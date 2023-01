Oroscopo del Giorno 16 Gennaio 2023 Lunedì

GEMELLI ⭐⭐⭐ E XCELLENT: La tua mente sarà un luogo occupato ma imprevedibile oggi Gemelli, mentre Venere e Urano si affrontano nei cieli. Sebbene queste vibrazioni possano aiutarti a pensare fuori dagli schemi, dovrai essere consapevole di mantenere una disposizione positiva, senza perdere il contatto con la realtà. Buone vibrazioni fluiranno questa sera quando la luna della Bilancia manderà un bacio a Saturno, elevando la tua creatività e il desiderio di esprimerti. Usa questa energia per incanalare l’artista che è dentro di te, anche se non ti consideri un maestro nel tuo mestiere. Fai attenzione ai comportamenti ossessivi stasera, quando il sole e la luna formano un aspetto difficile.

Se qualcuno vi tartassa nel luogo di lavoro, non demordete Non vi farete sfruttare, specie se siete nati nella prima decade. Urano, astro governatore del Capricorno, è eccezionalmente, dopo diversi anni nel segno amico del Toro a sostenervi con tutta la sua forza. Disciplina, ambizione, pazienza, non vi mancheranno nel raggiungere obbiettivi professionali prestigiosi. Specie se si tratta di obbiettivi legati al mondo della comunicazione e del commercio.

La componente erotica e appassionata della vita affettiva ha oggi la prevalenza su quella tipicamente emozionale. Urano, Plutone, il Sole, tutte forze maschili, attive, dinamiche, tese alla conquista, sono in posizione vincente di preminenza per il vostro segno. La Luna e Giove, forze femminili, sono negative. Grande successo per chi voglia provarsi in avventure (per ambo i sessi), gusto dell’evasione dai legami anche di lunga durata, pure per i cuori più costanti e fedeli.

VERGINE ⭐⭐⭐ E XCELLENT :Anche se i tuoi sogni sono grandi, potresti avere difficoltà a decifrare come manifestarli cara Vergine, mentre Venere e Urano si affrontano nei cieli. Queste vibrazioni avranno un effetto dispersivo su di te, rendendo difficile collegare i punti all’interno della tua agenda personale. Fortunatamente, un’energia di radicamento ti troverà al calar della sera, grazie a un dolce scambio tra la luna della Bilancia e Saturno. Fai attenzione alla tensione stasera, quando il sole e la luna formano una dura connessione, minacciando di far emergere comportamenti testardi dentro di te e negli altri.

BILANCIA ⭐ EXCELLENT: Preparati per una giornata stressante cara Bilancia, mentre il tuo sovrano planetario, Venere, si confronta con l’imprevedibile Urano. Questo clima cosmico è pronto a far emergere cattivi comportamenti negli altri, minacciando di lasciarti con ego e sentimenti feriti. Fortunatamente, avrai la possibilità di recuperare la tua forza e il senso di te questa sera quando la Luna manda un bacio a Saturno, segnando l’occasione perfetta per allontanare le tue preoccupazioni e divertirti un pò. Cerca di ricordare che divertirti è importante tanto quanto lavorare sodo, ricorda solo di non far entrare alcuna negatività nella tua sfera.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Il caos potrebbe trovarti oggi caro Acquario, mentre Venere e Urano si affrontano nel cielo. Cerca di non alimentare comportamenti capricciosi tra i tuoi coinquilini o potresti finire per riempire lo spazio di conflitti. Fortunatamente, avrai la possibilità di diffondere gioia verso sera, grazie a un dolce scambio tra la luna della Bilancia e Saturno. Non aver paura di tracciare limiti e fare discussioni, ma ricorda anche di portare avanti l’equilibrio, accettando la responsabilità di qualsiasi cattivo comportamento da parte tua mentre ti concentri sul perdono. Tuttavia, potresti voler trascorrere la notte in solitudine, quando il sole e la luna formano una connessione tesa.

Oroscopo del Giorno 16 Gennaio 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti aver bisogno di stabilire dei limiti o prendere spazio da certe persone nella tua sfera sociale oggi caro Cancro. Questo scambio celeste porterà tensione nell’aria, minacciando di innescare lotte di potere o comportamenti di controllo negli altri. Fortunatamente, una dolce connessione tra la luna della Bilancia e Saturno può aiutarti a tracciare delle linee, dandoti la possibilità di proteggere il tuo cuore da qualsiasi tossicità che fluttua nell’aria. Sfortunatamente, una dura connessione tra il sole e la luna potrebbe farti sentire più emotivo del solito, rendendola una buona sera per restare a casa e pensare a te stesso.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Le emozioni aumenteranno oggi caro Scorpione, mentre Venere e Urano si affrontano nel cielo. Questo scambio celestiale potrebbe rendere difficile monitorare i tuoi sentimenti, soprattutto se non hai investito abbastanza tempo nella cura di te stesso e nello stabilire un equilibrio personale. Fortunatamente, avrai la possibilità di trovare il tuo centro mentre la sera si avvicina e Luna manda un bacio a Saturno, anche se potresti trovare necessario abbracciare la solitudine. Prendi in considerazione l’idea di staccare la spina stasera per scrivere un diario, meditare o riordinare la tua mente, quando il sole e la luna formano una dura connessione.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Evita la tentazione di esprimere ogni pensiero che ti viene in mente oggi Pesci, mentre Venere e Urano si affrontano nel cielo. Questo scambio celestiale sarà roccioso e teso, il che significa che le tue parole potrebbero non arrivare come speravi. A livello interno, fai del tuo meglio per mantenere una disposizione ottimista ed evita di allontanarti quando vengono commessi degli errori. Fortunatamente, una dolce energia permeerà l’aria quando la luna della Bilancia stringerà la mano a Saturno. Lavora con questa energia abbracciando la solitudine, scegliendo di meditare su qualsiasi situazione che potrebbe infastidirti con un cuore compassionevole.