetto per dare la priorità alle tue esigenze e prendere la tua strada.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Potresti sentirti rinato quando ti svegli questa mattina, mentre la luna del Cancro si allinea con l’etereo Nettuno. Queste vibrazioni sono perfette per abbracciare la tua natura sensibile e soddisfare l’amore, specialmente quando si tratta di qualcuno con cui convivi. Le scoperte potrebbero manifestarsi nel corso della giornata quando Venere si avvicina a Urano, introducendo ricompense per tutto il duro lavoro che fai. La tua mente filosofica prenderà il sopravvento una volta che la Luna migrerà in Leone e nella tua nona casa solare, spingendoti ad abbracciare la tua spiritualità nei prossimi giorni.

Oroscopo del Giorno 30 Marzo 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Le tue parole avranno un effetto radicale sulla tua comunità questa mattina caro Toro, mentre la luna del Cancro si allinea con Nettuno. Non sorprenderti se il tuo commento online ottiene molta trazione in questo momento, anche se dovresti essere consapevole di dover dare un messaggio positivo. Il tuo lato selvaggio verrà fuori nel corso della giornata, quando Venere si avvicina a Urano, incoraggiandoti a liberarti dalle restrizioni per seguire il tuo cuore. Sentirai un cambiamento mentre la Luna migra in Leone e nel settore della tua carta che governa la felicità domestica, ispirandoti a lavorare sul tuo spazio.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️EXCELLENT:La tua popolarità beneficerà di un piccolo impulso questa mattina cara Vergine, mentre la luna in Cancro manda un bacio all’etereo Nettuno. Questo clima cosmico ti benedirà sicuramente con un pò di grazia e fascino in più, permettendoti di fare colpo mentre viaggi attraverso la comunità. Anche la tua natura benevola entrerà in gioco, ispirandoti a diffondere gentilezza in tutto il tuo ambiente. Benedizioni inaspettate potrebbero arrivarti questo pomeriggio, quando Venere si avvicina a Urano, permettendoti di manifestarti in modi strani e insoliti. Pianifica di trascorrere la serata in solitudine mentre la luna entra in Leone e ti mette in uno stato d’animo privato.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Consenti al tuo lato più dolce di risplendere stamattina caro Capricorno, mentre la luna in Cancro manda un bacio al sognante Nettuno. Queste vibrazioni sono perfette per esprimere ciò che c’è nel tuo cuore, permettendo alle persone che ami di sapere quanto ti sollevano. L’eccitazione riempirà l’aria nel corso della giornata, quando Venere si avvicina a Urano, portando nell’aria un’energia giocosa, civettuola e creativa. Sentirai un cambiamento una volta che la Luna farà il suo debutto nel focoso Leone, mettendoti dell’umore giusto per scambi intimi, calorosi e significativi nei prossimi due giorni.

Oroscopo del Giorno 30 Marzo 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Transiti odierni che mostrano un andamento positivo e per certi versi spensierato. Plutone si trova nel vostro segno “fratello d’Aria” l’Aquario e, vi alleggerisce l’umore e lo spirito. Nell’Ariete stanno navigando in simultanea anche il Sole, Mercurio e Giove, a voi propizi al massimo.

Si allontana, man mano che la giornata arriva alla sua conclusione, una tendenza alla noia e all’apatia che stavate sperimentando con la vostra dolce metà da un po’ di tempo. Venere vi promette di innalzare il livello dello slancio emotivo a partire dalla prima serata. Ottimi invece gli auspici per chi sia single e voglia mettersi alla prova con avventure e seduzioni che si caratterizzino però per essere abbastanza scanzonate e disimpegnate. Questo in particolare se festeggi il compleanno dal giorno 31 del mese di maggio al 9 del mese di giugno.

Arrivate alla conclusione mensile dei vostri impegni lavorativi con un pò di stanchezza. Saturno sta transitando nel segno dei Pesci (insieme a Nettuno) e vi pone una serie di intoppi, un po’ di prove da superare che vi affaticano più del previsto, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 8 al 14 del mese di giugno.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Ti sentirai ispirato a seguire i tuoi sogni e le tue ambizioni questa mattina cara Bilancia, mentre la luna in Cancro manda un bacio all’etereo Nettuno. Queste vibrazioni servono a trovare il flusso nella tua agenda, aiutandoti a superare i sentimenti di stress o urgenza. Nuove collaborazioni potrebbero stringersi nel pomeriggio, quando Venere si avvicina a Urano, rivoluzionando i tuoi legami più intimi o evocandone di nuovi. Prendi in considerazione l’idea di esplorare il tuo quartiere questa sera mentre la luna fa i suoi primi passi attraverso il Leone, chiedendoti di abbracciare la comunità. Ricorda solo di tornare a casa prima di andare a dormire, altrimenti Saturno potrebbe non essere contento di te.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP:Prenditi un momento per apprezzare ciò che ti circonda mentre ti muovi nella tua routine mattutina caro Acquario, mentre la luna in Cancro e Nettuno si allineano per produrre vibrazioni dolci e sognanti. Consenti al tuo cuore di riempirsi di amore nel corso della giornata mentre Venere si avvicina a Urano, spingendoti a liberarti da ogni restrizione che ti ha impedito di aprirti ai tuoi cari. Sentirai un cambiamento mentre la luna migra nell’ardente Leone, portando nell’aria un’energia romantica perfetta per flirtare con quella persona speciale o per una notte improvvisata. Oroscopo del Giorno 30 Marzo 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Gli spiriti saranno con te stamattina presto caro Cancro, mentre la luna e Nettuno condividono un dolce scambio sopra la testa. Appoggiati all’energia che induce la serenità di questo clima cosmico, prenditi un momento per abbracciare la pace e la meditazione prima di andare avanti con la tua agenda quotidiana. La tua natura compassionevole risplenderà quando Venere si avvicina al rivoluzionario Urano, ispirandoti a restituire alla tua comunità attraverso il volontariato o contributi finanziari a un’organizzazione no profit. Sentirai un cambiamento quando la Luna farà il suo debutto nel focoso Ariete, mettendoti in uno stato d’animo sensuale e radicato.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Stamattina vedrai le cose da una lente profonda e artistica caro Scorpione, mentre la luna in Cancro manda un bacio al sognante Nettuno. Assicurati di annotare e riconoscere tutte le idee che si muovono attraverso la tua mente durante questo periodo, poiché i succhi creativi fluiranno liberamente. Cerca modi per ravvivare la tua vita amorosa quando Venere si avvicina al rivoluzionario Urano, segnando la scusa perfetta per sorprendere la tua dolce metà o organizzare un appuntamento al buio. L’energia si sposterà una volta che la Luna migrerà nel focoso Leone, aiutandoti a superare qualsiasi bagaglio che ti ha appesantito di recente.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’universo sosterrà un ego sano dentro di te questa mattina cari Pesci, mentre la luna in Cancro manda un bacio a Nettuno. Appoggiati all’arte, alla moda e all’estetica che incarnano chi sei, anche se così facendo ti separerai dal resto della folla. Consenti alla dolcezza di fluire nella tua mente nel pomeriggio, quando Venere si avvicina a Urano e non aver paura di flirtare con chi incrocia il tuo cammino. La tua attenzione si sposterà sul recupero della tua lista di cose da fare una volta che la Luna sarà migrata in Leone, quindi assicurati di organizzarti all’interno della tua agenda.