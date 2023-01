Oroscopo del Giorno 25 Gennaio 2023 Mercoledì

La chiusura della giornata lavorativa vi trova con un po’ di stanchezza addosso, siete davvero contenti e non lo celate: l’arrivo di una serata di placido relax in famiglia è quello che vi ci vuole.

Venere è positiva per il vostro segno e ricrea una bella intimità di coppia in serata. Non vi dispiace il romanticismo che respirate. Giove e Saturno benefici stabilizzano le relazioni da poco nate specie se siete di maggio.

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT: Marte continua a darvi una sferzata di energia, trovandosi nel vostro segno, luogo in cui rimarrà fino al prossimo mese di marzo. L’abituale vivacità caratteriale gemellina si tinge di irruenza ed impazienza; molti uomini del segno danno libero sfogo al corteggiamento, molte donne alla nota civetteria. Ma tutti i rappresentanti dei Gemelli, per la verità, vorranno giocare con un amico stimolante (Marte appunto) e che gli metterà, ancor più del normale, il consueto “argento vivo addosso”. Per i giovanissimi volontà di provarsi nello sport, specie nel campo dell’atletica leggera, del nuoto, della vela. Attenzione, però a non strafare e a non chiedere troppo al proprio fisico! Per tutti atmosfera frenetica e frizzante, clima di scambi e forse di tendenza alla chiacchiera e alla battuta pungente.

VERGINE ⭐⭐⭐ E XCELLENT :Le interazioni superficiali porteranno significati più profondi questa mattina cara Vergine, mentre la luna dei Pesci si allinea con il profondo Plutone. Presta molta attenzione ai tuoi scambi sociali, in quanto ciò potrebbe rivelare una cotta segreta, una nuova amicizia nell’aria o dinamiche tossiche da cui probabilmente dovresti allontanarti. L’atmosfera cambierà una volta che la Luna farà il suo debutto in Ariete, mettendoti in uno spazio mentale transazionale. Non aver paura di seguire il concetto di “dare per ricevere”, concedendoti una tregua da chiunque stia approfittando del tuo benessere. Concentrati su di te e su come vorresti evolvere questa sera quando la luna si avvicina al buon auspicio di Giove.

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sforzati di connetterti con la tua comunità spirituale questa mattina caro Toro, mentre la luna dei Pesci manda un bacio al profondo Plutone. Sentirsi supportati e visti da coloro con convinzioni simili porterà guarigione e conforto, anche se una sessione di meditazione privata o una tirata di tarocchi può anche evocare un senso di serenità. Sentirai un cambiamento appena prima che arrivi il pomeriggio e la Luna entra in Ariete, mettendoti in uno spazio di testa più riservato e contemplativo. Considera di dedicare la tua serata alla ricerca filosofica o alle tue pratiche spirituali preferite quando la luna forma dolci connessioni con Giove e il sole dell’Acquario.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Riordinare il tuo spazio avrà uno strano effetto curativo questa mattina cara Bilancia, mentre la luna dei Pesci manda un bacio a Plutone. Avrai anche la possibilità di ripulire il tuo cuore fintanto che accetti e rilasci qualsiasi peso emotivo che ti ha trascinato verso il basso di recente. Fortunatamente, un’energia armoniosa ti circonderà una volta che la Luna migrerà in Ariete, attivando il settore della tua carta che governa l’amore e l’equilibrio. Le buone vibrazioni continueranno a fluire questa sera quando la luna attende Giove e il sole, incoraggiandoti a divertirti, diventare creativo e investire nelle relazioni che contano di più.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avrai l’opportunità di rimanere con i piedi per terra mentre riorganizzi la tua mente questa mattina caro Acquario, mentre la luna dei Pesci manda un bacio al trasformativo Plutone. Entrerà in gioco anche un’energia lussuosa e purificante, che segna l’occasione perfetta per una meditazione mattutina o un bagno di sale. Ti sentirai più socievole e comunicativo una volta che la Luna migrerà in Ariete, affinando il tuo ingegno e la tua naturale curiosità. Concediti il ​​permesso di esplorare nuovi argomenti ed esperienze, poiché la tua anima brama novità e avventura. La tua mente si espanderà questa sera quando la luna si allineerà con Giove, quindi assicurati di dirigere la tua attenzione verso argomenti o hobby che catturano la tua immaginazione.

Oroscopo del Giorno 25 Gennaio 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’energia spirituale, romantica e intima riempirà l’aria questa mattina caro Cancro, mentre la luna dei Pesci manda un bacio al profondo Plutone. Usa questa energia per nutrire il tuo cuore e la tua anima, gravitando verso le persone che ami e forse fare anche un pò di meditazione. Il tuo lato ambizioso verrà fuori quando la Luna farà il suo debutto nel focoso Ariete, chiedendoti di contemplare il segno che speri di lasciare in questo mondo. Le stelle sosterranno i tuoi obiettivi questa sera quando la luna si avvicina a Giove, aiutandoti a realizzare i tuoi sogni attraverso la pianificazione, il duro lavoro e la fortuna!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sarai in una posizione unica per esprimerti in modo pensieroso, creativo e profondo questa mattina caro Scorpione, mentre la luna dei Pesci condivide un dolce scambio con Plutone. Queste vibrazioni riguardano lo stare nella tua verità e l’essere aperti con la tua agenda, poiché così facendo ti permetterà di trasformare la tua vita in meglio. Ti sentirai motivato a organizzarti una volta che la Luna farà il suo debutto nel focoso Ariete, ispirandoti ad adottare un approccio più efficiente alle tue speranze e ai tuoi sogni. Prova a fare qualcosa di carino per il tuo corpo questa sera quando la luna si avvicina a Giove.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avrai la possibilità di entrare in contatto con le persone intorno a te in modi significativi cari Pesci, mentre la luna manda un bacio al profondo Plutone. Anche se sei abituato a interpretare il ruolo della tappezzeria, ora sarebbe un buon momento per aprirti e far vedere agli altri chi sei. Un’energia radicata ma esaltante si manifesterà quando la Luna migrerà in Ariete, chiedendoti di recuperare la tua motivazione e i tuoi livelli di energia senza spingerti troppo oltre. Buone vibrazioni fluiranno questa sera quando la luna si avvicina a Plutone, aprendoti a benedizioni finanziarie, regali inaspettati e tanta fortuna!