Villa i Tramonti Saludecio, vivi la magia dell’Inverno 

Scopri le sorprese che la Villa ha in serbo per te, vivi la magia dell’inverno a Villa i Tramonti Saludecio.

Festività e Giorni Speciali. La Villa risplende nei Giorni di Festa! L’Atmosfera natalizia che pervade la Villa incanta ogni spettatore! La notte di San Silvestro tutte le colline circostanti si illuminano di fuochi colorati! Garanzia di Eccellenza, non c’è Evento Speciale che non sia Perfetto grazie all’Organizzazione dello Staff della Villa.

Eventi d’Inverno , Degustazioni vinicole a lume di candela e musica dal vivo, per trascorrere esperienze coinvolgenti e totalizzanti, Galà d’Inverno dedicati al Mondo del Wedding per gli Sposi 2022 e molto altro ancora!

La legna che arde pigramente nel camino, una vecchia canzone in sottofondo, risate di bambini risuonano nel grande salone e dalle vetrate, lo sguardo si perde in una Campagna dolcemente assopita…benvenuto a Villa i Tramonti!