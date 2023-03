Oroscopo del Giorno 16 Marzo 2023 Giovedì

Oroscopo del Giorno 16 Marzo 2023 Giovedì: SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 16 Marzo 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: L’energia potrebbe sembrare un pò restrittiva quando ti svegli questa mattina caro Ariete, mentre la luna del Capricorno si quadra con Saturno e Giove. Fortunatamente, Urano interverrà per scrollarsi di dosso queste vibrazioni, incoraggiandoti ad andare avanti con coraggio ma metodicamente. Ti ritroverai in uno spazio mentale sognante a metà mattinata, quando Mercurio si avvicina al sole e a Nettuno, aiutandoti a trovare l’ispirazione a un livello profondo. Sfortunatamente, agire verso la tua visione potrebbe non sembrare così semplice a causa di una dura connessione con Marte, che potrebbe causare l’incrocio di fili mentali se ti muovi troppo in ​​fretta.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna del Capricorno si connette con Giove e Urano questa mattina, caro Leone, chiedendoti di organizzarti nei tuoi sogni. Le opportunità per cambiare la tua prospettiva e immaginare un domani più luminoso entreranno in gioco a metà mattina quando il sole, Mercurio e Nettuno si allineeranno. Tuttavia, la pressione per seguire o misurarsi con i tuoi colleghi potrebbe impedirti di realizzare idee trasformative. Controlla la tua lista di cose da fare questo pomeriggio quando Venere si schiera con Plutone, o potresti finire per far cadere la palla su impegni importanti. Fortunatamente, ti sentirai più radicato e in controllo una volta che il pianeta dell’amore entrerà nel Toro.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna del Capricorno si allinea con Giove e Urano questa mattina, ricordandoti che l’organizzazione è un elemento importante quando si manifestano idee e si evoca il successo. Rimanere sul compito e elaborare strategie per i tuoi obiettivi aumenterà anche la tua fiducia, quindi assicurati di attingere al tuo lato responsabile. Una dolcezza riempirà il tuo cuore e la tua mente mentre Mercurio si avvicina al sole e Nettuno, anche se la tensione potrebbe sorgere nella tua vita amorosa se il tuo partner si sente trascurato. Cerca di non lasciare che la testardaggine abbia la meglio su di te quando Venere si schiera con Plutone, e assicurati di decomprimerti una volta che il pianeta dell’amore farà il suo debutto in Toro.