Oroscopo del Giorno 13 Gennaio 2023 Venerdì

GEMELLI ⭐⭐ E XCELLENT: L’universo darà un tocco in più al tuo passo oggi Gemelli, mentre la luna della Bilancia manda un bacio al focoso Marte. Sfortunatamente, potresti imbatterti in alcuni personaggi gelosi o tesi, a causa di un duro quadrato tra Luna e Mercurio. Queste vibrazioni potrebbero anche innescare lotte di potere se non stai attento e vorrai stare in guardia da comportamenti manipolatori o possessivi negli altri. Fortunatamente, il sole e Nettuno condivideranno un dolce scambio, portando in tavola un’energia più facile. Appoggiati a queste vibrazioni di supporto stabilendo dei limiti all’interno di chiunque non sia felice di vederti prosperare.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT: Lavorerai bene con gli altri oggi, mentre la luna della Bilancia manda un bacio al focoso Marte. Usa questa energia per portare un pò di energia in più in ufficio, specialmente se i tuoi colleghi sembrano agitati dalle loro responsabilità. Tuttavia, sarà importante che tu accetti il ​​riconoscimento per qualsiasi lavoro svolto, soprattutto se hai bisogno di un aumento o di una promozione. Fortunatamente, un dolce scambio tra il sole e Nettuno può aiutarti a salire alla ribalta, senza sacrificare il tuo senso di orgoglio. Pianifica di connetterti con la terra e la tua spiritualità stasera, quando la Luna manderà un bacio a Venere.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua spiritualità ti solleverà mentre ti incoraggerà ad agire verso i tuoi sogni, cara Bilancia. Sfortunatamente, una dura energia irradiata da Mercurio potrebbe rovinare queste buone vibrazioni, specialmente se perdi il contatto con il tuo senso di ottimismo. Anche se la realtà non è sempre il posto più piacevole in cui stare, cerca di non lasciare che la durezza del nostro mondo ti tolga la capacità di vedere la bellezza. Fortunatamente, un dolce scambio tra il sole e Nettuno porterà in tavola un’energia sognante, permettendoti di fuggire temporaneamente verso la beatitudine.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non cambia molto in questa giornata rispetto al panorama planetario già visto ieri. I valori Capricorno dominanti danno un clima di razionalità, di generale seriosità, di rispetto che vi piace tanto. Un pizzico di brio lo inseriscono invece la Luna in Bilancia, Marte Gemelli e Venere e Saturno nel vostro segno, l’Aquario.

Siete pazienti e collaborativi con la persona amata. Una questione di tipo pratico che la riguarda richiede il vostro contributo e voi siete ben felici di fornirlo. La Luna spiana i vostri passi a partire dal tardo pomeriggio.

Vediamo come la casa opposta a quella che vi appartiene, la undicesima, si incarichi di dare una visione piena delle possibilità evolutive del segno. L’optimum per voi consiste insomma nel trovare un punto di incontro tra la capacità di essere freddamente equilibrati, come vuole sostanzialmente la casa undicesima e la capacità di riuscire a non perdere di vista la calda umanità, il desiderio di genuinità; infine l’esplosione di quell’istinto salutare, che tante volte vi fa bene tirar fuori.

Oroscopo del Giorno 13 Gennaio 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sii gentile con te stesso oggi Cancro, mentre la luna della Bilancia manda un bacio al focoso Marte. Anche se ti sentirai ansioso di muoverti con coraggio verso il futuro, i dubbi su te stesso potrebbero trattenerti, rendendo importante che tu creda in te stesso. Sarà anche fondamentale circondarti di compagni di supporto. Fortunatamente, un dolce scambio tra la luna e Venere stasera può aiutarti, anche se potresti dover investire un pò di tempo ed energia extra nella cura di te stesso e nel trovare l’equilibrio.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Questo Venerdì 13 sarà ancora più inquietante per te caro Scorpione, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso la Bilancia e il settore della tua carta che governa l’ignoto. Queste vibrazioni ti chiederanno di scavare in profondità nella tua mente, indipendentemente da ciò che si nasconde oltre la superficie. Fortunatamente, un dolce scambio tra Luna e Marte può motivarti a trasformarti in meglio, anche se dovrai assumerti la responsabilità dei tuoi difetti per superarli.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dovrai sostenerti e amarti oggi Pesci, mentre la luna della Bilancia manda un bacio a Marte prima di confrontarsi con Mercurio. Questo clima cosmico ti incoraggerà a trasformarti in una versione superiore di te stesso, ricordandoti che farlo potrebbe richiedere di lasciarti alle spalle influenze negative. Un’energia tesa permeerà l’aria mentre cala la sera e la Luna affronta Giove, il che potrebbe scuotere il tuo senso di stabilità. Fortunatamente, Venere interverrà per elevare l’atmosfera, offrendo un’opportunità per guarire a un livello profondo e significativo, anche se dovrai esercitare compassione per te stesso.