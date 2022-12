Oroscopo del Giorno 23 Dicembre 2022 Venerdì

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐E XCELLENT: La luna nuova si manifesta nel tuo segno questa mattina presto, chiedendoti di meditare sulle tue speranze e aspirazioni. Questo luminare fungerà da uno dei periodi più favorevoli dell’anno per te, poiché l’universo cospira per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Assicurati di accendere una candela e fai sapere dove potresti aver bisogno di aiuto, quasi come se stessi esprimendo un desiderio. Ti sentirai desideroso di eccitazione stasera, quando la Luna formerà un dolce aspetto con l’imprevedibile Urano.

VERGINE ⭐⭐⭐ E XCELLENT :Le stelle saranno nel tuo angolo oggi cara Vergine, mentre la luna nuova del Capricorno si manifesta nella tua quinta casa solare. Queste vibrazioni riguardano la costruzione di te stesso, quindi non aver paura di accarezzare il tuo ego e stare sotto i riflettori. Se sei investito in un progetto appassionato o in uno sforzo creativo, ora potrebbe essere un buon momento per mostrare il tuo lavoro agli altri, poiché farlo può aiutarti a guadagnare notorietà. L’universo cercherà modi per sorprenderti e benedirti stasera, quindi assicurati di attingere al tuo lato mistico.

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Assicurati di onorare la tua spiritualità quando ti svegli questa mattina Toro, mentre la luna nuova del Capricorno attiva la tua nona casa solare. Queste vibrazioni riguardano il ringraziare l’universo per le molte benedizioni che ti ha concesso, cercando anche modi per costruire qualcosa. È più probabile che i desideri si avverino durante questa fase, poiché l’altra parte sarà ansiosa di rispondere alle tue preghiere. Tieni gli occhi aperti per segni e sincronicità mentre la giornata volge al termine.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna nuova del Capricorno si manifesta nel settore della tua carta che governa la felicità domestica questa mattina Bilancia, chiedendoti di riempire il tuo spazio con amore. Queste vibrazioni sono perfette per nutrire te stesso e chi ti circonda, anche se una sfumatura di nostalgia potrebbe portare nell’aria una nota agrodolce. Pianifica di stare comodo durante la giornata, usando il tuo tempo libero per occuparti di tutte le faccende che si sono accumulate. Prendi in considerazione l’idea di eseguire una pulizia della casa o fare un bagno di sale stasera, quando la Luna condivide un dolce scambio con il rivoluzionario Urano.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Va bene se oggi non hai voglia di socializzare caro Acquario, poiché la luna nuova del Capricorno attiva il settore della tua carta che governa la privacy e i segreti. Questo clima cosmico ti incoraggerà a lavorare da dietro le quinte, ipotizzando la tua prossima mossa audace dalla comodità dell’isolamento. Queste vibrazioni sono perfette anche per trovare la chiusura e rompere gli schemi, quindi non aver paura di abbracciare il movimento. L’eccitazione riempirà la tua casa stasera quando la Luna condividerà un dolce scambio con Urano, rendendolo un buon momento per organizzare una festa per te e i tuoi familiari.

Oroscopo del Giorno 23 Dicembre 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Orizzonte dei transiti planetari abbastanza molto soddisfacente in questa giornata di dicembre. Nettuno e Urano, tra Pesci e Toro continuano a far sì che la vostra vita, pur negli inevitabili cambiamenti, trovi sempre il modo di navigare con fortuna su acque che riuscite a controllare con il vostro intuito.

Osserviamo questa giornata se avete bimbi del Cancro (piccoli, figlioletti, nipotini), come i transiti agiscano su di loro. Un’insolita fase di ribellione a impegni, compiti, regole, provocata dal team Sole, Mercurio Venere Capricorno, lievemente dispettoso, caratterizza i vostri tesori, specie se sono nati nella prima e terza decade. Occorrerà tener d’occhio il modo di interagire con il prossimo, sia in famiglia che all’asilo o a scuola. Con l’approssimarsi del Natale, ritorna, però la loro deliziosa pacatezza, accompagnata da voglia di coccole, specie nei nati in luglio.

Avvertite che è un momento per aggiustare o mettere in chiaro con delicatezza alcuni punti lasciati “a mezz’aria” con la vostra dolce metà. La configurazione astrale vi consente di riuscire a giungere al risultato sperato senza alcuno sforzo. Nettuno in Pesci vi assiste.

Vi rimangono ancora alcuni impegni per chiudere la vostra giornata e dedicarvi al weekend. Metteteci tutta la vostra buona volontà, gli astri oggi favoriscono la rapida facilitazione dell’attività lavorativa.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’universo ti chiederà di piantare semi per il tuo futuro finanziario poiché la luna nuova del Capricorno attiva il settore della tua carta che governa il denaro e la sicurezza. Queste vibrazioni sono perfette anche per attingere alla tua gratitudine, quindi assicurati di riconoscere la bellezza che ti circonda. Anche se sarai ansioso di vedere la crescita nelle tue circostanze, l’energia in gioco si muoverà lentamente, il che significa che le opportunità che si presentano in questo momento potrebbero non svilupparsi così rapidamente come vorresti. Prenditi un momento per nutrire la tua salute prima che la giornata giunga al termine.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: È probabile che le alleanze che formi oggi sopravvivano alla prova del tempo Pesci, poiché la luna del Capricorno attiva la tua undicesima casa solare. Usa questa energia per espandere la tua rete, avendo cura di raggiungere chiunque speri di costruire una dinamica. Potrebbero entrare in gioco anche opportunità di crescita professionale, rendendolo un buon momento per incassare eventuali favori che ti sono dovuti. Sorprendenti pettegolezzi potrebbero trovarti stasera, ma cerca di non farti coinvolgere in conversazioni che potrebbero essere interpretate erroneamente come negative o dannose.