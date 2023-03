SAGITTARIO ⭐⭐⭐ E XCELLENT: Sii intelligente con i tuoi soldi stamattina mentre la luna, Capricorno e Plutone cospirano per portare prosperità. La tua attenzione si sposterà sulla ricerca della conoscenza e della socializzazione una volta che la Luna farà il suo debutto nell’eccentrico Acquario, incoraggiandoti a legare con le persone intorno a te. Potresti anche sentirti un pò più curioso del solito, anche se potresti essere sovrastimolato dai dettagli quando i nodi del destino si attivano nel tardo pomeriggio. Se inizi a sentire che la tua mente viene attratta in troppe direzioni, cerca dei modi per radicare il tuo corpo e il tuo cuore.

Non siate reticenti e esprimete pure la vostra sincera dedizione a chi, sapete, vi vuol molto bene. Troverete il modo per non essere fraintesi, avrete la possibilità di comunicare il vostro affetto con spontaneo vigore e un sereno, schietto ottimismo. Se invece avete un sentimento ancora non contraccambiato, non vi disperate e approntate tutte le tattiche necessarie per farvi avanti, per dichiararvi. Un luminoso Marte coadiuvato oggi da Venere vi fornisce la capacità di essere suadenti, convincenti. E la possibilità di sedurre chi volevate, sarà, al settanta per cento, realizzata, specie se siete nati nella prima decade.

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Gli dei dello Zodiaco vi sorridono ancora quest’oggi, inutile negarvelo. Sole, Nettuno, Venere, Marte e Mercurio si trovano in punti zodiacali felici e vi danno manforte. In particolare il Sole costituisce un cardine significativo, che, ricordiamolo, è uno dei vostri numi tutelari, dando la vostra impronta vitalistica, protagonista, irruente alla giornata.

Oroscopo del Giorno 17 Marzo 2023 Venerdì: segni di Terra TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua mente spirituale attingerà alla coscienza collettiva mentre dormi caro Toro, grazie a un dolce scambio tra la luna del Capricorno, Mercurio e Nettuno. Prenditi un momento per meditare sui tuoi sogni una volta che ti sarai svegliato, cercando indizi su come sollevare la tua comunità. Un senso di sollievo ti pervaderà quando la Luna si avvicinerà al trasformativo Plutone prima di fare il suo debutto nel rivoluzionario Acquario, agendo come una boccata d’aria fresca. Appoggiati al tuo fascino naturale nel pomeriggio, quando Venere manda un bacio a Saturno, elevando il tuo carisma mentre assisti nella tua missione per popolarità, status e successo. VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cogli l’attimo abbracciando il tuo io più autentico e fiducioso stamattina cara Vergine, mentre la luna del Capricorno si allinea con il potente Plutone. Questo clima cosmico è perfetto per dire “sì” o “no”, purché la risposta ti porti dove vuoi andare. Sentirai un cambiamento mentre la Luna debutta in Acquario, chiedendoti di monitorare i tuoi livelli di stress dando priorità al benessere. Appoggiati alla tua spiritualità se inizi a sentirti instabile, specialmente quando Venere forma una dolce alleanza con Saturno nel pomeriggio. Questo scambio celeste è perfetto anche per lo scambio filosofico, la cura di sé e l’amore. CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Lascia che il capo che vive dentro di te risplenda luminoso questa mattina caro Capricorno, mentre la luna e Plutone uniscono le forze nel tuo segno. Queste vibrazioni sono perfette per tracciare linee, ridurre il peso e abbattere il percorso che porta ai tuoi obiettivi. Tuttavia, potrebbe essere necessario rallentare una volta che la Luna entra in Acquario, incoraggiandoti a riconnetterti con ciò che ti circonda e il momento presente. Non scoraggiarti se ti sentirai bloccato questo pomeriggio, poiché la Luna e i nodi del destino formano un duro quadrato a T sopra la testa. Buone vibrazioni fluiranno quando Venere si allineerà con Saturno, segnando l’occasione perfetta per l’espressione creativa. Oroscopo del Giorno 17 Marzo 2023 Venerdì: segni di Aria GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le stelle si allineeranno per produrre un rilascio importante aprendo il percorso verso la trasformazione questa mattina cari Gemelli, mentre la luna del Capricorno si avvicina a Plutone. Usa questa energia per tagliare finalmente i legami con qualsiasi comportamento o situazione che hai superato, diventando serio mentre persegui un percorso più alto. Fortunatamente, le stelle si allineeranno per portare fortuna e ottimismo una volta che la Luna migrerà in Acquario, attivando il settore spirituale della tua carta. Prendi in considerazione l’idea di stabilire dei confini questo pomeriggio se hai bisogno di solitudine e cura di te stesso, poiché Venere e Saturno formano un’alleanza cosmica nel cielo.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le tue emozioni potrebbero sembrare un pò crude stamattina cara Bilancia, mentre la luna del Capricorno attraversa il profondo Plutone. Non aver paura di affrontare i tuoi sentimenti, poiché così facendo avrai l’opportunità di rilasciare ciò che non desideri più. Inizierai a sentirti più vivace una volta che la Luna migrerà in Acquario, spingendoti a divertirti, esprimerti e assecondare gli amici. Tuttavia, sarà importante che tu riesca a darti un tono quando la Luna si confronta con i nodi del destino, altrimenti potresti iniziare a perdere il centro. Fortunatamente, Venere e Saturno interverranno per darti una mano, anche se dovrai attingere al tuo lato pratico. ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un profondo senso di liberazione porterà la tua mente verso nuove profondità questa mattina caro Acquario, grazie a un’alleanza cosmica tra la luna, il Capricorno e Plutone trasformativo. Queste vibrazioni sono perfette per chiudere le porte e aprirne di nuove mentre la Luna fa il suo debutto nel tuo segno. Le stelle ti chiederanno di lavorare molto duramente per i tuoi sogni nei prossimi giorni, affidandoti al tuo ingegno e al tuo fascino per spianare la strada. Controlla il tuo budget nel pomeriggio, quando Venere manda un bacio a Saturno, e considera di aggiornare il tuo spazio. Oroscopo del Giorno 17 Marzo 2023 Venerdì: segni di Acqua CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non aver paura di diventare vulnerabile con qualcuno di cui ti fidi caro Cancro, mentre la luna del Capricorno attraversa Plutone trasformativo questa mattina. Tuttavia, ti sentirai più riservato man mano che la Luna migrerà in Acquario, accentuando il tuo desiderio di mistero e promuovendo allo stesso tempo lo scambio intellettuale. Cerca di non lasciare che le pressioni sociali sminuiscano chi sei veramente quando la Luna si confronta con i nodi del destino nel pomeriggio, o la tua fiducia potrebbe iniziare a vacillare. Fortunatamente, Venere e Saturno formeranno un’alleanza, aiutandoti a trovare appagamento spirituale nelle relazioni di cui sai di poterti fidare e su cui fare affidamento. SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Non sarai dell’umore giusto per usare le parole questa mattina caro Scorpione, mentre la luna del Capricorno si avvicina al potenziamento di Plutone. Usa questa energia per articolare tutto ciò che deve essere detto, anche se così facendo rischi di provocare tensione. Cerca di trovare un equilibrio tra la tua testa e il tuo cuore una volta che la Luna si trasferisce in Acquario, o le tue relazioni potrebbero temporaneamente risentirne. Fortunatamente, Venere e Saturno uniranno le forze nel corso della giornata per riportare la pace, anche se potresti dover fare i conti con le tue responsabilità. Prendi in considerazione l’idea di lavorare a un progetto creativo con l’avvicinarsi della sera, alimentando la tua fiducia attraverso l’espressione artistica.