Oroscopo del Giorno 22 Dicembre 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’universo si farà in quattro per sostenerti oggi Toro, mentre Venere condivide un dolce scambio con il rivoluzionario Urano. Queste vibrazioni sono perfette per dare il via ai tuoi obiettivi, rendendolo un buon momento per esprimere i tuoi desideri. Avrai la possibilità di difendere te stesso durante le trattative d’affari quando la luna del Sagittario manda un bacio a Saturno, chiedendoti di prendere il controllo del tuo percorso professionale. Noterai uno spostamento più tardi stasera quando la luna migrerà in Capricorno, aumentando la tua intuizione nei prossimi due giorni.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’universo introdurrà il supporto ogni volta che sei autentico con te stesso cara Vergine, poiché la dolce Venere e il rivoluzionario Urano formano una connessione di supporto. Usa queste vibrazioni per attingere al tuo lato giocoso e artistico, cercando modi per liberarti dalle aspettative che le altre persone hanno riposto su di te. Avrai la possibilità di ordinare i tuoi sentimenti mentre la luna del Sagittario manda un bacio a Saturno, il che potrebbe ispirarti a stabilire dei limiti con persone prepotenti o tossiche. Noterai un cambiamento più tardi stasera, quando la Luna migrerà in Capricorno, portando una scarica di creatività sulla tua strada.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Liberarsi dalla routine si qualificherà come l’ultimo atto di cura oggi caro Capricorno, poiché la dolce Venere condivide uno scambio di supporto con l’imprevedibile Urano. Queste vibrazioni ti daranno il via libera cosmico per abbracciare il divertimento sopra ogni altra cosa, anche se gli sbocchi creativi saranno particolarmente allettanti. Se ultimamente sei stato stressato con la tua dolce metà, usa questa energia come scusa per cercare nuove esperienze come squadra. Sfortunatamente, confusione e problemi di comunicazione potrebbero prendere piede questo pomeriggio quando la luna del Sagittario si quadra con l’ingannevole Nettuno. Fortunatamente, la chiarezza ti troverà prima che il giorno finisca e la luna entri nel tuo segno.

Oroscopo del Giorno 22 Dicembre 2022 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcosa si muoverà dal profondo della tua anima oggi Gemelli, mentre Venere e Urano formano una dolce connessione nel cielo. Queste vibrazioni sono perfette per allontanarti da schemi e situazioni che non ti sono servite in passato. Non aver paura di allontanarti dalle dinamiche che non nutrono la tua anima, scegliendo di dedicare il tuo tempo e le tue energie solo a coloro che ti sollevano il morale. Nel frattempo, la luna del Sagittario si connette con Saturno e poi con Nettuno, producendo un’atmosfera da sogno, anche se sarà importante rimanere radicati nella realtà.