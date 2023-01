Vertical Court Singapore, un cuore verde al centro della casa

Vertical Court nasce a Singapore, la metropoli più verde dell’Asia, proprio al centro di Greenbank Parkedè opera dello Studio HYLA Architects.

Vertical Court Singapore si sviluppa su 376 mq e 4 piani. Stile contemporaneo, calcestruzzo eacciaio abbinati a listelli di legno che rivestono la facciata. La componente organica e naturale non manca in questa architettura che non tradisce le origini del territorio su cui sorge.

La pianta si sviluppa intorno ad una corte centrale, vero e proprio fulcro della casa. Qui si trova una “teca di vetro” che custodisce al suo interno un albero frangipani circondato da un laghetto artificiale.

La natura si trova al centro e da qui nasce l’edificio. Interno ed esterno dialogano costantemente mediante le ampie vetrate che cingono la zona giorno e che possono essere completamente aperte.

Lo stile di Vertical Court Singapore è minimal, colori asettici dal bianco al grigio, arredi in legno scuro e dettaglia contrasto. Al piano terra troviamo soggiorno, cucina, sala da pranzo e angolo bar. Anche i piani superiori si affacciano su un giardino centrale con alberi ad alto fusto,che favoriscono l’intimità necessaria agli ambienti che lo circondano.

Qui i mobili sono ridotti allo stretto necessario e non c’è spazio per la decorazione. Non ci sono quadri alle pareti, né cornici sui comodini. Tutto è nascosto all’interno di mobili essenziali che si confondono con i muri. La camera matrimoniale affaccia su un ampio giardino e il letto si trova al centro della stanza.

La natura ritorna sempre, anche nei bagni, dove una striscia laterale di piantumazioni per interni è stata incassata nel pavimento. Un taglio sul soffitto permette alla luce naturale di illuminare l’ambiente. Per concludere sul piano della copertura è stato progettato un tetto verde.