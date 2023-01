Oroscopo del Giorno 24 Gennaio 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna dei Pesci, Mercurio e i nodi del destino stringono un’alleanza cosmica questa mattina presto Toro, portando alla luce messaggi velati. Consenti a te stesso di essere guidato spiritualmente in questo momento e prova a fare una sessione di meditazione prima di iniziare la giornata. Nel frattempo, il sole dell’Acquario manda un bacio a Giove portando fortuna e abbondanza a tutti i progetti su cui hai lavorato dietro le quinte. Potrebbero sorgere anche nuove opportunità all’interno della tua carriera, anche se potresti essere trascurato per tali progressi se scegli di volare sotto il radar. Una dolcezza permeerà l’aria stanotte quando la luna si allineerà con Nettuno, segnando l’occasione perfetta per rifugiarti nelle tue amicizie.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’universo ti benedirà nelle questioni di cuore questa mattina cara Vergine, grazie a un dolce scambio tra la luna dei Pesci e il rivoluzionario Urano. Queste vibrazioni riguardano l’amore a prima vista, proposte a sorpresa e momenti inaspettati di tenerezza, quindi cerca di rimanere aperto all’amore in tutte le sue forme. Le buone vibrazioni continueranno a fluire mentre il sole dell’Acquario si allinea con Giove, portando un’energia fortunata sul tavolo, specialmente per quanto riguarda la salute, gli affari e l’intimità. Potresti anche sentirti ispirato ad aggiornare la tua routine per ottenere più energia ed efficienza, rendendo importante che ti appoggi al cambiamento.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sarai in una posizione unica per incantare le persone intorno a te questa mattina caro Capricorno, mentre la luna dei Pesci si allinea con il rivoluzionario Urano. Usa questa energia come un’opportunità per mostrare i tuoi talenti e condividere idee, in quanto ciò ti consentirà di fare progressi all’interno dei tuoi obiettivi mentre otterrai l’approvazione degli altri. Nel frattempo, il sole dell’Acquario si allinea con il fortunato Giove, aiutandoti a prendere decisioni finanziarie e domestiche intelligenti. Queste vibrazioni cospireranno anche per portare sicurezza al tuo cuore, aiutandoti a sentirti più a tuo agio con l’apertura emotiva e la vulnerabilità. L’ispirazione ti troverà prima della fine della giornata, quindi assicurati di liberare il tuo lato artistico.

Oroscopo del Giorno 24 Gennaio 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Preparati all’inaspettato caro Gemelli, mentre la luna dei Pesci manda un bacio all’imprevedibile Urano. Fortunatamente, rimanere con i piedi per terra può aiutarti a superare qualsiasi caos che arriverà, fornendoti un senso di forza e potere mentre continua la giornata. Grazie a un dolce scambio tra il sole dell’Acquario e il buon auspicio di Giove, la tua squadra spirituale farà gli straordinari per guidarti e assisterti in questo momento. Queste vibrazioni sono perfette per lanciare incantesimi, lavorare con la legge di attrazione e recitare mantra positivi, quindi assicurati di liberare il tuo lato mistico mentre ti riconnetti con un senso di gratitudine.