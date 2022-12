Gianduiotto di Torino prodotto IGP? Al vaglio la richiesta

Ma la palla passa al Ministero per le politiche agricole. In questa sede dovrà essere elaborata la proposta del Disciplinare di produzione; ovvero dovranno essere definitivamente messi nero su bianco tutti i procedimenti produttivi, gli ingredienti, le regole di produzione e tutto quello che vi è di tradizionale e di indispensabile per la realizzazione del gianduiotto di Torino.

Non un frutto qualsiasi, ma la tipica Nocciola Piemonte IGP , originaria della zona delle Langhe, le colline attorno a Cuneo. Nel 1865 cominciò la produzione dello speciale cioccolatino inizialmente denominato “givu” , ma presto sostituito dal nome “gianduiotto” che deriva da Gianduia, la caratteristica maschera piemontese , nonché simbolo nella lotta per la libertà e l’indipendenza che ebbe luogo nella regione alla fine del Settecento.