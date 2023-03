Watches and Wonders 2023: Rolex lancia la nuova generazione Daytona

Il nuovo Daytona è un platino 950, con quadrante blu ghiaccio, lunetta Cerachrom monoblocco in ceramica marrone, ma il design della sua cassa da 40 mm è stato completamente rivisto e custodisce un nuovo movimento: il calibro di manifattura 4131, con decorazione a Côtes de Genève e massa oscillante in oro 18 carati, visibile dal fondello in vetro zaffiro.

Il quadrante evidenzia un nuovo equilibrio grafico con indici delle ore e anelli dei contatori rivisitati e ridimensionati. Un delicato gioco di colori e finiture crea un contrasto più marcato tra il quadrante e i contatori e/o i loro anelli, dando vita a un look sempre più armonioso e moderno.

Il layout del quadrante presentato a Watches and Wonders 2023 ha ricevuto una serie di sottili aggiornamenti per migliorare l’equilibrio estetico e la leggibilità.

Nella versione in platino 950, riconoscibile anche per via del quadrante blu ghiaccio, la massa oscillante è in oro giallo 18 ct ed è immediatamente visibile attraverso il fondello trasparente in zaffiro, una caratteristica mai adottata prima nella collezione Oyster Perpetual.

La gamma comprende anche una versione in acciaio, una in acciaio e oro giallo, una in oro giallo e bracciale Oysterflex e una in oro Everose. Anche questi orologi sono stati oggetto di restyling e integrano il nuovo movimento, ma presentano un fondello chiuso.

Per quanto riguarda i prezzi, il nuovo Rolex Daytona in acciaio inossidabile 2023 è accompagnato da un prezzo ufficiale al dettaglio di 14.400 CHF , mentre i modelli bicolore partono da 18.600 CHF.

I modello in oro giallo 18 carati sono fissati a 29.200 CHF se acquistato su un braccialetto Oysterflex o 37.700 CHF se gli acquirenti optano per la lunetta in oro e il braccialetto Oyster abbinati.