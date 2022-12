Filler acido ialuronico Rimini

Da MedEstetyk i Trattamenti Migliori!

Filler acido ialuronico Rimini – Ripristinano il volume perso, danno proporzione e simmetria, ammorbidiscono le pieghe, migliorano i contorni del viso e donano un ringiovanimento naturale senza sottoporsi ad un intervento chirurgico!

Sono tutti i vantaggi offerti dal filler all’acido ialuronico che, in questo momento, vive un momento di gloria in ogni clinica medica di bellezza.

A seconda della zona da trattare è importante però scegliere la versione più adatta per ottenere un risultato armonioso, che migliori senza trasformare, per un effetto il più naturale possibile.

Da MedEstetyk, centro di medicina estetica con sede a Villa Verucchio, troverai i migliori esperti del settore e potrai contare su professionalità, competenza e serietà, per un risultato garantito.

Il trattamento con Filler prevede l’iniezione di acido ialuronico sottopelle attraverso apposite siringhe: le iniezioni vengono eseguite in regime ambulatoriale e il fastidio percepito durante il trattamento è davvero minimo.

Le infiltrazioni, con lo scopo di riempire il tessuto rilassato facendolo apparire nuovamente sodo e liscio, possono essere applicate in varie parti del viso e del corpo, a seconda delle personali esigenze.

I filler labbra ad esempio, sono la soluzione ideale per migliorare la forma della labbra, anche a livello di contorno e zona periorale, oltre ad aggiungere volume.

Per correggere i difetti del naso invece, la tecnica adottata è quella del rinofiller che permette un rimodellamento non chirurgico del naso, al fine di eliminare alcuni difetti come gobbe o deviazioni.

Ma non è finita qui. Il filler può essere utilizzato anche per il rimodellamento e l’eliminazione delle rughe del mento, permettendo di correggere alcuni difetti come nel caso del mento sfuggente, aumentandone il volume.

E per ristabilire l’armonia generale del viso si può ricorrere alla Full Face Lifting: una tecnica di chirurgia estetica non invasiva che permette di intervenire in più aree del volto per riempire le zone che hanno bisogno di volume, ristabilire le simmetrie, correggere lievi imperfezioni e minimizzare le prime rughe e i primi segni del tempo.

