Ducati Diavel 2023: stile ricercato, linee muscolose ed eleganti

Per garantire una piena sfruttabilità, la Ducati Diavel 2023, riceve aggiornamenti completi a tutto il reparto elettronico: tre power mode, quattro riding mode (Sport, Touring, Urban e Wet), ABS Cornering, Ducati Wheelie Control, cruise control, cambio elettronico con blipper in scalata e launch control

Il V4 Granturismo non è altro che il propulsore della Multistrada V4 in grado di esprimere in questa configurazione 168cv e 128Nm . Si tratta di un propulsore dal carattere docile e lineare alle andature rilassate, ma sempre pronto a rispondere alle richieste più smaliziate di ogni polso destro!