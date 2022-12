Oroscopo del Giorno 21 Dicembre 2022 Mercoledì

GEMELLI ⭐⭐⭐ E XCELLENT: Inizierai a vedere le cose in bianco o nero Gemelli, mentre il sole entra nel pragmatico Capricorno e nella tua ottava casa solare. Questo posizionamento solare chiarirà quali aree della tua vita devono essere trasformate, aiutandoti a tagliare i legami con chiunque o con qualcosa che non funziona più. Questi sentimenti si applicheranno alla tua comunità quando il sole si quadra con Giove, rendendolo un buon momento per eliminare l’elenco dei contatti e i feed dei social media. Tuttavia, vorrai mostrare amore e apprezzamento per le persone che ti sollevano di più il morale verso sera.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT: Vai avanti e fai una danza felice oggi caro Capricorno, mentre il sole entra nel tuo segno, inaugurando l’inverno e il tuo tempo per brillare. Dovresti sentirti energico e creativo nelle prossime settimane, quando le porte si aprono e le persone si radunano per sollevarti il morale. Cerca solo di non lasciarti sopraffare dall’idea che un’altra candela che si posa sulla tua torta o che un quadrato tra il sole e Giove possa farti diventare emotivo e nostalgico. Pianifica anche un pò di tranquillità nella comodità di casa questa sera.

VERGINE ⭐⭐ E XCELLENT :Ti sentirai giocoso e serio nelle prossime settimane cara Vergine, mentre il sole entra nel Capricorno e nella tua quinta casa solare. Questo posizionamento solare ti chiederà di dare la priorità alla creatività e al divertimento, anche se abbandonare le tue responsabilità nel frattempo sarebbe un errore. Nel frattempo, la luna del Sagittario si connette con Marte e Giove, incoraggiandoti a rilassarti a casa. Mentre ti rilassi nella sicurezza del tuo spazio, cerca modi per scrollarti di dosso qualsiasi stress legato al lavoro che potrebbe averti afflitto e non aver paura di stabilire dei limiti con chiunque ti abbia generato frustrazione.

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il sole migra oggi nel Capricorno e nella tua nona casa solare caro Toro, inaugurando l’alba dell’inverno e il periodo dell’anno spiritualmente più significativo per te. Quindi, assicurati di riconnetterti con le tue pratiche di meditazione, divinazione, preghiera o magia preferite. Uno scambio celeste tra il sole e Giove suggerisce che le risposte possono essere trovate dall’interno in questo momento, quindi assicurati di ascoltare la tua intuizione. Prendi in considerazione l’idea di fare un bagno di sale purificante questa sera.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Creare un ambiente domestico stabile sarà importante per te per tutto il prossimo mese cara Bilancia, mentre il sole entra nel Capricorno e nel settore della tua carta che governa la felicità domestica. Usa questa energia per riordinare il tuo spazio e trascorrere più tempo in casa mentre le stelle ti spingono verso il comfort delle tue quattro mura. Potresti anche sentirti ispirato a mostrare il tuo successo attraverso scelte di interior design, rendendolo un buon momento per investire in qualsiasi bene di fascia alta su cui hai fantasticato!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I confini saranno un tema importante per te nelle prossime settimane caro Acquario, mentre il sole entra nel Capricorno e nel settore della tua carta che governa la privacy. Questa posizione solare ti darà modo di riordinare i tuoi pensieri e sentimenti più profondi. Tuttavia, abbracciare la quiete e l’introspezione richiederà anche di prendere spazio dalla tua sfera sociale, ma cerca di non escludere la tua famiglia e i tuoi amici senza spiegazioni. Fortunatamente, questa sera ti ritroverai di umore chiacchierone quando la luna del Sagittario si connetterà con l’asteroide curativo Giove.

Oroscopo del Giorno 21 Dicembre 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Un’energia armoniosa e stabilizzante ti troverà oggi caro Cancro, mentre il sole entra nel Capricorno e nel settore della tua carta che governa l’amore. Questa posizione solare può aiutarti a sentirti radicato nelle tue relazioni più preziose, quindi assicurati di coltivare le dinamiche più importanti. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso il Sagittario, chiedendoti di mangiare bene, fare esercizio fisico e idratarti. Cerca di non essere eccessivamente critico nei confronti di te stesso o degli altri questa sera quando la Luna affronta Marte, il che potrebbe farti vedere il mondo attraverso una lente più pessimista.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: È tempo di fare sul serio per trasformare le tue idee in realtà caro Scorpione, mentre il sole entra nel Capricorno e nella tua terza casa solare. Queste vibrazioni servono a sostenere i tuoi pensieri con azioni tangibili, specialmente quando si tratta di espandere la tua base di conoscenze o migliorare la tua posizione professionale. Noterai anche che gli altri sono più sensibili alle tue parole, rendendolo un buon momento per esprimere i tuoi obiettivi e le tue esigenze. Concediti il ​​permesso di rallentare e nutrire il tuo corpo questa sera, dando la priorità al benessere.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Si determina oggi il magico solstizio d’inverno alle ore 22,49 in un segno per voi propizio: il Capricorno. In questo segno sono ospitati inoltre, il Sole, Venere, Mercurio, Plutone formando serene e quanto mai per voi benefiche congiunzioni. Aleggia uno spirito di contentezza, un desiderio di benessere, di concordia in famiglia, specie se siete Pesci nati in febbraio e nella terza decade.

Nella vostra fortissima affettività si assisterà ad una fase di gioia, di serenità acquisita e stabilizzata che consentirà poi un’ulteriore evoluzione felice delle esperienze sentimentali. Per chi è in coppia, svolte concrete che promettono acquisti di beni immobili, scelta di abitazioni che migliorano lo stato di convivenza, investimenti importanti. Non si esclude ora la progettazione di un matrimonio per i Pesci che festeggino il loro compleanno nella prima e nella seconda decade.