Villa i Tramonti Saludecio: l’eccellenza per il tuo evento!

Un menù studiato per eleganza, presentazione e qualità della materia prima, affinché anche la cucina rispecchi l’incanto di questa notte d’Amore e la bontà dei prodotti porti in tavola le Eccellenze della nostra Terra.

E per celebrare l’amore in tutte le sue forme, anche quest’anno Villa i Tramonti apre le porte a tutte le coppie a San Valentino, nel giorno degli Innamorati!