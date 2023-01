Sant Ambroeus Milano: il locale storico riapre in grande stile!

Sant Ambroeus Milano

La grande riapertura in grande stile

L’iconico ristorante Sant Ambroeus Milano riapre dopo 18 anni nella città che l’ha visto nascere

È il 1936. Due chef aprono uno spazio chiamato Sant’Ambrogio (in dialetto Sant Ambroeus), Santo Patrono di Milano del IV secolo, dove propongono i classici prodotti di confetteria e pasticceria: panettoni, dolcetti, cornetti. Il locale è a due passi dal Teatro alla Scala e frequentatissimo dalla nobiltà e dalla borghesia dell’epoca.

Negli anni Settanta il locale viene venduto alla famiglia Pauli che, dieci anni dopo, decide di esportare il brand negli Stati Uniti. Nel 1982 arriva così il primo ristorante Sant Ambroeus a Manhattan, su Madison Avenue, poi c’è Palm Beach in Florida e così via. Oggi però ritorna dove tutto è iniziato. Finalmente, dopo un progetto iniziato 18 anni fa, si torna a casa. Sempre in Corso Matteotti. Sempre a Milano. Sempre in grande stile.

Nel suo progetto Fabrizio Casiraghi ha voluto creare una corrispondenza tra gli interni e l’esterno dell’edificio, risalente agli anni Trenta. “Ho utilizzato legni verniciati, mosaici a pavimento, colori bianco/crema che si ritrovano in molti interni di design milanese, linee rette che lo rendono un luogo senza tempo. Il risultato è un ambiente «senza tempo, chic, confortevole, moderno».

La location sarà aperta tutto il giorno (dalle 7 e 30 a mezzanotte) per colazione, pranzo e cena. L’offerta gastronomica si sviluppa sotto la direzione di Iacopo Falai e celebra le origini del ristorante e la tradizione meneghina, dando spazio a quanto il gruppo ha costruito negli Stati Uniti, con un tocco internazionale.

Tra i grandi classici: la cotoletta alla milanese e gli spaghetti al pomodoro, insieme a creazioni dedicate a questa nuova location, come le linguine al prezzemolo (le linguine Pastificio Mancini, i gamberi rossi di Mazara del Vallo, la salsa al prezzemolo, bisque di gamberi e peperoncino) e il lobster roll.

Il menù rispecchia lo spirito del luogo: un mix and match fatto di tradizione e contemporaneità